LA NACION

Qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

El Millonario, tras perder el Superclásico, puede terminar la fecha 15 del Torneo Clausura en zona de acceso a la Copa Sudamericana 2026

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
River, tras la derrota en el Superclásico, puede salir de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 cuando culmine la fecha 15
River, tras la derrota en el Superclásico, puede salir de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 cuando culmine la fecha 15Aníbal Greco - La Nación

Impensado hace dos meses atrás. Con seis derrotas en los últimos siete partidos en el Torneo Clausura 2025, la última este domingo en el Superclásico ante Boca Juniors 2 a 0 en la Bombonera, River Plate complicó sus chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual e, incluso, ya no tiene posibilidades de ingresar a la etapa de grupos y debería, en el mejor de los casos, conformarse con el repechaje.

El Millonario está tercero en la clasificación general de la temporada 2025 con 52 puntos producto de 14 victorias, 10 empates y siete caídas y, de momento, está ingresando a la reclasificación del máximo campeonato de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) del año próximo. Sin embargo, este lunes, en el cierre de la penúltima jornada del Clausura, lo pueden superar Argentinos Juniors y Deportivo Riestra (51 unidades cada uno) y caer hasta dos lugares. Si alguno de esos dos equipos lo deja atrás, quedará en zona de ingreso a la Sudamericana 2026.

Marcelo Gallardo atravies su peor momento desde que es el entrenador de River Plate
Marcelo Gallardo atravies su peor momento desde que es el entrenador de River PlateAníbal Greco - La Nación

A falta de una sola fecha para concluir la primera etapa del Clausura y en la que visitará a Vélez, quedan tres unidades en juego y el máximo puesto al que puede asprirar el elenco de Marcelo Gallardo en la Tabla Anual es al tercero porque su rival más próximo es Boca Juniors con 59 puntos, por lo que ya no puede igualar su línea. Para acceder a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual, River no debe caer más allá del tercer lugar. En caso de que termine del cuarto hacia abajo y de que no se liberen cupos, entrará a la Copa Sudamericana 2026.

El elenco del barrio porteño de Núñez también puede ingresar como campeón del Torneo Clausura 2025, en el que marcha sexto en la zona B con 21 puntos y está cerca de avanzar a los octavos de final, más allá de la racha negativa que ostenta y del traspié en la Bombonera.

Una cuestión a tener en cuenta por River Plate en la Tabla Anual son las plazas que se pueden liberar si Rosario Central o Boca ganan en el Clausura, siempre que no sea el Millonario el que dé la vuelta olímpica.

Platense, por haber conquistado el Apertura, ya tiene su boleto en la Copa Libertadores al igual que Independiente Rivadavia de Mendoza como ganador de la Copa Argentina 2025. Lo negativo para el equipo de Gallardo es que ninguno liberará boletos a la Libertadores porque se quedaron afuera de la pelea por ganar el Clausura y en la Tabla Anual están lejos de los primeros lugares. La misma regla aplica a Lanús, que en caso de conquistar la Copa Sudamericana accederá a la Libertadores 2026, pero no favorecerá a River porque está noveno en la Anual y en zona de acceso a la Sudamericana 2026.

River Plate visitará a Vélez en la última fecha del Torneo Clausura con la necesidad de sumar para clasificar a octavos de final del Clausura y a la Copa Libertadores 2026
River Plate visitará a Vélez en la última fecha del Torneo Clausura con la necesidad de sumar para clasificar a octavos de final del Clausura y a la Copa Libertadores 2026ALEJANDRO PAGNI - AFP

Cupos a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (4/6)

  • Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.
  • Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
  • Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.
  • Tabla Anual 1: Rosario Central.
  • Tabla Anual 2: Boca Juniors.
  • Tabla Anual 3: River Plate (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

  • Tabla Anual 1: Argentinos Juniors (a definir).
  • Tabla Anual 2: Deportivo Riestra (a definir).
  • Tabla Anual 3: Racing Club (a definir).
  • Tabla Anual 4: San Lorenzo (a definir).
  • Tabla Anual 5: Tigre (a definir).
  • Tabla Anual 6: Barracas Central (a definir).
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Ander Herrera: el superclásico en contexto mundial, el festejo con su papá y el elogio al fútbol argentino
    1

    Ander Herrera, tras el triunfo de Boca sobre River: “Jugué muchos clásicos en Europa, pero como esto no hay nada”

  2. Juanfer Quintero se enojó con un periodista y juró: "Jamás le haría la cama a un entrenador"
    2

    Juanfer Quintero dijo que River “tocó fondo” y se cruzó con un periodista por una pregunta que lo molestó

  3. Así quedó el cuadro de playoffs de la MLS 2025, con Lionel Messi e Inter Miami
    3

    Así quedó el cuadro de playoffs de la MLS 2025, con Lionel Messi e Inter Miami

  4. El escandaloso penal que le dieron a Aldosivi en el último minuto, que puede salvarlo y hundir a Godoy Cruz
    4

    Tras un polémico arbitraje que benefició a Aldosivi, arde la lucha por los dos descensos: se definirá entre tres equipos

Cargando banners ...