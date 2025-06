Mascherano: un Inter Miami que estuvo a la altura y el reto de medirse con el poderoso PSG

Hace diez años, un Barcelona de ensueño, dirigido por Luis Enrique, ganó la Champions League, la Liga de España, la Copa del Rey y el Mundial de Clubes. En aquel equipo blaugrana estaban Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, todos ahora en Miami, dirigidos en las Garzas por un quinto elemento en aquella formación del Barça: Javier Mascherano.

El actual técnico del Inter Miami, también integró ese plantel histórico, que luego de un empate 2-2 contra Palmeiras, se clasificó a los octavos de final del Mundial de Clubes, etapa en la que se verá las caras nada menos que con París Saint-Germain, flamante campeón de la Champions League... dirigido por Luis Enrique. Mascherano sabe que Inter Miami superó un gran desafío, el de superar la etapa de grupos del Mundial de Clubes, el único equipo de la MLS en lograrlo. Pero, claro, ahora asoma un reto muy complejo, el domingo próximo, en Atlanta.

“Hemos cumplido el objetivo que nos habíamos trazado al comienzo de este torneo. Demostramos que estuvimos a la altura de los tres partidos del grupo. Antes de empezar el torneo éramos la Cenicienta y con trabajo hemos superado obstáculos, no hemos tenido ningún tipo de complejos para jugar los tres partidos contra cualquier equipo“, destacó el entrenador argentino, luego del encuentro jugado en el Hard Rock Stadium, en Miami.

Su equipo ganaba 2-0, pero Palmeiras lo empató en una ráfaga sobre el final. “Lamentablemente, teníamos el partido en las manos y no pudimos aguantarlo. El rival también juega. Es un adversario que tiene jerarquía y recambios. Al final tomó más riesgos y a nosotros se nos hizo difícil con el cansancio. Es una lástima, porque queríamos ganar el grupo. Hubiera sido un premio muy merecido para estos jugadores”, recalcó el argentino, que asumió esta temporada en el banco del equipo de la MLS.

“El equipo se fue encontrando cada vez mejor. Es merecida la clasificación. Estar entre los mejores 16 de este campeonato tan fuerte es un gran premio. Ahora, más allá de que nos vamos a enfrentar al mejor equipo de Europa, esto no ha terminado. Trataremos de competir de la mejor manera, como lo hemos hecho hasta ahora, tratar de demostrar lo que valemos, que somos un equipo serio, que más allá de nuestras dificultades, podemos competir”, remarcó Mascherano.

Y agregó: “Nos ganamos el derecho de jugar contra el campeón de Europa. Trataremos de estar a la altura. Más allá de la diferencia de jerarquía, hemos demostrado que son once contra once. Tenemos que jugar un partido perfecto y veremos qué posibilidades tenemos. Seguramente son mejores que nosotros, pero en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. Este deporte ha demostrado que a un partido puede pasar cualquier cosa y por ahí, ¿quién dice que el domingo no puede ser nuestro día?“.

Mascherano también habló de Messi, de quien fue compañero en Barcelona y en la selección, y al que ahora conduce en Inter Miami, en el día de su 38° cumpleaños. “Lo de Leo es increíble, es increíble lo que ama este deporte, con la soltura que juega... Es un placer mirarlo de tan cerca. He sido un privilegiado durante mucho tiempo de tenerlo como compañero y ahora desde otro lugar, tratando de ayudarlo, y acompañarlo como pueda, pero no hay palabras. Sigue jugando como el primer día que se dedicó a este deporte, y va a seguir así hasta el último día”.