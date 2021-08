La espectacular anécdota de Ángel Di María: el día en el que jugó de “impostor”

Ángel Di María, la figura de la selección argentina en la final ante Brasil, por la Copa América, opinó sobre el actual plantel del PSG , la llegada de Lionel Messi y ser compañero de Mauro Icardi... Viajó del presente al pasado. Comenzó con una charla de fútbol contemporáneo y terminó contando intimidades de la selección nacional. El delantero zurdo se sorprendió en ESPN cuando vio un video con el saludo de un íntimo amigo del rosarino, Alexis Amarillo. Allí, le pidió a su amigo estrella que “contara algo que se pueda contar” . Entonces Fideo no dudó, y reveló una experiencia que atesoraba en el cajón de los recuerdos.

“Yo jugaba en Rosario Central pero todos mis amigos estaban en 1° de Mayo, el club de barrio. Y yo quería jugar con ellos”, comenzó Di María este jueves en un diálogo con F360, por ESPN. La mayoría de los temas que se trataron no fueron de agenda. El jugador, quien actuaba los domingos para Central, mientras que los partidos de la liga rosarina se desarrollaban un día antes. Un sábado, él y sus amigos decidieron que iba a estar en el equipo de ese club de barrio, haciéndose pasar por otro chico del club con el que compartía varias similitudes físicas. “Un día, la gente me empezó a gritar «¡¡ese juega en Central!!» [...] y yo les mostré el carnet del chico, que se parecía mucho a mi” .

El recuerdo de su gol en la final ante Brasil

¿Cómo vivió Angelito Di María la histórica final ante Brasil que le dio el título a la Selección argentina? ¡Sueño cumplido para el Fideo!

Di María se salvó en aquella ocasión, pero el terror por ser descubierto no tardó en volver. “Uno de los chicos me convenció y volvimos a hacerlo. Me dijo que iba a ser la última vez”, lanzó entre risas. Pero ese día no solo se repitió el árbitro: también estuvieron los que acusaban que Di María era un impostor. “Íbamos ganando y yo había hecho uno o dos goles, hasta que en un momento previo a que termine el primer tiempo, el árbitro me dijo que tenían que marcarme los dedos porque esas personas seguían denunciando que yo era de otro club”.

El por entonces volante zurdo, entonces, decidió simular una lesión para salir de la cancha, y cuando hubo un córner en el sector más alejado del banco, aprovechó para saltar la reja y correr junto a uno de sus amigos. “No podía parar de correr. En un momento mi amigo me dijo «¡Ya estamos lejos!», y paramos. No volví a jugar ahí nunca más”, concluyó.

Primer entrenamiento de Messi en el PSG junto con Di María PSG

Con una sonrisa renovada, Di María también habló sobre Mbappé y las dudas sobre su continuidad en PSG a partir del año que viene, pero fue terminante: “Yo creo que se queda” . Sobre la convivencia con Mauro Icardi sostuvo: “Acá con nosotros se enganchó muy bien. Es espectacular y es un chico muy bueno. Después son circunstancias en las que el entrenador termina decidiendo [sobre sus pocas oportunidades en la selección]”.

Más adelante, sobre el final de la charla, el ´11´ del club parisino fue consultado por la nueva generación de la selección. “Todos me sorprendieron. Estuve mucho con (Nahuel) Molina y con Licha (Martínez). Eran chicos que yo no conocía y me sorprendieron desde la humildad y el respeto . De todas formas, cada uno hizo lo suyo para que el grupo sea espectacular”.

Mauro Icardi celebra su primer gol de la temporada con PSG, en el triunfo por 2 a 1 sobre Troyes, el sábado pasado Francois Mori - AP

Así, el autor del gol clave ante Brasil en la final de la última Copa América finalizó la extensa charla. Se encuentra en París ultimando su preparación para el debut en la temporada 21/22; será este sábado a las 16 (hora argentina) contra Racing de Estrasburgo, por la Ligue 1.

