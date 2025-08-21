La fecha 6 del Torneo Clausura 2025: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

La fecha 6 del Torneo Clausura 2025 se juega desde este viernes 22 hasta el lunes 25 de agosto con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Leandro Rey Hilfer fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Lanús y River, que se disputa el lunes a las 21.15 en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. Nicolás Lamolina, por su parte, hará lo propio en Boca vs. Banfield el domingo a las 18.15 y en la Bombonera. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Fernando Echenique estará en el Nuevo Gasómetro para el encuentro entre San Lorenzo e Instituto del sábado a las 14.30. Además, Pablo Dóvalo arbitrará el partido entre Argentinos Juniors y Racing del domingo a las 16.15 en el estadio Diego Armando Maradona, y Facundo Tello el de Independiente vs. Platense ese mismo día a las 20.30. Por último, el clásico rosarino entre Rosario Central y Newell’s del sábado a las 17.30, se jugará en el Gigante de Arroyito bajo la tutela de Darío Herrera.

Leandro Rey Hilfer estará este fin de semana en La Fortaleza para arbitrar Lanús vs. River ALEJANDRO PAGNI - AFP

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025

Viernes 22 de agosto

15.30: Barracas Central vs. Defensa y Justicia (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Carlos Mihura

20: Tigre vs. Independiente Rivadavia (Zona A) - ESPN, ESPN Premium y Disney+

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Laura Fortunato

VAR: Nazareno Arasa

AVAR: Belén Bevilacqua

Sábado 23 de agosto

14.30: San Lorenzo vs. Instituto (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Roberta Echeverría

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Cristian Navarro

17.30: Rosario Central vs. Newell’s (Interzonal) - ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Uziga

20: San Martín de San Juan vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Jorge Ethen

VAR: Luis Lobo Medina

AVAR: Nahuel Viñas

20: Atlético Tucumán vs. Talleres (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Romero

Domingo 24 de agosto

14: Unión vs. Huracán (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariano Negrete

16.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

VAR: Fabricio Llobet

AVAR: Sebastián Bresba

18.15: Boca vs. Banfield (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Laura Fortunato

20.30: Independiente vs. Platense (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Adrián Franklin

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Comesaña

Lunes 25 de agosto

15: Deportivo Riestra vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Mariano Agli

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Gabriel Chade

17: Godoy Cruz vs. Vélez (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Edgardo Zamora

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Gisela Trucco

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Carla López

19: Belgrano vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Sebastián Zunino

AVAR: Diego Verlotta

19.15: Estudiantes de La Plata vs. Aldosivi (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Sebastián Martínez

AVAR: Sebastián Habib

21.15: Lanús vs. River (Zona B) - ESPN Premium