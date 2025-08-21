La fecha 6 del Torneo Clausura 2025: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

Se realizaron las designaciones de los jueces de la sexta jornada; Nicolás Lamolina dirigirá Boca vs. Banfield y Leandro Rey Hilfer hará lo propio en Lanús vs. River
La fecha 6 del Torneo Clausura 2025 se juega desde este viernes 22 hasta el lunes 25 de agosto con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Leandro Rey Hilfer fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Lanús y River, que se disputa el lunes a las 21.15 en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. Nicolás Lamolina, por su parte, hará lo propio en Boca vs. Banfield el domingo a las 18.15 y en la Bombonera. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Fernando Echenique estará en el Nuevo Gasómetro para el encuentro entre San Lorenzo e Instituto del sábado a las 14.30. Además, Pablo Dóvalo arbitrará el partido entre Argentinos Juniors y Racing del domingo a las 16.15 en el estadio Diego Armando Maradona, y Facundo Tello el de Independiente vs. Platense ese mismo día a las 20.30. Por último, el clásico rosarino entre Rosario Central y Newell’s del sábado a las 17.30, se jugará en el Gigante de Arroyito bajo la tutela de Darío Herrera.
Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025
Viernes 22 de agosto
15.30: Barracas Central vs. Defensa y Justicia (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Carlos Mihura
20: Tigre vs. Independiente Rivadavia (Zona A) - ESPN, ESPN Premium y Disney+
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Laura Fortunato
- VAR: Nazareno Arasa
- AVAR: Belén Bevilacqua
Sábado 23 de agosto
14.30: San Lorenzo vs. Instituto (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Roberta Echeverría
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Cristian Navarro
17.30: Rosario Central vs. Newell’s (Interzonal) - ESPN Premium
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: José Carreras
- AVAR: Javier Uziga
20: San Martín de San Juan vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Fernando Espinoza
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Millenaar
- Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
- Cuarto árbitro: Jorge Ethen
- VAR: Luis Lobo Medina
- AVAR: Nahuel Viñas
20: Atlético Tucumán vs. Talleres (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
- Cuarto árbitro: Federico Guaymas
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Diego Romero
Domingo 24 de agosto
14: Unión vs. Huracán (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Iván Núñez
- Cuarto árbitro: Yamil Possi
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Mariano Negrete
16.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
- VAR: Fabricio Llobet
- AVAR: Sebastián Bresba
18.15: Boca vs. Banfield (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Laura Fortunato
20.30: Independiente vs. Platense (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Julio Fernández
- Cuarto árbitro: Adrián Franklin
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Lucas Comesaña
Lunes 25 de agosto
15: Deportivo Riestra vs. Sarmiento (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Mariano Agli
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Gabriel Chade
17: Godoy Cruz vs. Vélez (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Edgardo Zamora
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
- Cuarto árbitro: Franco Morón
- VAR: Juan Pafundi
- AVAR: Carla López
19: Belgrano vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Sebastián Zunino
- AVAR: Diego Verlotta
19.15: Estudiantes de La Plata vs. Aldosivi (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Julio Barraza
- VAR: Sebastián Martínez
- AVAR: Sebastián Habib
21.15: Lanús vs. River (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Iván Aliende
- Cuarto árbitro: Ariel Cruz
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Gastón Suárez
