La cronología completa de la disputa entre David y Victoria Beckham con su hijo Brooklyn que llegó a la Justicia

Después de años de versiones cruzadas, el conflicto entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham, dejó de ser una simple interna familiar para convertirse en un enfrentamiento mediático y judicial. Durante mucho tiempo todos los integrantes del clan intentaron presentarlo a la prensa como ciertos “malentendidos” que terminaron con cartas documento a finales de 2025.

El quiebre entre Brooklyn Beckham y sus padres comenzó al anunciar su casamiento con Nicola Peltz. Los enamorados celebraron su boda el 9 de abril de 2022 en la finca de la familia Peltz en Palm Beach, Florida. La ceremonia, lujosa y seguida de cerca por la prensa internacional, fue el primer escenario donde comenzaron a leerse tensiones internas. La pareja se había comprometido en julio de 2020, apenas seis meses después de iniciar su relación, y la actriz llegó incluso a contar que su novio había comprado el anillo tres meses antes de la propuesta formal.

El último encuentro de toda la familia Beckham unida se dio en octubre de 2024 (Foto: Instagram @victoriabeckham)

Desde que los novios anunciaron su casamiento, todos dieron casi por hecho que Nicola caminaría hacia el altar con un vestido diseñado por la propia Victoria Beckham. No era una obligación, pero sí una expectativa lógica al tratarse de una diseñadora consagrada. Sin embargo, la elección de un vestido de Valentino Couture llamó la atención de los medios y comenzaron a surgir versiones sobre algunas rispideces entre ambas mujeres.

Para despejar las dudas sobre su relación, ambas mujeres posaron juntos en una alfombra en febrero de 2024 (Foto: Instagram @victoriabeckham)

Durante meses, Nicola evitó pronunciarse sobre el tema. Recién en agosto de 2022, en una entrevista con Variety, explicó que no hubo un conflicto directo con su suegra, sino que todo se debía a una imposibilidad técnica del taller de terminar el vestido en tiempo y forma. “Lo iba a hacer y tenía muchas ganas, pero después se dio cuenta de que su taller no podía hacerlo, así que tuve que elegir otro vestido”, aseguró.

Brooklyn, por su parte, intentó minimizar el revuelo mediático al decir: “Siempre intentarán escribir cosas así. Siempre intentarán menospreciar a la gente. Pero todos se llevan bien”. Incluso Nicola llegó a definir públicamente a los Beckham como “buenos suegros” en una entrevista con Grazia, mientras Victoria calificó el casamiento como “una boda hermosa” en el programa TODAY.

Pese a esos intentos de mostrar unidad, a mediados de 2022 comenzaron a circular versiones más duras. Medios estadounidenses hablaron abiertamente de una “guerra total” entre Nicola y Victoria. Según Page Six, los preparativos del casamiento habrían sido “horribles” y la relación entre nuera y suegra se habría deteriorado al punto de no hablarse. A eso se habría sumado el enojo de Victoria con la portada de una revista que presentaba a Nicola como “la nueva señora Beckham”.

La cronología de la guerra interna de la familia Beckham

Las acciones legales que tomó el padre de Nicola con los organizadores de su boda

En febrero de 2023, Nelson Peltz, padre de Nicola, presentó una demanda contra dos organizadoras de la boda de su hija, Nicole Braghin y Arianna Grijalba, quienes habían sido contratadas apenas seis semanas antes del casamiento, luego de que el equipo original renunciara al proyecto. Sin embargo, fueron despedidas a los nueve días y, según el magnate, nunca se le devolvió un depósito de 159 mil dólares.

Las organizadoras respondieron con una contrademanda por incumplimiento de contrato. Aunque el litigio no involucraba directamente a los Beckham, el episodio volvió a poner el foco mediático en la enorme boda que no habría salido tal cual se planeó. Durante los meses siguientes se intentó disipar cualquier pelea, por lo que todos se mostraban juntos y felices en cada evento al que asistían.

El clan Beckham unido para la Navidad de 2023 (Foto: Instagram @victoriabeckham)

Sin embargo, durante el cumpleaños número 50 de Victoria Beckham, Nicola no se hizo presente. Según explicó la joven en redes sociales, su ausencia se debió a que estaba con su abuela, Naunni, quien murió menos de un mes después. Pero en marzo de 2025 llegó la celebración del cumpleaños de David Beckham, al cual volvieron a fallarle.

Días después, el portal TMZ aseguró que Brooklyn y su hermano Romeo no se hablaban debido a una disputa vinculada a la novia del menor, Kim Turnbull. Según esas versiones, Kim habría tenido una “conexión romántica” con Brooklyn años atrás, algo que habría generado incomodidad y preocupación en el mayor de los Beckham. Sin embargo, Cruz, el otro hermano Beckham, salió a desmentir públicamente esa información y aseguró que “Brooklyn y Kim nunca salieron”.

En mayo de 2025, una segunda celebración por el cumpleaños de David volvió a realizarse sin la presencia de Brooklyn y Nicola. Un mes después, una fuente aseguró a la revista People que el joven se había negado a asistir porque Kim estaba invitada. Tras la publicación de esas versiones, Turnbull utilizó sus redes sociales para aclarar que solo tuvo “una amistad escolar a los 16 años” con el hermano de su novio.

Brooklyn y Nicola dejan de seguir a David y Victoria Beckham

Pero todo explotó por los aires cuando en julio de 2025 la pareja decidió dejar de seguir a David y Victoria Beckham en redes sociales. Al principio, se creía que habían sido el futbolista y su esposa quienes los habían bloqueado, pero Cruz se sumó a la polémica y aclaró la situación en sus historias de Instagram: “NO ES CIERTO. Mis padres jamás dejarían de seguir a su hijo... Seamos realistas. Se despertaron bloqueados... igual que yo”. Así se supo que la pareja había bloquearon a toda la familia.

El posteo de Cruz Beckham en redes sociales (Foto: Captura de pantalla de Instagram @cruzbeckham)

Y este 2026 no comenzó nada tranquilo para la familia Beckham. En un nuevo capítulo de esta disputa, una gran cantidad de medios aseguraron que el Brooklyn le habría enviado una carta a documento en la que le solicitaba a sus padres que de ahora en más se comunicaran con él a través de sus abogados.

“La realidad es que les envió una carta a finales del verano pasado, pidiéndoles que cualquier correspondencia se hiciera solo a través de abogados, y que quería tratar de enmendar las cosas en privado, no en público. Sintió que sus padres seguían ignorando sus deseos y lo mencionaban constantemente en lugar de comunicarse con él en privado”, aseguró una fuente cercana al joven en el diario The Sun.

“Pero lo que está claro es que, si va a haber una reconciliación, será lejos de miradas indiscretas y deberá hacerse en privado. Eso es todo lo que todos quieren, pero, por desgracia, parece algo muy, muy lejano, dado que ahora solo se comunican a través de abogados”, cerró la fuente.