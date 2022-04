La furia de Darío Benedetto en el entretiempo de Boca-Godoy Cruz que expuso el mal clima en la Bombonera

Otra decepcionante noche de Boca en la Bombonera, un escenario en donde no puede ganar en la Copa de la Liga. El empate 1 a 1 con Godoy Cruz generó más preocupación para un ciclo que, de por sí, ya venía mal barajado. Y ahora, provoca incertidumbre en pos de la clasificación de los cuartos de final del campeonato. Pero por sobre todo, está en juego el futuro de Sebastián Battaglia, que decidió no brindar conferencia de prensa. Así, con un estilo de juego irreconocible y un rumbo indefinido -más allá de que Boca está vigente en tres frentes- el interrogante es cada vez más grande.

Entre las distintas postales de la noche, impactó una imagen en la que Darío Benedetto gritó a algunos compañeros con insultos cuando se iban al vestuario tras el primer tiempo. “¡Unos pel...! ¡Cinco minutos faltaban! La c... de su madre”, vociferó el goleador. Un micrófono captó esa frase, que el número 9 dijo tapándose la boca. Una reacción como tantas en la tensión de un partido. No es la primera vez; no será la última. Pasó con Carlos Tevez durante un superclásico. Y con Marcelo Gallardo y Robert Rojas, en otro cruce entre los archirrivales.

La bronca de Pipa se sustentó en el gol que recibió Boca a los 43 minutos del primer tiempo, convertido por el uruguayo Salomón Rodríguez. tras un centro al ras del suelo que todos los defensores vieron pasar. El 1-1 reavivó los traumas. A partir de ese tanto, el equipo de Battaglia se desestabilizó y penó en gran parte de la segunda etapa, sobre todo en el final, cuando Javier García salvó milagrosamente sobre la línea y colaboró de manera decisiva para que el Xeneize se llevara al menos un empate. Es posible que una derrota hubiera precipitado directamente el fin de la gestión del entrenador.

Hasta hace no mucho tiempo, la Bombonera parecía un refugio inexpugnable. Pero en este certamen, todavía no logró ganar en la Ribera y apenas obtuvo cuatro empates y una derrota. Igualó ante Arsenal y Lanús, que figuraba último en la tabla, y padeció la caída ante Huracán. Anoche, la impaciencia de la gente se hizo sentir y reclamándoles más entrega a los jugadores.