Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de enero de 2020 • 10:11

Megan Rapinoe es la mejor futbolista del mundo. No solamente por ser la capitana del equipo que se consagró en el Mundial de Francia 2019, tampoco por el Balón de Oro y el premio The Best que recibió junto con Lionel Messi, sino también porque es una de las jugadoras que percibe el sueldo más alto a nivel internacional.

La mediocampista, de 34 años, juega en Seattle Reign FC y tuvo un memorable paso en la última Copa del Mundo. Certamen que marcó el récord de rating en toda la historia de la competencia, y espera otro gran desempeño en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero la de 2019, no fue su única corona. También fue campeona en el Mundial 2015 de Canadá y anteriormente se colgó el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Abanderada de los derechos LGTBI de los Estados Unidos, rebelde ante el status quo y activista de los derechos humanos, Rapinoe es hoy una de las jugadoras que mejor cobra en el fútbol femenino. Su posición fue alternando con las de la noruega y primera en obtener el Balón de Oro Ada Hegerberg y Alex Morgan, la futbolista que figura en el puesto 95 del ranking Sport Money Index' de Forbes.

Rapinoe ganó 402.000 euros el año pasado, y Morgan, 408.000, mientras que Lionel Messi, el mejor pago en la rama masculina, obtuvo 114 millones de euros. Casi 280 veces más. Y la diferencia también queda expuesta en una comparación más amplia: los ingresos del argentino superaron en más de 34 veces el acumulado de las 10 jugadoras mejores pagas.

La brecha se agiganta en los mundiales. Según el sitio Celebrity Net Worth, tanto Rapinoe como Morgan perciben US$ 3 millones por año. Al consagrarse en 2019, la selección de los Estados Unidos obtuvo un premio de US$ 4 millones que repartió entre todo el equipo. El conjunto masculino de Francia, por su parte, recibió US$ 38 millones en premio por la copa de 2018.

Cada jugadora cobró US$ 250.000 por el título de Francia 2019, mientras que cada uno de los futbolistas percibió US$ 1,1 millones. En tanto, al haberse clasificado a los cuartos de final, la selección que integran, entre otras, Rapinoe y Morgan sumó US$ 90.000. Si el selectivo masculino hubiese alcanzado esa instancia -Estados Unidos no se clasificó a Rusia 2018- su ingreso sería de US$ 550.000. Luego de que en 2017 el equipo femenino le exigiera la igualdad en los salarios a la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (USSF, según sus siglas en inglés), la selección norteamericana de mujeres comenzó a obtener US$ 4.950 por cada victoria.

La búsqueda de la igualdad

"No se puede desestimar el poder de decir las palabras", comienza diciendo Rapinoe en la última publicidad de Loewe, que la muestra como una persona real, más allá de ser una estrella de fútbol: "Hay muchas coas que no son dichas y tenemos que hablarlas, tenemos que mostrar que estamos aquí"

Si bien en el último año fue significativo en el avance hacia la igualdad de condiciones deportivas- la profesionalización del fútbol a nivel local, la televisación mundial de Francia 2019, el ingreso, por primera vez de las mujeres a los estadios de Arabia Saudita, por mencionar algunos-, la búsqueda por reducir la brecha de género continúa. El Comité Olímpico Internacional advirtió que no tolerará protestas políticas dentro del campo de Juego de Tokio 2020. Este mensaje no fue bien recibido por Rapinoe, quien publicó un mensaje de protesta en sus redes sociales con la imagen de los cinco anillos y escribe: "Los atletas fuimos advertidos sobre los mensajes políticos en los Juegos Olímpicos".

En el Mundial de Francia, Rapinoe permaneció en silencio durante el himno de su país y no se llevó la mano al corazón en protesta a la postura de la administración de Donald Trump hacia las minorías. Este reclamo ya se había hecho visible en 2016, cuando Rapinoe se arrodilló en un partido en solidaridad con Colin Kaepernick, el quarterback de los San Francisco 49ers que había protestado de idéntica manera contra la violencia racial.