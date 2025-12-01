La selección femenina de futsal argentina se clasificó a las semifinales del primer Mundial de la disciplina

Un impacto para el futsal femenino de la Argentina: en el primer Mundial de la especialidad, que se disputa en Filipinas, la selección nacional no detiene su marcha y se clasificó a las semifinales tras golear a Colombia por 4-1. El conjunto que dirige Nicolás Noriega demostró todo su poder ofensivo y consolidó un andar que en la etapa de grupos las mostró invictas con tres victorias.

En el estadio PhilSports Arena, la selección argentina se impuso con autoridad, con dos goles de Lucía Rossi, uno de Carina Núñez y otro de Silvina Nava; mientras que en la selección colombiana el descuento lo anotó Laura Bustos.

🏆 #FutsalWWC ¡Final del partido!



🔥 Gran victoria de la Albiceleste, que avanza a la semifinal del torneo



⚽ #Argentina 🇦🇷 4 (Rossi x2, Núñez, Nava) 🆚 #Colombia 🇨🇴 1 pic.twitter.com/m5eEF3IFF8 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 1, 2025

Con este resultado, el equipo argentino espera rival que saldrá del choque entre Italia y Portugal, el cual se disputará este martes, también en el PhilSports Arena. Del otro lado del cuadro, España eliminó a Marruecos con una goleada por 6-1, mientras que espera al ganador del enfrentamiento entre Brasil y Japón, que se medirán el martes para definir a los otros semifinalistas.

El equipo argentino demostró que es un serio candidato para luchar por el título del mundo, ya que esta el momento el conjunto de Noriega registró una goleada por 6-0 ante Marruecos, se impuso por 3-2 a Polonia, goleó 5-1 a Filipinas y dejó en el camino a Colombia por 4-1.

“La clave es que estás chicas tienen un corazón y un amor por la disciplina enorme. Están concretando mucho, estamos bien, dimos otro paso que queríamos dar. El objetivo principal era quedarnos hasta el último día y lo vamos a hacer, hace muchos años que se vienen sacrificando. Estamos muy felices, tenemos que festejar mucho, descansar y prepararnos para la semifinal”, analizó el entrenador del equipo argentino.

La goleadora del partido ante Colombia, Lucía Rossi, también habló del esfuerzo colectivo del conjunto nacional: “Creo que la clave está en el equipo, peleamos mucho y jugamos cada partido como el último, el partido lo sacamos todas adelante. La actitud es fundamental. Argentina tiene todo para poder estar entre las mejores cuatro, vamos a seguir, queremos jugar esa final, pero hay que seguir paso a paso. Le dedico a mis goles, a mi familia, a los que se levantan temprano para vernos”.

El choque por las semifinales que disputará la selección argentina se desarrollará el viernes próximo, desde las 7, hora de la Argentina, mientras que la semifinal, se disputará el mismo día, pero desde las 9.30.

Las 16 selecciones que participaron del certamen se distribuyeron en cuatro grupos de cuatro equipos. Las dos primeras de cada zona avanzaron a los cuartos de final, para acceder a las semifinales, más el partido por el tercer puesto y la gran final. El Mundial se disputa en Pasig (Manila Metropolitana) y Victorias (Negros Occidental), con gran expectativa por tratarse del debut del fútbol sala femenino en un campeonato de esta magnitud.