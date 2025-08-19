Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 5

Culminó este lunes la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y solo dos clubes dominan las tablas de posiciones porque los otros dos que comenzaron la jornada en lo más alto, se cayeron: Barracas Central en el grupo A y River Plate en el B.

Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

River Plate le ganó a Godoy Cruz en el Monumental y manda en el grupo B del Torneo Clausura Gonzalo Colini - LA NACION

En la primera zona, el Guapo apenas igualó con Central Córdoba de Santiago del Estero 1 a 1 como visitante, pero quedó en el primer lugar con 10 puntos gracias a que Estudiantes de La Plata perdió con Banfield 3 a 2. El Pincha sigue con 9 unidades y lo alcanzó Huracán, verdugo de Argentinos Juniors 1 a 0. Boca consiguió su primera victoria en el torneo -3 a 0 sobre Independiente Rivadavia de Mendoza- y cortó su histórica racha de 12 juegos sin alegrías, con la que escaló hasta el décimo lugar. Racing perdió ante Tigre 2 a 1 en el Cilindro y cayó al penúltimo puesto con cuatro tantos.

En el grupo B, el Millonario superó 4 a 2 a Godoy Cruz en el estadio Monumental y sigue liderando, pero ahora en soledad con 11 puntos porque San Lorenzo perdió ante Platense 2 a 1 en Vicente López y se ubica tercero con 8. El nuevo escolta es Lanús con 9 unidades gracias a su sonrisa sobre Gimnasia de La Plata 2 a 1 como visitante.

Resultados de la fecha 5

Viernes 15 de agosto

Aldosivi de Mar del Plata 0-0 Belgrano de Córdoba.

Instituto de Córdoba 0-4 Unión de Santa Fe.

Racing 1-2 Tigre.

Sábado 16 de agosto

Platense 2-1 San Lorenzo.

Huracán 1-0 Argentinos Juniors.

Rosario Central 1-1 Deportivo Riestra.

Vélez Sarsfield 2-1 Independiente.

Domingo 17 de agosto

Gimnasia de La Plata 1-2 Lanús.

Defensa y Justicia 1-1 Newell’s.

Central Córdoba de Santiago del Estero 1-1 Barracas Central.

Banfield 3-2 Estudiantes de La Plata.

River Plate 4-2 Godoy Cruz.

Independiente Rivadavia 0-3 Boca Juniors.

Lunes 18 de agosto

Sarmiento vs. Atlético Tucumán.

Talleres vs. San Martín (SJ).

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

Así se juega la fecha 6

Viernes 22 de agosto

15.30: Barracas Central vs. Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

20: Tigre vs. Independiente Rivadavia (Zona A) -ESPN Premium-

Sábado 23 de agosto

14.30: San Lorenzo vs. Instituto (Zona B) -TNT Sports-

17.30: Rosario Central vs. Newell’s (Interzonal) -ESPN Premium-

20: San Martín (SJ) vs. Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-

20: Atlético Tucumán vs. Talleres (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 24 de agosto

14: Unión vs. Huracán (Zona A) -ESPN Premium-

16.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Zona A) -ESPN Premium-

18.15: Boca vs. Banfield (Zona A) -TNT Sports-

20.30: Independiente vs. Platense (Zona B) -TNT Sports-

Lunes 25 de agosto