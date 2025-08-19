LA NACION

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 5

Barracas Central domina el grupo A mientras que River lo hace en el B; Boca logró su primera victoria en el certamen y escaló varios lugares

La tabla de posiciones del grupo A del Torneo Clausura 2025
Culminó este lunes la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y solo dos clubes dominan las tablas de posiciones porque los otros dos que comenzaron la jornada en lo más alto, se cayeron: Barracas Central en el grupo A y River Plate en el B.

Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

River Plate le ganó a Godoy Cruz en el Monumental y manda en el grupo B del Torneo Clausura
En la primera zona, el Guapo apenas igualó con Central Córdoba de Santiago del Estero 1 a 1 como visitante, pero quedó en el primer lugar con 10 puntos gracias a que Estudiantes de La Plata perdió con Banfield 3 a 2. El Pincha sigue con 9 unidades y lo alcanzó Huracán, verdugo de Argentinos Juniors 1 a 0. Boca consiguió su primera victoria en el torneo -3 a 0 sobre Independiente Rivadavia de Mendoza- y cortó su histórica racha de 12 juegos sin alegrías, con la que escaló hasta el décimo lugar. Racing perdió ante Tigre 2 a 1 en el Cilindro y cayó al penúltimo puesto con cuatro tantos.

En el grupo B, el Millonario superó 4 a 2 a Godoy Cruz en el estadio Monumental y sigue liderando, pero ahora en soledad con 11 puntos porque San Lorenzo perdió ante Platense 2 a 1 en Vicente López y se ubica tercero con 8. El nuevo escolta es Lanús con 9 unidades gracias a su sonrisa sobre Gimnasia de La Plata 2 a 1 como visitante.

Resultados de la fecha 5

Viernes 15 de agosto

  • Aldosivi de Mar del Plata 0-0 Belgrano de Córdoba.
  • Instituto de Córdoba 0-4 Unión de Santa Fe.
  • Racing 1-2 Tigre.

Sábado 16 de agosto

  • Platense 2-1 San Lorenzo.
  • Huracán 1-0 Argentinos Juniors.
  • Rosario Central 1-1 Deportivo Riestra.
  • Vélez Sarsfield 2-1 Independiente.

Domingo 17 de agosto

  • Gimnasia de La Plata 1-2 Lanús.
  • Defensa y Justicia 1-1 Newell’s.
  • Central Córdoba de Santiago del Estero 1-1 Barracas Central.
  • Banfield 3-2 Estudiantes de La Plata.
  • River Plate 4-2 Godoy Cruz.
  • Independiente Rivadavia 0-3 Boca Juniors.

Lunes 18 de agosto

  • Sarmiento vs. Atlético Tucumán.
  • Talleres vs. San Martín (SJ).

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

Así se juega la fecha 6

Viernes 22 de agosto

  • 15.30: Barracas Central vs. Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-
  • 20: Tigre vs. Independiente Rivadavia (Zona A) -ESPN Premium-

Sábado 23 de agosto

  • 14.30: San Lorenzo vs. Instituto (Zona B) -TNT Sports-
  • 17.30: Rosario Central vs. Newell’s (Interzonal) -ESPN Premium-
  • 20: San Martín (SJ) vs. Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
  • 20: Atlético Tucumán vs. Talleres (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 24 de agosto

  • 14: Unión vs. Huracán (Zona A) -ESPN Premium-
  • 16.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Zona A) -ESPN Premium-
  • 18.15: Boca vs. Banfield (Zona A) -TNT Sports-
  • 20.30: Independiente vs. Platense (Zona B) -TNT Sports-

Lunes 25 de agosto

  • 15: Deportivo Riestra vs. Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
  • 17: Godoy Cruz vs. Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
  • 19: Belgrano vs. Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
  • 19.15: Estudiantes vs. Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-
  • 21.15: Lanús vs. River (Zona B) -ESPN Premium-
