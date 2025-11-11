La fecha 16 del Torneo Apertura 2025: días y horarios de todos los partidos

La Liga Profesional (LPF) anunció este martes el cronograma de la última fecha del Torneo Clausura 2025 en la que se decidirán los ocho cupos que restan a octavos de final, las ubicaciones definitivas de casi todos los equipos y, también, los dos descensos a la Primera Nacional. Todos los detalles se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Los 15 partidos se ordenaron entre este viernes 14 y el lunes 17 de noviembre y varios de ellos serán en simultáneo. La organización dispuso en simultáneo juegos en los que están involucrados “equipos que tienen cierta dependencia de otros resultados para definir su futuro” en el certamen. Además, como desde el jueves 13 rige el “horario de verano”, ningún encuentro puede desarrollarse antes de las 17.

Cronograma de la última fecha del Torneo Clausura 2025

Viernes 14 de noviembre

20: Lanús vs. Atlético Tucumán (Zona B).

Sábado 15 de noviembre

17: Aldosivi vs. San Martín (SJ) (Interzonal).

17: Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra (Zona B).

19.15: San Lorenzo vs. Sarmiento (Zona B).

21.30: Independiente vs. Rosario Central (Zona B).

Domingo 16 de noviembre

17: Instituto vs. Talleres (Zona B).

17: Vélez vs. River (Zona B).

20.15: Estudiantes vs. Argentinos (Zona A).

20.15: Newell’s vs. Racing (Zona A).

20.15: Boca vs. Tigre (Zona A).

20.15: Central Córdoba vs. Banfield (Zona A).

Lunes 17 de noviembre

17: Barracas Central vs. Huracán (Zona A).

17: Belgrano vs. Unión (Zona A).

17: Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia (Zona A).

19.30: Platense vs. Gimnasia (Zona B).

El panorama de cara a la última fecha del Clausura

En el Grupo A los clubes que se aseguraron un lugar en la siguiente instancia son Boca Juniors, Unión de Santa Fe y Central Córdoba de Santiago del Estero. Quedan cinco cupos para nueve conjuntos y, de momento, están entrando Tigre, Barracas Central, Racing, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata. Pujan por meterse Banfield, Belgrano de Córdoba, Defensa y Justicia y Huracán. Ya están eliminados Independiente Rivadavia de Mendoza, Aldosivi de Mar del Plata y Newell’s.

En la zona B, en tanto, hay cinco clasificados a los octavos de final: Rosario Central con el primer puesto asegurado; Deportivo Riestra, Lanús, Vélez Sarsfield y San Lorenzo. Faltan definirse tres boletos y, por ahora son para River Plate, Talleres de Córdoba y San Martín de San Juan. Pujan por llegar a ellos Sarmiento de Junín, Atlético Tucumán y Gimnasia de La Plata. Ya no tienen chances de lograrlos Instituto de Córdoba, Independiente, Platense y Godoy Cruz de Mendoza.

Rosario Central se aseguró el primer puesto en el Grupo B del Torneo Clausura, con Ángel Di María como figura Prensa Rosario Central

En la previa a la última fecha, hay ocho cruces hipotéticos y sobresale el del Canalla vs. Estudiantes de La Plata, que ya se midieron en la misma instancia en el Apertura y también en el Gigante de Arroyito. Además, el xeneize chocaría con el Santo y River visitaría a Central Córdoba en Santiago del Estero. El rival de Racing sería Lanús en la Fortaleza y el de San Lorenzo, Tigre en Victoria luego de que el Ciclón lo haya recibido en octavos del anterior campeonato en el Nuevo Gasómetro.

Un detalle a tener en cuenta es que si San Martín se clasifica a octavos de final pero, a la vez, desciende a la Primera Nacional por la Tabla Anual o la clasificación de promedios, como le está ocurriendo, no podrá competir en los playoffs y se favorecerá el noveno del Grupo B, que actualmente es Sarmiento de Junín.

San Martín de San Juan necesita ganar para evitar el descenso y, a la vez, clasificar a octavos de final del Torneo Clausura JUAN MANUEL BAEZ

Los cruces octavos del Torneo Clausura 2025, en la previa a la fecha 16