La huella artística de Messi en Miami, de Little Haiti a Wynwood y en su cumpleaños número 38

MIAMI.- (Enviado especial). Lionel Messi cumple 38 años en Miami, una ciudad que no lo observa: lo contempla. El festejo lo encontró en casa, con una nueva alegría deportiva bajo el brazo. Inter acaba de empatar 2 a 2 con Palmeiras y se metió en los octavos de final del Mundial de Clubes, un paso más en esta nueva etapa que lo tiene como emblema. Lo espera el PSG, su exclub, pero él ya juega en otra cancha. En Miami, Messi no solo es el capitán de un equipo: es parte del decorado urbano. Hay murales con su cara por todos lados, casi siempre en rosa, ese color que al principio parecía extraño y hoy es sinónimo de Inter. Están en Wynwood, en Hialeah, en Little Havana. Algunos lo muestran con la camiseta de la selección, otros con la del club. Pero en todos, Messi aparece como lo que ya es: un personaje inseparable del espíritu de la ciudad.

Desde que Messi llegó en 2024, su rostro se multiplicó por todo Miami, especialmente en las zonas comerciales. Una de las ciudades más vibrantes y cosmopolitas del mundo se convirtió rápidamente en la nueva casa del astro. Actualmente, Messi vive en Fort Lauderdale, al norte de Miami, y según contó en varias ocasiones, aquí encontró su lugar en el mundo. Por eso, piensa en algunos proyectos comerciales y en la posibilidad de quedarse a vivir un tiempo, incluso después de su retiro profesional.

Artistas de diferentes rincones del mundo le rindieron homenaje plasmando su imagen en murales, grafitis, cuadros y pinturas que reflejan estilos variados como el realismo, el expresionismo y el arte pop, cada uno aportando una mirada única sobre la figura de Messi. Algunas de esas obras fueron efímeras: el constante cambio de locales y la dinámica renovadora de la ciudad borraron varias de ellas para dar paso a nuevos diseños. Sin embargo, otras resistieron el paso del tiempo y se transformaron en paradas obligadas para fanáticos y visitantes que, día tras día, llegan a capturar la esencia de Messi a través del arte urbano.

Messi ya es parte del paisaje urbano de Miami Alan Craig

En el corazón de Wynwood, donde cada muro tiene su propia historia, se encuentra el mural más grande dedicado a Messi. Lo firmó Maximiliano Bagnasco en julio de 2023, un artista argentino que con sus pinceles ha sabido capturar la esencia de íconos futbolísticos como Diego Maradona y, ahora, el propio Messi. La obra muestra a Lionel con la camiseta de la selección, alzando la Copa del Mundo, una imagen potente que sintetiza su leyenda y su vínculo con Argentina. El mural está ubicado en el 148 NW 28th Street, una dirección icónica dentro del barrio, y Bagnasco trabajó durante días bajo el sol intenso, entre curiosos y fanáticos que no dudaban en fotografiarse junto a la obra. Messi reconoció el homenaje, agradeciendo al artista en sus redes sociales, un gesto que convirtió el mural en un símbolo de admiración y pertenencia en esta ciudad que ya siente a Leo como suyo.

En la zona de Little Haiti, Miami, se encuentra el restaurante Fiorito, ubicado en 5555 NE 2nd Avenue, un lugar que desde 2018 lleva en su fachada un mural emblemático de Lionel Messi. Pintado por el artista argentino Claudio Picasso, la obra muestra a Messi con la camiseta de la selección argentina, un guiño a sus raíces y a la conexión con la comunidad argentina que vive en la ciudad. Aunque la pintura se hizo mucho antes de que Messi llegara a Inter Miami, se ha mantenido y renovado con los años, convirtiéndose en un punto de referencia para fanáticos y turistas que buscan acercarse a la leyenda mundial del fútbol a través del arte callejero.

Fiorito, el restaurante argentino en Miami que homenajeó al 10 mucho antes de su consagración en Qatar Alan Craig

Otro mural que no pasa desapercibido es el que pintó el artista colombiano Arlex Campos, quien con sus colores vivos y su estilo vibrante plasmó la figura de Messi en una de las calles más transitadas de Miami, ubicado en 2000 NW 2nd Avenue. Campos es reconocido en América Latina por capturar la esencia de figuras deportivas y culturales, y su homenaje a Messi es una muestra más del impacto que tiene el futbolista.

Miami no es sólo escenario de murales y homenajes: aquí Messi escribió uno de los capítulos más memorables de su carrera. Fue en la Copa América pasada, cuando levantó la copa en la final contra Colombia, justo en esta ciudad que lo idolatra. Pero la relación no termina ahí: Miami será una de las 16 sedes del próximo Mundial, donde Messi, si todo marcha según lo previsto, podrá convertirse en el primer futbolista en la historia en disputar seis Copas del Mundo, una marca que ampliaría aún más su legado y su vínculo con esta ciudad.

Messi, en plena calle, por Arlex Campos Alan Craig

Lionel Messi es un ícono que trasciende fronteras y colores. Es amado con la misma pasión en Argentina, su tierra natal, que en Miami, la ciudad que lo adoptó como propio, e incluso en Brasil, donde muchos lo reconocen más allá de la rivalidad futbolística. Su figura va mucho más allá de la camiseta que viste o los goles que convierte. Más que envejecer, Messi crece: con cada año que pasa, no está más viejo, sino más grande.

Miami, el lugar donde Messi también se siente local