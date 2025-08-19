Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 5

Barracas Central domina el grupo A mientras que River lo hace en el B; Boca logró su primera victoria en el certamen y escaló varios lugares
Culminó este lunes la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y solo dos clubes dominan las tablas de posiciones porque los otros dos que comenzaron la jornada en lo más alto, se cayeron: Barracas Central en el grupo A y River Plate en el B.
En la primera zona, el Guapo apenas igualó con Central Córdoba de Santiago del Estero 1 a 1 como visitante, pero quedó en el primer lugar con 10 puntos gracias a que Estudiantes de La Plata perdió con Banfield 3 a 2. El Pincha sigue con 9 unidades y lo alcanzó Huracán, verdugo de Argentinos Juniors 1 a 0. Boca consiguió su primera victoria en el torneo -3 a 0 sobre Independiente Rivadavia de Mendoza- y cortó su histórica racha de 12 juegos sin alegrías, con la que escaló hasta el décimo lugar. Racing perdió ante Tigre 2 a 1 en el Cilindro y cayó al penúltimo puesto con cuatro tantos.
En el grupo B, el Millonario superó 4 a 2 a Godoy Cruz en el estadio Monumental y sigue liderando, pero ahora en soledad con 11 puntos porque San Lorenzo perdió ante Platense 2 a 1 en Vicente López y se ubica tercero con 8. El nuevo escolta es Lanús con 9 unidades gracias a su sonrisa sobre Gimnasia de La Plata 2 a 1 como visitante.
Resultados de la fecha 5
Viernes 15 de agosto
- Aldosivi de Mar del Plata 0-0 Belgrano de Córdoba.
- Instituto de Córdoba 0-4 Unión de Santa Fe.
- Racing 1-2 Tigre.
Sábado 16 de agosto
- Platense 2-1 San Lorenzo.
- Huracán 1-0 Argentinos Juniors.
- Rosario Central 1-1 Deportivo Riestra.
- Vélez Sarsfield 2-1 Independiente.
Domingo 17 de agosto
- Gimnasia de La Plata 1-2 Lanús.
- Defensa y Justicia 1-1 Newell’s.
- Central Córdoba de Santiago del Estero 1-1 Barracas Central.
- Banfield 3-2 Estudiantes de La Plata.
- River Plate 4-2 Godoy Cruz.
- Independiente Rivadavia 0-3 Boca Juniors.
Lunes 18 de agosto
- Sarmiento vs. Atlético Tucumán.
- Talleres vs. San Martín (SJ).
Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.
Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.
Así se juega la fecha 6
Viernes 22 de agosto
- 15.30: Barracas Central vs. Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-
- 20: Tigre vs. Independiente Rivadavia (Zona A) -ESPN Premium-
Sábado 23 de agosto
- 14.30: San Lorenzo vs. Instituto (Zona B) -TNT Sports-
- 17.30: Rosario Central vs. Newell’s (Interzonal) -ESPN Premium-
- 20: San Martín (SJ) vs. Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
- 20: Atlético Tucumán vs. Talleres (Zona B) -TNT Sports-
Domingo 24 de agosto
- 14: Unión vs. Huracán (Zona A) -ESPN Premium-
- 16.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Zona A) -ESPN Premium-
- 18.15: Boca vs. Banfield (Zona A) -TNT Sports-
- 20.30: Independiente vs. Platense (Zona B) -TNT Sports-
Lunes 25 de agosto
- 15: Deportivo Riestra vs. Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
- 17: Godoy Cruz vs. Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
- 19: Belgrano vs. Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
- 19.15: Estudiantes vs. Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-
- 21.15: Lanús vs. River (Zona B) -ESPN Premium-
