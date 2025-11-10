Qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

Impensado hace dos meses atrás. Con seis derrotas en los últimos siete partidos en el Torneo Clausura 2025, la última este domingo en el Superclásico ante Boca Juniors 2 a 0 en la Bombonera, River Plate complicó sus chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual e, incluso, ya no tiene posibilidades de ingresar a la etapa de grupos y debería, en el mejor de los casos, conformarse con el repechaje.

El Millonario está tercero en la clasificación general de la temporada 2025 con 52 puntos producto de 14 victorias, 10 empates y siete caídas y, de momento, está ingresando a la reclasificación del máximo campeonato de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) del año próximo. Sin embargo, este lunes, en el cierre de la penúltima jornada del Clausura, lo pueden superar Argentinos Juniors y Deportivo Riestra (51 unidades cada uno) y caer hasta dos lugares. Si alguno de esos dos equipos lo deja atrás, quedará en zona de ingreso a la Sudamericana 2026.

Marcelo Gallardo atravies su peor momento desde que es el entrenador de River Plate Aníbal Greco - La Nación

A falta de una sola fecha para concluir la primera etapa del Clausura y en la que visitará a Vélez, quedan tres unidades en juego y el máximo puesto al que puede asprirar el elenco de Marcelo Gallardo en la Tabla Anual es al tercero porque su rival más próximo es Boca Juniors con 59 puntos, por lo que ya no puede igualar su línea. Para acceder a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual, River no debe caer más allá del tercer lugar. En caso de que termine del cuarto hacia abajo y de que no se liberen cupos, entrará a la Copa Sudamericana 2026.

El elenco del barrio porteño de Núñez también puede ingresar como campeón del Torneo Clausura 2025, en el que marcha sexto en la zona B con 21 puntos y está cerca de avanzar a los octavos de final, más allá de la racha negativa que ostenta y del traspié en la Bombonera.

Una cuestión a tener en cuenta por River Plate en la Tabla Anual son las plazas que se pueden liberar si Rosario Central o Boca ganan en el Clausura, siempre que no sea el Millonario el que dé la vuelta olímpica.

Platense, por haber conquistado el Apertura, ya tiene su boleto en la Copa Libertadores al igual que Independiente Rivadavia de Mendoza como ganador de la Copa Argentina 2025. Lo negativo para el equipo de Gallardo es que ninguno liberará boletos a la Libertadores porque se quedaron afuera de la pelea por ganar el Clausura y en la Tabla Anual están lejos de los primeros lugares. La misma regla aplica a Lanús, que en caso de conquistar la Copa Sudamericana accederá a la Libertadores 2026, pero no favorecerá a River porque está noveno en la Anual y en zona de acceso a la Sudamericana 2026.

River Plate visitará a Vélez en la última fecha del Torneo Clausura con la necesidad de sumar para clasificar a octavos de final del Clausura y a la Copa Libertadores 2026 ALEJANDRO PAGNI - AFP

Cupos a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (4/6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.

Tabla Anual 1: Rosario Central.

Tabla Anual 2: Boca Juniors.

Tabla Anual 3: River Plate (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)