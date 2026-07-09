Partidos de Inglaterra en el Mundial 2026: cómo llegan Los Tres Leones al partido con Noruega

La selección de Inglaterra llegó al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 como una de las máximas favoritas al título y, con altos y bajos, accedió a los cuartos de final, en los que se enfrentará a Noruega este en el estadio de Miami, en el primero de los dos partidos que tendrá la jornada. Todos los detalles están disponibles en canchallena.com.

En su camino a la instancia de los ocho mejores, el equipo inglés logró cuatro triunfos y un empate con 11 goles a favor y cinco en contra. Los Tres Leones compitieron inicialmente en el Grupo L, en el que sumaron siete puntos producto de sendas victorias por 4 a 2 frente a Croacia y por 2 a 0 ante Panamá, y un empate entremedio con Ghana 0 a 0. En 16avos de final su víctima fue República Democrática del Congo 2 a 1 y en octavos doblegó a México en el estadio Azteca 3 a 2.

Su trajín en la Copa del Mundo está marcada por las figuras de Harry Kane y Jude Bellingham, quienes llevan anotados 10 de los 11 tantos del plantel. El delantero de Bayer Múnich es el goleador del equipo con seis tantos y uno de los máximos artilleros del certamen por detrás de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland, con los que pelea por la Bota de Oro. Fue clave en casi todos los encuentros, sobre todo ante los africanos porque su equipo perdía 1 a 0 y él lo rescató con un doblete.

El mediocampista de Real Madrid, por su parte, es el cerebro y motor del conjunto británico. Y también aporta gol, porque lleva cuatro en el certamen y dos de ellos fueron en el encuentro de octavos contra el Tri que sirvieron para destrabar un encuentro muy parejo y encaminó el triunfo y la clasificación.

El sueño de la segunda estrella de Inglaterra se apuntala en Harry Kane y Jude Bellingham Jason Getz - Atlanta Journal-Constitution

Inglaterra tiene la espina de no ganar el trofeo más preciado del fútbol mundial desde 1966, es decir hace 60 años. De hecho, la única final que disputó en su historia fue esa y lo hizo como anfitrión. En Qatar 2022 llegó hasta los cuartos de final y perdió contra Francia 2 a 1. En seis décadas, tuvo planteles con futbolistas de mucha jerarquía cuya mayoría militan en su prestigiosa Premier League, actualmente la mejor liga del planeta.

Las continuas desazones llevaron a Los Tres Leones a confiar en un entrenador alemán como lo es Thomas Tuchel. Con él, anhela lograr su segunda estrella y, para ello, debe quebrar una estadísticas que le es muy desfavorable: nunca un seleccionado fue campeón del mundo con un DT no nacido en su país.