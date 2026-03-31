Bolivia vs. Irak hoy: hora y cómo ver la transmisión en vivo del Repechaje al Mundial 2026

Bolivia e Irak se disputan este martes uno de los cupos vacantes para el Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Se enfrentan en el estadio BBVA de Monterrey, México, a partir de las 00 (medianoche del miércoles en la Argentina) y con una certeza: el que gane se meterá en el Grupo I con Francia, Senegal y Noruega. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton, se puede ver en vivo por televisión a través de DSports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El único antecedente entre ambos seleccionados es del 20 de noviembre de 2018, en el marco de un amistoso internacional. En aquella oportunidad, en un encuentro disputado en el Khalifa bin Zayed Stadium de Al Ain, Emiratos Árabes Unidos, empataron 0 a 0. Hay tres jugadores de Bolivia que disputaron ese partido y que integran la lista de convocados para el repechaje de este jueves: Guillermo Viscarra, Luis Haquín y Moisés Villarroel.

Guillermo Viscarra disputó un amistoso ante Irak en 2018 y será el arquero titular de Bolivia este martes Fernando Llano - AP

Bolivia vs. Irak: cómo ver online

El encuentro se disputa este martes en Monterrey, México, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

DGO - DSports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Irak corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación al Mundial 2026, en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.77 contra los 2.85 que se repagan por un hipotético triunfo de Bolivia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

Posibles formaciones