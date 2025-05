Antonio Mohamed, tetracampeón en México: celebró con Toluca y alcanzó un récord

Los habitantes de Toluca, a 70 kilómetros al oeste de la capital mexicana y sede del club de fútbol al que se conoce también como “Los Diablos Rojos”, festejaron toda la noche del domingo en una ciudad que se hallaba virtualmente paralizada por la coronación en la primera división del fútbol local.

Antonio Mohamed, DT argentino de 55 años, fue el gran protagonista del éxito. El Turco atendió el llamado del club, que ansiaba volver a ser campeón tras 15 años de espera. Pudo poner fin a la sequía y ya cuenta con cuatro títulos en la liga mexicana. Desde su presentación como entrenador de los Diablos Rojos a fines de 2024, el técnico argentino cargó con el compromiso de quedar campeón en una época dominada por el América de su par brasileño, André Jardine, al quien terminó derrotando en la final este domingo por 2-0, luego de empatar en la ida sin goles.

Antonio Mohamed festeja con el trofeo del Clausura 2025 de México; otra vez campeón, ahora con Toluca CARL DE SOUZA - AFP

Mohamed alcanzó un récord que lo ubica en un lugar de privilegio: se convirtió en el primer técnico extranjero en ganar la Liga MX con cuatro clubes distintos.

El Turco expresó desde el principio su deseo de medirse con las Águilas del América, ganadoras de las pasadas tres ediciones del campeonato, en la liguilla del Clausura 2025. El destino los emparejó nada menos que en la final, donde el Toluca se impuso sin dejar dudas. “Cuando elegí venir a Toluca era porque sabía que tenía posibilidades de ganar el título. Y estoy muy feliz”, sostuvo Mohamed en la conferencia de prensa posterior al choque de la consagración, en declaraciones reproducidas por la agencia AFP.

El prestigio que el Turco se ha forjado en México, donde ya había bordado estrellas con Tijuana en 2012, América en 2014 y Monterrey en 2019, tiene un interés peculiar: lo critican porque sus equipos no son espectaculares, pero logran un alto grado de efectividad. “Yo estoy convencido de que en México el equipo que defiende mejor es el que gana”, declaró el DT en la víspera de la final, aun cuando sus hombres fueron líderes de la etapa regular y tuvieron el mejor ataque del torneo.

Pero al argentino, con pasado exitoso en Independiente y Huracán y el Atlético Mineiro de Brasil, los goles a favor no le interesan tanto como el balance. “Anotamos 42 goles y recibimos 22, y un equipo superlíder no puede recibir tantos goles... En los cuartos de final le anotamos cuatro al Monterrey, pero también nos anotaron cuatro... No podíamos encontrar el equilibrio”, reflexionó.

La final fue un atractivo duelo de estrategias entre los directores técnicos. Mohamed puso en práctica su teoría y le funcionó para vencer a un América que siempre está obligado a ganar y gustar, más aún siendo tricampeón y dueño de un poderoso arsenal ofensivo. En los dos juegos definitivos, las Águilas de Jardine fueron el equipo que más fútbol propuso, pero en ambas disputas el Toluca exhibió el oficio de Mohamed. Con este título, superó a nombres históricos como José Manuel de la Torre, Árpád Fekete, Ernesto Pauler y el propio André Jardine

Los Diablos Rojos sobrellevaron el dominio del rival, que en los 180 minutos de la eliminatoria tuvieron, cuando mucho, tres oportunidades claras de gol. “André es un gran entrenador, enaltece ganarle un título a él”, valoró Mohamed.

Antonio Briseno, defensor de Toluca, festeja con la bandera encima de una de las tribunas con Luan, defensor brasileño, el delantero Alexis Vega y el volante Jesús Angulo CARL DE SOUZA - AFP

El Toluca esperó el momento propicio para resolver la final y encontró sus dos goles en el último tercio del partido con dos recursos que caracterizan a los equipos del Turco: una pelota parada que terminó en un fulminante cabezazo del defensor brasileño Luan Garcia y un contragolpe que devino en un penal convertido por Alexis Vega.

El trabajo de la semana

El 1-0 anotado por Luan se gestó en un tiro de esquina lanzado por Vega, quien avisó cómo ejecutaría el córner con un movimiento de brazos, tal como lo ensayaron el día anterior al partido definitivo. “Estuvimos practicando, en el mismo arco, que, cuando Alexis levantara los brazos, íbamos a tirar la pelota al segundo palo y fuerte, porque en toda la serie las habíamos jugado a primer palo, entonces sabíamos que ellos iban a recorrer hacia delante, y nos salió“, detalló el DT.

Además de sus dotes de estratega, Mohameddio cuenta de un sabio manejo de vestuario al haber devuelto el protagonismo a jugadores que estaban mal. El primero fue Alexis Vega, delantero emblemático del Toluca. Al inicio del torneo, Mohamed comprometió al atacante a marcar cinco goles. Vega anotó 13 (9 en le etapa regular y 4 en liguilla), dio 11 asistencias y fue considerado uno de los mejores jugadores del Clausura 2025.

También elevó los niveles de otros futbolistas como el del lateral izquierdo Jesús Gallardo, a quien ya conocía cuando dirigió al Monterrey. Y el Turco le dio notoriedad al delantero paraguayo Robert Morales como jugador de reemplazo y consiguió que el portugués Paulinho revalidara su capacidad goleadora.

Tras cumplir con el encargo de coronar al Toluca por primera vez desde 2010, Mohamed tiene un nuevo objetivo: “El reto es acostumbrarnos a estos escenarios, acostumbrarnos a ganar, y lo iremos logrando de a poquito”.