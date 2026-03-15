La gran atajada de Dibu Martínez en la derrota de Aston Villa frente a Manchester United

Queda en las retinas el vuelo salvador de Emiliano Martínez ante el alarido de asombro en Old Trafford. Pero su equipo, Aston Villa, cayó por 3 a 1 ante Manchester United y quedó postergado en el cuarto puesto de la Premier League, tras el duelo por la trigésima fecha. Se trataba de un cara a cara entre dos equipos que peleaban por afirmarse en puestos de Champions y el partido quedó para el conjunto de Michael Carrick, a quien las cosas le están saliendo bien en uno de los clubes gigantes de Inglaterra.

De esta manera, Manchester United suma ahora 54 unidades, lejos de su clásico rival, Manchester City, segundo con 61, en un torneo que lidera Arsenal con una implacable marcha y 70 unidades en su campaña. En tanto, Aston Villa se plantó en 51 puntos que lo obligan a no dar nuevos tropiezos, porque inmediatamente detrás en la tabla tiene a Chelsea y a Liverpool, que se mide ante el alicaído Tottenham Hotspur.

La gran atajada de Dibu Martínez llegó a los 21 minutos del primer tiempo, cuando un córner desde la derecha de Bruno Fernandes que cayó en la cabeza de Harry Maguire derivó en otro cabezazo, en esta ocasión del marfileño Amad Diallo, que conectó casi en el área chica. Ahí aparecieron los increíbles reflejos del marplatense, que voló estirando al máximo sus piernas, desvió el balón hacia el córner con su guante derecho y alivió a su equipo. Una reacción a lo Superman que, a la vista del resultado final, solo fue un paliativo para una derrota inapelable.

La gran atajada de Dibu Martínez en Manchester United vs. Aston Villa

Manchester United siguió profundizando en la ofensiva para quebrar el 0 a 0. A los 37, el portugués Diogo Dalot tuvo una ocasión inmejorable frente al arquero argentino, desde el sector derecho, pero impactó mal la pelota y se le fue muy por encima del travesaño. Y a los 43, Fernandes intentó sorprender con un disparo cruzado desde afuera del área, aunque el remate se le fue ancho y no representó demasiado peligro para el arco del Dibu.

En ese primer tiempo, Aston Villa casi no llevó peligro y el delantero argentino Emiliano Buendía nunca pudo consolidarse como referencia en el ataque, como lo había logrado en varios partidos de esta temporada de la Premier League. Había que repensar el esquema frente a la poca productividad en el campo contrario.

El impecable cabezazo del brasileño Casemiro ante el Aston Villa del Dibu Martínez OLI SCARFF� - AFP�

Manchester United siguió fallando en la puntería desde el arranque de la segunda etapa. En esos primeros minutos, Diallo le pegó desviado, sin inquietar al Dibu, que volvió a ser exigido a los 51 por el camerunés Bryan Mbeumo, luego de una pérdida en el mediocampo de Morgan Rogers. Hasta que inmediatamente después, los Rojos acertaron y abrieron el marcador a través del brasileño Casemiro, que en su temporada despedida en el United desvió impecablemente la pelota desde el primer palo con su parietal izquierdo y dejó sin chances a Martínez. El propio Casemiro recibió un duro golpe en la cara siete minutos después, en la disputa de una pelota con Morgan Rogers.

Por fin, con la desventaja de un gol, Aston Villa tuvo su primera jugada de riesgo clara por intermedio del belga Amadou Onana, pelota que contuvo su compatriota Senne Lammens. Y a continuación, la gran polémica con el empate conseguido por Ross Barkley: el VAR tuvo que revisar un offside; básicamente, era constatar si la pelota había rozado antes o no en Onana. Al final, el gol fue convalidado y los Villanos se envalentonaron en pos de torcer el encuentro a su favor, luego de haberlo emparejado.

La celebración de Benjamin Sesko junto con su compañero Matheus Cunha; el esloveno entró y convirtió Martin Rickett� - PA�

La esperanza le duró poco. Matheus Cunha puso el 2-1 a los 71 minutos, después de una extraordinaria habilitación de Bruno Fernández sobre el lateral izquierdo. El brasileño definió cruzado y la conquista disparó la bronca de Dibu, que pegó un puñetazo contra el césped por la impotencia. A partir de ahí, el dominio total del conjunto local, que liquidó el pleito a los 81 minutos a través del goleador Sesko, a quien le quedó una pelota en el área que terminó descolocando al guardavallas argentino, después del toque en un defensor. El esloveno había entrado en reemplazo de Mbeumo y enseguida facturó.

Lo que restó del tiempo regular y los ocho minutos adicionados no fueron aprovechados por Aston Villa. El DT Unai Emery, reemplazó a Buendía por el español Andrés García, un cambio que no surtió efecto alguno, más allá de una situación final con Douglas, donde desperdiciaron un gol casi sobre la línea. Así, Aston Villa se frustró en su paso por Old Trafford, pese a aquella fantástica reacción inicial del Dibu para salvar su valla.

El resumen del partido