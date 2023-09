escuchar

Uno de los escándalos que se desató en el fútbol brasileño hace algunos meses atrás sumó otra resolución y uno de los involucrados es un futbolista argentino. Kevin Lomónaco, actualmente jugador de Tigre, recibió este lunes una sanción de la FIFA en la causa iniciada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) -que alcanzó a once jugadores por manipulación de partidos en la liga de su país- y quedó excluido de la actividad hasta mayo de 2024. Además, algunos futbolistas de la lista fueron suspendidos de por vida.

El defensor de 21 años estuvo involucrado en un caso de apuestas deportivas cuando era jugador de Red Bull Bragantino, de Brasil, que le valió una suspensión de un año en el país vecino. El tribunal brasileño elevó un pedido a la FIFA para que la penalidad traspasara las fronteras, que se hizo efectiva este lunes con la sanción comunicada por la entidad que regula el fútbol a nivel mundial.

Kevin Lomónaco, el jugador argentino alcanzado por la investigación en Brasil recibió una suspensión de un año

El actual futbolista de de Tigre, quien se incorporó a préstamo y con opción de compra en el último mercado de pases, tiene el recurso de apelación al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). El jugador, que había sido citado por Javier Mascherano en el último entrenamiento del seleccionado Sub 23, había confesado en un video, ante la fiscalía del estado de Goiás, que recibió una suma de dinero por recibir una tarjeta amarilla de manera intencional en un partido del Brasileirao 2022.

Lomónaco dijo que aceptó la promesa de recibir 70.000 reales por hacerse amonestar en el encuentro de Red Bull Bragantino contra el América Mineiro. Los estafadores depositaron 30.000 reales en su cuenta, pero no pagaron el resto de la cantidad. “Me dijo que iba a ganar dinero rápido, que sólo tenía que hacer que me saquen una tarjeta amarilla. Acepté. Estaba en la concentración, un día antes del partido, creo. Él insistía, me mandaba mensajes, me decía: ‘Vamos a cerrar, hermano, es dinero...’. Pero lo hice sin saber que era un delito, algo así. Lo hice normalmente, no le pregunté nada a nadie”, dijo Kevin.

Actualmente, Lomónaco está a préstamo en Tigre Tigre

En aquel momento, los fiscales incautaron el teléfono celular del argentino y encontraron los diálogos que probaban el montaje. En ellos, Lomónaco habla con Luís Felipe Rodrigues de Castro, quien le hace la oferta. “Me hice amonestar sólo porque pensé que no era algo que perjudicara al equipo”, explicó el defensor de 21 años.

Lomónaco había sido apartado del primer equipo de Red Bull, que en su momento, cuando se dio a conocer esta investigación, emitió un duro comunicado. “Red Bull Bragantino tomó conocimiento de la operación que involucra esquemas de manipulación en juegos y campeonatos estatales de la Serie A y del Brasileiro, y la presencia de un atleta del plantel entre los investigados. El club tiene tolerancia cero con cualquier actitud que pueda dañar la idoneidad del deporte y vaya en contra de los valores y la dignidad de todos los que visten los colores de Red Bull Bragantino. Nos ponemos a disposición de las autoridades durante la investigación y manejaremos la situación legal que involucra al atleta internamente”, enfatizó la entidad.

Según la investigación, los acusados habrían cobrado entre 50 mil y 100 mil reales (entre 9 mil y 18 mil euros) no sólo por “ir a menos” para que sus equipos pierdan, sino con apuestas relacionadas con determinadas cantidades de faltas cometidas o por provocar cierto número de tiros de esquina en un partido.

Kevin Lomónaco, en su etapa como jugador de la selección Sub 20 @argentina

Vale destacar que en julio de este año llegó a préstamo a Tigre hasta el 30 de junio de 2024 y en las tres fechas disputadas estuvo entre los suplentes. Lo cierto es que el equipo de Victoria no podrá contar con el futbolista hasta mayo del próximo año. Lomónaco inició su carrera en Lanús (2020-2022) y continuó su carrera en Platense (2021) y Red Bull Bragantino (2021-2023).

La lista completa de los jugadores involucrados

Ygor de Oliveira Ferreira (inhabilitación de por vida)

Paulo Sérgio Marques Corrêa (600 días a partir del 26 de mayo de 2023)

Gabriel Ferreira Neris (inhabilitación de por vida)

Jonathan Doin (720 días a partir del 16 de mayo de 2023)

Fernando José da Cunha Neto (360 días a partir del 16 de mayo de 2023)

Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann (360 días a partir del 16 de mayo de 2023)

Matheus Phillipe Coutinho (inhabilitación de por vida)

Mateus da Silva Duarte (600 días a partir del 26 de mayo de 2023)

André Luiz Guimarães Siqueira Junior (600 días a partir del 26 de mayo de 2023)

Onitlasi Junior Moraes (720 días a partir del 16 de mayo de 2023)

Kevin Joel Lomónaco (360 días a partir del 16 de mayo de 2023)

