Octavos de final del Torneo Clausura 2025: así están hoy los cruces, tras la fecha 15

Concluyó este lunes la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, la penúltima del fixture, y a falta de solo una jornada para el cierre de la primera etapa hay ocho equipos clasificados a los octavos de final que competirán por el título y restan la misma cantidad de boletos.

En el grupo A los clubes que se aseguraron un lugar en la siguiente instancia son Boca Juniors, Unión de Santa Fe y Central Córdoba de Santiago del Estero. Quedan cinco cupos para nueve conjuntos y, de momento, están entrando Tigre, Barracas Central, Racing, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata. Pujan por meterse Banfield, Belgrano de Córdoba, Defensa y Justicia y Huracán. Ya están eliminados Independiente Rivadavia de Mendoza, Aldosivi de Mar del Plata y Newell’s.

En la zona B, en tanto, hay cinco clasificados a los octavos de final: Rosario Central con el primer puesto asegurado; Deportivo Riestra, Lanús, Vélez Sarsfield y San Lorenzo. Faltan definirse tres boletos y, por ahora, son para River Plate, Talleres de Córdoba y San Martín de San Juan. Pujan por llegar a ellos Sarmiento de Junín, Atlético Tucumán y Gimnasia de La Plata. Ya no tienen chances de lograrlos Instituto de Córdoba, Independiente, Platense y Godoy Cruz de Mendoza.

En ese contexto, a falta de una fecha hay ocho cruces hipotéticos y sobresale el Canalla vs. Estudiantes de La Plata, quienes ya se midieron en la misma instancia en el Apertura y también en el Gigante de Arroyito. Además, el xeneize chocaría con el Santo y River visitaría a Central Córdoba en Santiago del Estero. El rival de Racing sería Lanús en la Fortaleza y el de San Lorenzo, Tigre en Victoria luego de que el Ciclón lo haya recibido en octavos del anterior campeonato en el Nuevo Gasómetro.

Así están hoy los octavos de final del Torneo Clausura 2025

(1° grupo A) Boca Juniors vs. San Martín de San Juan (8° grupo B).

vs. San Martín de San Juan (8° grupo B). (4° grupo B) Vélez vs. Barracas Central (5° grupo A).

vs. Barracas Central (5° grupo A). (2° grupo B) Deportivo Riestra vs. Argentinos Juniors (7° grupo A).

vs. Argentinos Juniors (7° grupo A). (3° grupo A) Central Córdoba vs. River Plate (6° grupo B).

vs. River Plate (6° grupo B). (1° grupo B) Rosario Central vs. Estudiantes (8° grupo A).

vs. Estudiantes (8° grupo A). (4° grupo A) Tigre vs. San Lorenzo (5° grupo B).

(5° grupo B). (2° grupo A) Unión vs. Talleres (7° grupo B).

vs. Talleres (7° grupo B). (3° grupo B) Lanús vs. Racing (6° grupo A).

Deportivo Riestra, como en el Torneo Apertura, jugará los playoffs en el Clausura Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Un detalle a tener en cuenta es que si San Martín se clasifica a octavos de final pero, a la vez, desciende a la Primera Nacional por la Tabla Anual o la clasificación de promedios, como le está ocurriendo de momento; no podrá competir en los playoffs y se favorecerá el noveno del grupo B, que actualmente es Sarmiento de Junín.