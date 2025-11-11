Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 15

Se cerró este lunes la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con tres nuevos clasificados a octavos de final y modificaciones en las tabla de posiciones de los grupos.

Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

En la zona A, Boca Juniors le ganó el Superclásico a River Plate 2 a 0 en la Bombonera, quedó solo en la cima con 26 puntos porque Unión de Santa Fe y igualó 0 a 0 con Barracas Central y se clasificó a los playoffs y a la Copa Libertadores 2026. El Tatengue, más allá de no poder doblegar al Guapo, también se metió en la siguiente instancia.

Central Córdoba de Santiago del Estero empató sin goles frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, continúa tercero con 23 tantos y se clasificó a los playoffs porque en la última jornada se enfrentarán entre sí elencos que están por debajo suyo (Estudiantes vs. Argentinos Juniors). Más atrás, con 22 unidades, están Tigre -venció a Estudiantes de La Plata 1 a 0- Barracas Central y Racing, que superó a Defensa y Justicia 1 a 0. El Pincha está séptimo con 21 unidades y Banfield, octavo con 20 tras caer ante Aldosivi de Mar del Plata 1 a 0. El Tiburón es uno de los tres equipos junto a Newell’s -sorprendió a Huracán 2 a 0- y la Lepra mendocina que ya están eliminados.

En el grupo B Rosario Central igualó sin goles ante San Lorenzo, pero se aseguró el primer puesto con 31 unidades porque los cinco equipos que lo persiguen tampoco pudieron ganar. Uno de ellos fue justamente el Ciclón, a quien el punto le sirvió para ser el quinto clasificado a octavos desde esa zona. El conjunto de Damián Ayude marcha quinto con 23 tantos, dos más que el Millonario.

Deportivo Riestra, por su parte, perdió ante Independiente 1 a 0 y continúa siendo escolta, pero ahora junto a Lanús que igualó ante San Martín de San Juan 1 a 1 y lo alcanzó en los 27 puntos. El Rojo, por su parte, empezó el duelo ya sin chances de clasificar y concluirá su temporada el próximo fin de semana.

Independiente derrotó a Riestra, pero ya no puede clasificar a octavos de final del Torneo Clausura 2025 Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Vélez cayó ante Gimnasia de La Plata 2 a 0 y permanece cuarto con 25. Talleres, que derrotó a Platense 1 a 0, escaló hasta el séptimo lugar con 20 unidades y el Lobo alcanzó en las 19 al Santo, que es el último que se está metiendo en octavos pero en caso de descender -está último en la Tabla Anual y la de promedios- le debería ceder su lugar al noveno. En ese lugar está actualmente Sarmiento de Junín, también con 19 puntos pero peor diferencia de goles tras derrotar a Instituto de Córdoba 2 a 1.

En esa zona el otro club que pelea por meterse es Atlético Tucumán, undécimo con 18 después de vencer a Godoy Cruz 2 a 1. Además del Rojo, están afuera la Gloria, el Calamar y el Tomba.

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzan a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

Rosario Central y San Lorenzo de Almagro jugarán los octavos de final del Torneo Clausura 2025 Juan Jose Garcia

Así se juega la última fecha

La Liga Profesional todavía no anunció el cronograma y lo hará en las próximas horas, dependiendo los encuentros que se deben jugar en simultáneo porque hay hay equipos que pelean por clasificar a octavos de final, ingresar a las copas internacionales del 2026 y no descender.