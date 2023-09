escuchar

El aplastante paso de los campeones del mundo por La Paz, dejó una herida muy profunda en la selección de Bolivia. Los hinchas reprobaron a los jugadores en el final del encuentro, antes de que dejen el campo de juego en el Hernando Siles y cuando dejaron el estadio algunos se quedaron para manifestarles su fastidio por la caída por 3-0 con la selección argentina. En medio de las silbatinas y los abucheos, se llegaron a escuchar incluso gritos de “¡Troncos!” a los dirigidos por Gustavo Costas. El entrenador argentino de 60 años, estaba igual de furioso que los hinchas, por eso en la conferencia de prensa, tras la derrota, fue brutalmente honesto: “Hay que pedirle perdón a la gente, nos tiene que dar vergüenza. No podemos perder así. De todo lo que teníamos planificado no hicimos nada. Intentamos ser un equipo que vaya a presionar, pero desde el primer minuto Argentina tuvo la pelota. Duele perder de esta manera”.

Y continuó: “La actitud es lo que más me molesta. Perder, podés perder, pero no de esta manera. El primer tiempo, lo que habíamos planificado, trabajado, la presión constante, el cansarlos, el no dejarlos jugar... Parecía que nosotros sufríamos la altura, no ellos”, dijo el entrenador que asumió en el cargo en noviembre de 2022 con el objetivo de llevar a Bolivia a la próxima Copa del Mundo de 2026.

Pero su análisis iba a ser todavía más crudo: “Con Argentina en La Paz podés perder, pero no de esta manera. Nos temblaban las piernas, no pudimos dar un pase. No podemos defraudar a la gente así ”, dijo Costas, que está al frente de una selección que en el orden local atraviesa una crisis profunda, al punto que la liga local fue interrumpida por las denuncias de corrupción y arreglo de partidos por las apuestas.

El análisis del seleccionador fue compartido por algunos de los principales medios locales, que no tuvieron piedad. “Una Bolivia sin argumentos fue presa fácil y perdió por goleada contra la Argentina”, tituló el diario El Deber en su versión web, mientras que La Razón habló de un “baile” y una “pésima imagen” de la selección del Altiplano. La Patria, por su parte, también catalogó al equipo nacional como “débil” ante una Argentina que mostró su superioridad.

Gustavo Costas muy molesto por la actitud de sus futbolistas durante la goleada sufrida por 3-0 frente a la selección argentina Juan Karita - AP

Tras las jornadas cumplidas, Bolivia ocupa la última colocación sin puntos conseguidos y siete goles en contra de diferencia de gol, por las derrotas ante la selección de Brasil y la de Argentina. Según los medios locales, el clima en el vestuario no era para nada saludable y las declaraciones de Gustavo Costas no ayudaron a buscar la armonía. Si bien el DT buscó tocar las fibras de sus jugadores, no se descarta una reacción de los futbolistas. El próximo partido de Bolivia será a mediados de octubre ante Ecuador, en La Paz, por la tercera jornada de las Eliminatorias y todo es una gran incógnita.

