La FIFA anunció un plan para hacer frente al racismo tras la denuncia contra Prestianni: IA y más sanciones

El titular de la FIFA, Gianni Infantino anunció medidas contra el racismo tras la polémica generada tras la denuncia de Vinicius Jr. contra el argentino Gianluca Prestianni en un partido de la Champions. El órgano rector del fútbol a nivel mundial comunicó que el plan se estructura en cinco pilares que abarcan sanciones disciplinarias más estrictas, procedimientos específicos en el campo de juego, impulso de cargos penales, programas educativos y la participación directa de exfutbolistas.

Infantino difundió los lineamientos mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde presentó los alcances de la iniciativa.

La comunicación se conoció días después de que se supiera que la FIFA analizaba posibles sanciones para jugadores que profieran insultos racistas y se tapen la boca para ocultarlos, tras el incidente entre el argentino Gianluca Prestianni y el brasileño Vinicius Jr. en el cruce entre Benfica y Real Madrid.

El primer pilar del plan se refiere a reglas y sanciones, con un Código Disciplinario más severo ya ratificado y comunicado. El segundo eje se centra en la acción en el campo de juego, con el gesto “No al racismo” (que se realiza cruzando los brazos) y la actualización del procedimiento de tres pasos contra la discriminación en todas las competiciones organizadas por la FIFA.

El gesto “No al recismo” fue lanzado en el Mundial Sub-20 femenino de Colombia 2024 y permite que jugadores, entrenadores y oficiales señalen incidentes racistas directamente a los árbitros, lo que activa el protocolo de tres pasos previsto en los reglamentos.

El cruce entre Prestianni y Vinícius Jr. que volvió a poner en el centro de la escena el debate sobre el racismo en el fútbol PATRICIA DE MELO MOREIRA� - AFP�

El tercer pilar apunta al impulso de cargos penales más firmes frente a conductas racistas en el fútbol, en articulación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El cuarto eje se enfoca en la educación, con sesiones formativas, distribución de materiales y campañas dirigidas a asociaciones miembro, equipos juveniles, escuelas y educadores.

El quinto pilar incorpora la voz de los jugadores. El panel La Voz de los jugadores, integrado por 16 exfutbolistas hombres y mujeres de distintos orígenes étnicos y pertenecientes a las seis confederaciones, asesora y respalda los esfuerzos contra la discriminación.

Infantino señaló que el programa cuenta con el respaldo de las 211 asociaciones miembro y de futbolistas de todo el mundo (AP Photo/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein� - AP�

Infantino también indicó que la campaña “No al racismo” sigue desarrollándose, con una mejora en sus recursos educativos y herramientas prácticas para federaciones y formadores.

En el plano digital, la FIFA destacó la implementación del Servicio de Protección en Redes Sociales, que utiliza inteligencia artificial para detectar y ocultar contenido abusivo dirigido a futbolistas.

En ese marco, Infantino señaló que el programa cuenta con el respaldo de las 211 asociaciones miembro y de futbolistas de todo el mundo, y que expresa un compromiso unificado para enfrentar el racismo dentro y fuera de la cancha.