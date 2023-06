La final de la Champions League: Julián Alvarez trepó a la cúspide del fútbol mundial en apenas seis meses (y esto recién empieza)

escuchar

Está tocado por la varita mágica. O, en todo caso, la varita la lleva él, en su botín derecho, en su expresión corporal. Julián Alvarez siempre despierta una sonrisa. Y un aplauso: todo lo que consiguió a los 22 años, a otros les lleva varias vidas. Estrella de River, figura de recambio en Manchester City. Se trata, en este caso, de encapsularlo en el último semestre. De Qatar a hoy, un mundo. De la timidez en la selección a la furia del Mundial, imprescindible del prólogo hasta el final, a toda orquesta. Doble campeón en Manchester City, finalista de la Champions League. Casi siempre suplente, casi siempre decisivo, con goles indelebles. Y todo, pero todo, con una sonrisa.

Hubo un momento. Un día, una fotografía. Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, reveló el instante en que se sorprendió por el nivel del cordobés: un amistoso frente a América de México, en una pretemporada norteamericana. “Recuerdo el partido en Estados Unidos, contra América, creo que fue. Julián llevaba nada más dos entrenamientos y yo dije ‘Este chico es especial’”, comentó. Fue el 20 de julio de 2022, en Houston, en un 2-1 de escritorio; el delantero fue titular, reemplazado a 20 minutos del final por Liam Delap.

Hubo química de entrada, entre Pep y el cordobés Michael Regan - Getty Images Europe

Había pasado River, faltaban cinco meses para la consagración infinita. Ese día, a esa hora, algo vio el entrenador más afamado. “Ha hecho una temporada fantástica. Ha renovado contrato, estará unos años aquí, espero que esté feliz. Un jugador que juega con la Selección Argentina que es campeona del mundo y que es él y 10 compañeros más con ese equipo en el que está Leo (Messi). Si tú no eres bueno, no tienes nivel, no tienes esa capacidad adaptativa, rápida, de rebelarte en momentos, que tienes un gen que imagino que tienes del pueblo argentino, tú no puedes jugar con la Selección Argentina”, explicó, días atrás.

Entre tanta estrella, de primera y de recambio, Guardiola se rinde a sus pies. “El techo es el suyo, el entrenador no puede ponerles el techo. Se lo ponen los jugadores”, avisó. Julián no será titular en Manchester City, que buscará este sábado, desde las 16, la Champions League que le debe la historia, frente al Inter de Lautaro Martínez. Tampoco lo fue, por ejemplo, en el 4-0 decisivo frente a Real Madrid, aunque entró y, en un minuto, selló el festín con un gol de su calibre. Está destinado a la grandeza, también desde el banco de suplentes.

No iba a ser titular en Qatar y lo devoró su propio personaje. Su destreza, su aura, fueron tan influyentes como sus 7 partidos y sus cuatro goles. Lautaro, su rival en la Orejona, no lo podía creer. Un torbellino que se abrazó con el Mundial, la Premier League y la FA Cup, en un abrir y cerrar de ojos. Seis títulos en River, entre domésticos e internacionales, Preolímpico, Copa América, la Finalíssima… apenas grageas de lo que se presentó más tarde.

Álvarez es consciente de quién es. De cómo juega. Versátil, transformista. “Trato de adaptarme a cualquier posición para ser una alternativa más para el entrenador. En todos estos años me ha tocado jugar por la banda, o arrancando de más atrás. De 9 o más suelto por afuera. Me gusta ver el rol que me toca para ayudar al equipo. Me puede tocar asistir o convertir, me muevo dentro de las funciones colectivas. Siempre jugué más cerca del arco, pero también me ha tocado arrancar como volante, de más atrás”, señalaba, tiempo atrás.

Había recibido un puntual elogio de Gonzalo Higuaín, antiguo referente del equipo nacional. “Tengo gran debilidad por Álvarez. Es un nueve muy completo que me gusta mucho, y tranquilamente a futuro puede hacerle sombra a Lautaro Martínez en la selección. Posee mucho potencial para hacer una carrera, y cuando juega de nueve me encanta”, sostuvo el Pipita, días antes de Qatar.

“Puede hacerle sombra a Lautaro Martínez”, reflexionaba Pipita, un 9 de colección. En todos los órdenes de la vida, el azar juega con cartas sin marcar. Lautaro Martínez perdió el eje luego de la derrota contra Arabia Saudita y Lionel Scaloni, el hombre de las decisiones fuertes, el conductor de las determinaciones políticamente incorrectas, tomó nota. Brilló en River, se destacó en el Manchester City de Guardiola, que lo elogia hasta cuando permanece detrás de escena… Julián fue una de las revelaciones del Mundial y una de sus principales figuras. Cabeza de ejecutivo y humildad de laburante. El socio definitivo de Messi, el que esperó toda su vida en la selección.

Decía Marcelo Gallardo años atrás: “Le han pasado muchas cosas en el último tiempo, pero creo que tiene una buena cabeza, una muy buena familia y está con nosotros, que vamos a tratar de protegerlo para que todo ese ruido que se genera desde afuera no lo confunda, para que siga dando los pasos que tiene que dar con la firmeza que lo viene haciendo. Es un jugador que va a seguir creciendo y que va a seguir teniendo buenos momentos, pero lo tenemos que cuidar para que nada lo desestabilice”.

Ahora lo vemos todos: al galope, a lo Mario Alberto Kempes. Ahora es fácil contemplarlo. El Muñeco ya lo había advertido al ponerlo a los 97 minutos del tiempo suplementario de la final de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca, en Madrid, en lugar de Exequiel Palacios. Era un niño.

Potencia y técnica, dos claves de Julián ap - AP

“Lo que ve Guardiola es lo que vemos todos. Es un chico que no solo contagia a los demás, se ve cómo trabaja con humildad. Estaría bueno que los chicos se copien de él, de la manera en la que trabaja y la humildad que tiene. Los buenos con los buenos son todavía más buenos, valga la redundancia. Julián juega bien, pero lo que mejor tiene son esas ganas de mejorar, esa humildad y ese contagio para sus compañeros. Y siempre, con los pies sobre la tierra”, asume Scaloni.

Los pies sobre la tierra y los brazos bien abiertos. El mejor gol de Julián Alvarez es que todo esto, apenas es el comienzo.