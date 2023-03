Organización del Mundial Sub 20 de fútbol: peligra en Indonesia y la Argentina es una opción para convertirse en sede

escuchar

A menos de dos meses de la fecha pautada para el comienzo del Mundial Sub 20 de fútbol, en Indonesia (desde el 20 de mayo hasta el 11 de junio), el escenario cambió abruptamente por cuestiones políticas/sociales y, en ese mar revuelto, la Argentina (cuyo seleccionado dirigido por Javier Mascherano tuvo una pobre tarea en el último Sudamericano de Colombia y no se clasificó) podría beneficiarse.

¿Cómo es la situación? El sorteo del Mundial Sub 20 de la FIFA, que debía realizarse esta semana en Indonesia, fue anulado, según anunciaron responsables del fútbol de ese país, tras un llamado del gobernador de Bali para prohibir que compita el equipo de Israel. Indonesia e Israel, precisamente, no tienen relaciones diplomáticas y el país asiático, que cuenta con la mayor población musulmana del mundo, es un ferviente defensor de la causa palestina. La FIFA anuló el sorteo sin dar razones o una nueva fecha, según comunicó la Federación Indonesia de Fútbol (PSSI). ”El sorteo fue anulad o. Podremos comprenderlo al haber existido una oposición del gobernador de Bali”, indicó Arya Sinulingga, miembro de la federación, en una conferencia de prensa realizada ayer.

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, junto con Leo Messi en la premiación de The Best FIFA, en París Michel Euler - AP

Wayan Koster, el gobernador de Bali, había llamado al boicot del equipo de Israel debido a la política indonesia de apoyo a los palestinos, en una carta enviada al Ministerio de la Juventud y de los Deportes en marzo pasado. La Copa del Mundo Sub 20, que reúne a 24 seleccionados, debe disputarse en varias ciudades del archipiélago de Asia del Sudeste desde el 20 de mayo.

Es la primera vez que el equipo de Israel se clasifica para esta competición y el gobierno indonesio se comprometió a velar por la seguridad de todos los participantes. Los organizadores planeaban hacer jugar a la selección de Israel en Bali, isla con mayoría de población hinduista, para evitar los problemas, pero la oposición del gobernador cuestionó este proyecto.

Gianni Infantino y Claudio Tapia en Qatar 2022 JUAN MABROMATA - AFP

Hace dos semanas, un centenar de manifestantes, simpatizantes de grupos musulmanes conservadores, habían protestado en Yakarta contra la participación de la selección israelí. Responsables políticos advirtieron que Indonesia corría el riesgo de perder la organización de la competición y ser aislada por la FIFA si no resolvía esta cuestión.

Vale recordar que en Indonesia, en octubre del año pasado, se produjo una de las mayores tragedias de la historia en un partido de fútbol. Fue al generarse una estampida en el estadio Kanjuruhan de la ciudad de Malan Regency, en la isla de Java, que provocó la muerte de 135 personas (incluidos más de 40 niños). El hecho, luego de una derrota por 3-2 del equipo local Arema FC contra Persebaya Surabaya, por la liga de ese país, se desencadenó cuando los hinchas del conjunto perdedor se enfrentaron con la policía antimotines, que utilizó gas lacrimógeno y agravó la situación.

Indonesia fue el escenario de una de las mayores tragedias del fútbol, en octubre pasado

La Argentina, ¿la nueva sede?

Ante semejante conflicto, se le abrió una puerta a la Argentina. La Asociación del Fútbol Argentino, comandada por Claudio “Chiqui” Tapia, se habría propuesto como nueva sede del torneo juvenil en caso de que Indonesia sea dada de baja de manera definitiva.

Hay dos focos de interés en nuestro país para que el Mundial Sub 20 se realice en la Argentina. En primer lugar, le daría a la selección Sub 20 la chance de participar del certamen por el derecho que tienen garantizado los países anfitriones. Además, podría ser un buen banco de prueba pensando en la candidatura para el Mundial 2030, conjunta con Uruguay, Paraguay y Chile. Por el momento, no hubo anuncios oficiales.

El estadio Monumental de River podría ser uno de los escenarios del Mundial Sub 20 en caso de que la competencia se trasladara desde Indonesia a nuestro país Jorge Vidal - LA NACION

En caso de que el Mundial Sub 20 se juegue en la Argentina surgen diversos potenciales estadios: además del Monumental, figuran los escenarios de Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Córdoba, Mendoza y La Plata.

El último antecedente de la Argentina como sede de un Mundial Sub 20 fue en 2001. El equipo dirigido por José Pekerman, que contó con figuras como Andrés D’Alessandro, Javier Saviola, Leandro Romagnoli, Maximiliano Rodríguez y Leonardo Ponzio, entre otras, construyó una actuación estupenda y se consagró venciendo en la final a Ghana por 3-0, en el estadio de Vélez.

Javier Saviola y Fabricio Coloccini besando el trofeo de campeones del mundo Sub 20 en 2001, en el estadio de Vélez DANIEL LUNA - AP

La Argentina dominó el torneo de punta a punta y ganó todos los partidos. En la zona de grupos venció a 2-0 a Finlandia, 7-1 a Egipto y 5-1 a Jamaica. En octavos de final venció a China 2-1, en los cuartos de final le ganó a Francia 3-1, en las semifinales goleó a Paraguay por 5-1 y, en la final, se consagró ante Ghana tras ganarle 3-0, con goles de Maxi Rodríguez, Diego Colotto y Saviola, que fue el mejor jugador del torneo.

