Manchester City es finalista de la FA Cup y está con todo: apunta al triplete de títulos

Hace poco más de un mes, cuando Real Madrid lo eliminó en los octavos de final de la Champions League, Manchester City parecía inmerso en la incertidumbre. Por entonces, Pep Guardiola reconocía que Arsenal era el equipo más fuerte de Inglaterra, el líder de la Premier League que había sacado una considerable ventaja.

La reacción del City fue inmediata y se mantiene hasta estos días. Es probable que la bisagra haya sido el primer compromiso tras la decepción europea, con la final por la Copa de la Liga (Carabao) que le ganó a Arsenal en Wembley. Esa fue la primera de seis victorias consecutivas, que le permitieron recortar la diferencia y alcanzar en el primer puesto de la Premier League a Arsenal, al que volvió a vencer, y también clasificarse a la final de la FA Cup, tras el emotivo 2-1 de este sábado sobre Southampton, con dos goles en los últimos ocho minutos.

Saluda Guardiola tras la clasificación de Manchester City a la final de la FA Cup Kin Cheung - AP

Guardiola estaba eufórico tras el emocionante triunfo. Por ahora quedan aplazadas las especulaciones sobre su posible salida al final de la temporada, cuando cumplirá una década al frente de los citizens. “Desde que nació el Reino Unido, ni Manchester City ni ningún equipo de este país llegó a cuatro finales consecutivas de la FA Cup. ¡Es extraordinario! ¡Es genial!“. El dato tiene un anclaje histórico importante: la FA Cup es la competencia futbolística más antigua del mundo, se disputó por primera vez en 1871.

El 2-1 fue espectacular en más de un sentido. En primer lugar, porque Southampton, que ocupa puestos de play-off de ascenso en la Championship, estaba dando la sorpresa con el 1-0 a los 34 minutos de la segunda etapa, con una muy buena definición desde fuera del área de Finn Azaz. Guardiola asimilaba el gol hundido en el banco de los suplentes, con la mirada suspendida en el más allá y dando sorbitos de agua de una botella. El gol había surgido de una pérdida de Rayan Cherki, un media-punta que aporta muchas soluciones creativas, pero que también saca de las casillas al entrenador cuando se excede en la maniobra individual.

Tijjani Reijnders intenta conectar una tijera durante la victoria de Manchester City ante Southampton Kin Cheung - AP

En los últimos 25 minutos, a medida que el desarrollo no se destrababa, Guardiola mandó al campo a titulares que había preservado por la secuencia de dos partidos por semana. Entraron Nico O’Reilly -la revelación de la temporada como lateral que se transforma en un volante interno-, Jeremy Doku, Erling Haaland y Bernardo Silva, que ya confirmó está jugando sus últimos encuentros en el City.

Al 70 por ciento de posesión de Manchester City le faltaban profundidad y eficacia. Las encontró con una cuota de fortuna, que suele estar del lado que más busca. A los 37 minutos, el remate desde fuera del área de Doku se desvió en James Bree y se hizo inalcanzable para el arquero Daniel Peretz.

Southampton pasó de la probable hazana a la intención de aguantar para llegar al alargue y los penales. Replegado sobre su área, dejó espacios para que el volante español Nico avanzara unos metros con la pelota para sacar un fuerte remate que entró junto a un poste. Nico reemplazó a Rodri, pieza capital en el esquema de Guardiola, que le dio descanso tras la continuidad que sumó luego de una larga inactividad por una rotura de ligamentos en una rodilla y diversas lesiones musculares.

El golazo de Nico

Explosión de euforia entre los hinchas del City que viajaron hasta Wembley, adonde volverán el 16 de mayo para disputar la final contra el ganador de la semifinal de este domingo entre Chelsea, ya sin el despedido director técnico Liam Rosenior, y Leeds, que está cerca de asegurar la permanencia en primera división.

La recta final de la temporada encuentra al City en su mejor momento. El último miércoles se había convertido en el nuevo líder de la Premier League por mayor cantidad de goles a favor que Arsenal, que hasta no hace mucho le llevaba ocho puntos de ventaja.

El equipo de Londres venció este sábado 1-0 a Newcastle y se distanció a tres puntos, con un partido más. El City disputará el encuentro postergado ante Everton el lunes 4 de mayo; un triunfo por cualquier cifra le devolverá la condición de único puntero, cuando quedarán cuatro fechas por delante y con un triplete de títulos en el horizonte que le ponen otro color a una temporada que pintaba gris.

La remontada de Manchester City