22 de mayo de 2019

El 2019 es uno de los años que el fútbol de Inglaterra jamás podrá olvidar. Reconocido y valorado alrededor del mundo, disfrutan de tener a cuatro de sus mejores equipos en las finales de los dos torneos más prestigiosos del mundo: Champions League (Liverpool y Tottenham) y Europa League (Chelsea y Arsenal). Pero también, en las categorías más bajas, surgen relatos que merecen ser contados.

Allí aparece Salford City, que subió por primera vez en su historia a la League Two, la cuarta división del fútbol inglés. Cuatro ascensos en los últimos cinco años. Se trata de una entidad en la que el multimillonario Peter Lim posee el 40 por ciento de las acciones y en cuya propiedad se incluye desde enero de este año a los hermanos Neville, David Beckham, Nicky Butt, Paul Scholes y Ryan Giggs. ¿Qué particularidad une a estos destacados ex futbolistas? Unidos forjaron una historia que parece irrepetible: amigos desde la infancia, hicieron juntos las inferiores y lograron la triple corona con el Manchester United. Son parte de la famosa "Clase del 92".

Ahora, la última cita del grupo de amigos fue en Wembley, donde Salford consiguió el ascenso tras la victoria sobre Fylde por 4-0. Beckham, en uno de los palcos, sonreía y aplaudía. El club dejó atrás la National League para jugar por primera vez en su historia la Football League Two. A largo plazo, el objetivo es la Premier. ¿Se podrá? "Estamos a tres ascensos. En la vida hay que tener paciencia y creer", aseguró Lim, el magnate singapurense que tiene un patrimonio neto de 2400 millones de dólares. Además, el empresario es dueño del club Valencia, en España.

La vida los volvió a unir, esta vez por negocios. Beckham, Butt, Scholes, Giggs y los hermanos Neville eran seis amigos que disfrutaban jugando al fútbol. Inclusive, la historia de ellos llegó a un documental en Inglaterra: "The class of 92". Es el recorrido de seis adolescentes que crecieron en Manchester United, se consagraron en la prestigiosa FA Cup de juveniles en 1992 y unos años después celebraron la triple corona entre los mayores: Premier League, FA Cup y Champions League en 1999.

En 2014 el Salford fue comprado por Beckham, Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Scholes y Butt, quienes poseen cada uno el 10% del club, y el multimillonario empresario Peter Lim es el dueño del resto. En ese momento, el club estaba en la octava división inglesa. Hasta que comenzó a escalar. "Honestamente, logramos en cinco años lo que queríamos conseguir en ocho", explicó Gary Neville. "Cuando empezamos teníamos 180 aficionados, pero ahora tenemos miles. Es impresionante", agregó el ex lateral derecho.

Moor Lane, conocido como Peninsula Stadium por razones de patrocinio, es la casa del Salford City. Construido en 1978 y remodelado en 2016, en sus tribunas tiene espacio para 5100 espectadores. No obstante, al duelo crucial en Wembley llevaron más de 8000 hinchas. Una situación inédita para aficionados que suelen concurrir a estadios muy pequeños. No fue camino el sencillo hasta ese playoff consagratorio contra Fylde: Salford fue tercero en la fase regular, detrás de Leyton Orient y Solihull Moors.

Salford, ubicado en el área metropolitana de Manchester, se vio revolucionado en 2014 con la llegada del magnate Lim. De entrada, claro, se lo miró con recelo. El club amateur y regional como tantos otros pasaría a tener dueños millonarios. Hubo desconfianza: con casi 75 años de historia, la modesta institución se despertó una mañana envuelta en aspiraciones de instalarse en las divisiones profesionales a largo plazo. Inclusive, la medida de cambiar el color de la camiseta y el rediseño del logo enojó a muchos de sus hinchas. Las aguas se dividieron, porque también hay simpatizantes que creen que sin el aporte millonario de los ex futbolistas y Lim el Salford ya hubiera dejado de existir.

El gran presupuesto y el rápido crecimiento del club británico atrajo críticas y celos de varios de sus pares, especialmente cuando contrataron a Adam Rooney, de Aberdeen, con un vínculo de 4000 libras por semana en el último mercado de pases. El delantero, de 31 años, fue el máximo goleador de la Premier League escocesa en 2015-2016 y ya marcó 21 goles en 38 partidos para Salford. Según mencionan varios medios ingleses, en la actualidad el club mantiene una deuda cercana a los tres millones de libras, un número muy elevado para su carácter semiprofesional. "La gente no quiere que tengamos éxito", dijo Rooney. "Creo que todos los que están afuera de Salford están desesperados por no vernos subir", agregó.

Sin embargo, en Salford no se detienen y piensan en el futuro. Tienen la idea de armar un equipo sub 18 y otro sub 17. Apuntan a promover a varios juveniles. También hay un conjunto femenino: Salford City Lionesses. "Cualquiera que no sea fanático de Manchester United probablemente odie al club debido a quiénes son los dueños", remarcó el goleador Rooney.

Sus diversos compromisos impidieron que Beckham se uniera al proyecto en 2014. Ahora se lo ve entusiasmado, según le dijo a la BBC: "Salford City tuvo mucho éxito en un corto espacio de tiempo y tiene una hinchada increíble. Estoy muy emocionado de poder pasar más tiempo en con ellos", dijo. "Mis primeros años en Manchester se pasaron en Salford. Crecí allí de muchas maneras, por lo que unirme a mis amigos y al club fue una gran sensación", agregó.

Grandes esperanzas y sueños vertiginosos. Con "La clase del 92" todo es posible. Para Beckham esto no es una novedad: también es copropietario del Inter Miami CF que comenzará a jugar en la MLS estadounidense en 2020. El mundo de los negocios.