La Copa de la Liga Profesional 2024 tendrá este viernes su primera jornada de descanso desde que comenzó, pero un día después la pelota volverá a rodar con la tercera fecha. Los 14 partidos correspondientes a los grupos A y B se programaron para disputarse entre este sábado y el martes. Facundo Tello fue designado para impartir justicia en River Plate vs. Vélez, este domingo a las 19.15 en el Monumental, mientras que Fernando Echenique hará lo propio en Tigre vs. Boca Junios, el lunes, en el mismo horario, pero en Victoria. El minuto a minuto de todos los partidos de esta liga y las más importantes del mundo se pueden seguir en vivo en canchallena, con información y estadísticas actualizadas al instante.

En tanto, las señales de TV ESPN y TNT Sports se reparten en partes iguales la televisación de los encuentros de cada día y se requiere tener el ‘pack fútbol’ para acceder al contenido. La TV Pública, por su parte, emite un par de duelos por fecha.

El cronograma comenzará a desarrollarse con Independiente vs. Gimnasia de La Plata en Avellaneda y concluirá con Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors. Entre los más atractivos sobresalen Talleres vs. Rosario Central, River Plate vs. Vélez, Newell’s vs. Belgrano, San Lorenzo vs. Unión, Tigre vs. Boca y Estudiantes de La Plata vs. Racing.

Cronograma de la fecha 3 de la Copa de la Liga

Sábado 3 de febrero

19.00 Independiente vs. Gimnasia (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino.

Asistente 1: Ezequiel Brailovsky.

Asistente 2: Lucio Méndez.

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias.

VAR: Andrés Merlos.

AVAR: Iván Núñez.

21.15 Independiente Rivadavia vs. Huracán (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nazareno Arasa.

Asistente 1: José Castelli.

Asistente 2: Matías Bianchi.

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni.

VAR: Mauro Vigliano.

AVAR: Pablo Echavarría.

21.15 Talleres vs. Rosario Central (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera.

Asistente 1: Eduardo Lucero.

Asistente 2: Juan Del Fueyo.

Cuarto árbitro: Bruno Bocca.

VAR: Sebastián Martínez.

AVAR: Maximiliano Del Yesso.

Central tiene una visita de riesgo: el campeón en ejercicio irá a Córdoba a jugar con Talleres Rosario Central

Domingo 4 de febrero

17.00 Deportivo Riestra vs. Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Asistente 1: Pablo Gualtieri.

Asistente 2: Ernesto Callegari.

Cuarto árbitro: Americo Monsalvo.

VAR: José Carreras.

AVAR: Mario Ejarque.

19.15 River vs. Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello.

Asistente 1: Gabriel Chade.

Asistente 2: Pablo Acevedo.

Cuarto árbitro: Pablo Giménez.

VAR: Nicolás Lamolina.

AVAR: Diego Verlotta.

20.30 Platense vs. Central Córdoba (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Rapallini.

Asistente 1: Javier Uziga.

Asistente 2: Walter Ferreyra.

Cuarto árbitro: Adrián Rodríguez Núñez.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Juan Pablo Belatti.

21.30 Newell’s vs. Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos.

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Maximiliano Castelli.

Cuarto árbitro: Santiago Araujo.

VAR: Héctor Paletta.

AVAR: Mariana De Almeida.

Newell's buscará en Córdoba ante Belgrano su tercera victoria en la Copa de la Liga 2024 @Newells

Lunes 5 de febrero

17.00 San Lorenzo vs. Unión (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Ariel Penel.

Asistente 1: Diego Bonfá.

Asistente 2: Hugo Páez.

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.

VAR: Fernando Rapallini

AVAR: Gabriel Chade.

17.00 Godoy Cruz vs. Lanús (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Echavarría.

Asistente 1: Iván Núñez.

Asistente 2: Damián Espinoza.

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza.

VAR: Hernán Mastrángelo.

AVAR: Pablo González.

19.15 Tigre vs. Boca (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Echenique.

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso.

Asistente 2: Lucas Germanotta

Cuarto árbitro: Mariano Seco.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Luis Lobo Medina.

21.30 Estudiantes vs. Racing (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Asistente 1: Sebastián Raineri.

Asistente 2: Gerardo Lencina.

Cuarto árbitro: Ignacio Lupani.

VAR: Darío Herrera.

AVAR: Juan Del Fueyo.

Racing, tras ganarle a Tigre, jugará su primer partido como visitante en la Copa de la Liga 2024 Fotobaires

21.30 Banfield vs. Instituto (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Asistente 2: Gisella Trucco.

Cuarto árbitro: Mariano Negrete.

VAR: Yamil Possi.

AVAR: Gastón Suárez.

Martes 6 de febrero

19.00 Sarmiento vs. Defensa y Justicia (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Espinoza.

Asistente 1: Marcelo Bistocco.

Asistente 2: Juan Mamani.

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero.

VAR: Germán Delfino

AVAR: Sebastián Raineri.

21.15 Atlético Tucumán vs. Argentinos (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Jorge Baliño.

Asistente 1: Adrián Delbarba.

Asistente 2: Federico Cano.

Cuarto árbitro: Federico Guaymas.

VAR: Nicolás Ramírez.

AVAR: Salomé Di Iorio.

Los 28 integrantes de Primera División fueron repartidos en dos zonas de 14 cada uno. En la A están Independiente Rivadavia de Mendoza, Independiente, Talleres de Córdoba, Gimnasia de La Plata, Barracas Central, Vélez, Instituto, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán, Rosario Central, River, Argentinos Juniors, Banfield y Huracán mientras que en la B quedaron Estudiantes de La Plata, Belgrano, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Racing, Unión, Platense, Boca, Tigre, Sarmiento, San Lorenzo, Lanús, Central Córdoba y Newell’s. Los grupos son idénticos a los de la Copa de la Liga 2023 que ganó Rosario Central, con la salvedad de que se reemplazó a los descendidos Arsenal y Colón por Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia, los ascendidos desde la Primera Nacional.

Luego de 14 fechas, porque en la séptima habrá clásicos interzonales, los cuatro líderes de cada grupo accederán a los cuartos de final. El torneo se extenderá, de no mediar inconvenientes o modificaciones, hasta principios de mayo, cuando se disputará la final que le otorgará al ganador un cupo para disputar el Trofeo de Campeones ante el vencedor de la Liga Profesional -se desarrollará a continuación- y a la Copa Libertadores 2025.