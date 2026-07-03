La increíble historia de “Vozinha”, el arquero de Cabo Verde que aprendió a atajar por videos de Youtube y hoy define si Argentina sigue en el Mundial

Noventa minutos bastaron para que su nombre se hiciera eco en todo el mundo. En su debut, logró detener a una España aparentemente invencible y condujo a una clasificación histórica a dieciseisavos de final. Con 40 años, Josimar Dias, conocido mundialmente como Vozinha, parece estar en el punto más alto de su carrera y este viernes su figura será decisiva para Argentina y su continuidad en el Mundial 2026.

En menos de una semana, pasó de tener 50.000 seguidores a más de 17 millones. Según Google Trends, su apodo tuvo un aumento de 5.000% en las búsquedas web. Su salto de popularidad fue tal que permitió que su madre, a quien no le habían otorgado la visa, pudiera viajar finalmente a la Copa del Mundo y acompañarlo.

Sin embargo, todo esto parecía muy lejano cuando jugaba en las calles de Mindelo y miraba videos de YouTube para aprender a atajar.

Ana Candida Évora, la madre de Vozinha, logró viajar al Mundial y conoció a Infantino (Video: Instagram @ vozinha1).mp4

Sus inicios en Cabo Verde y el origen de su nombre

Desde pequeño, el fútbol marcó sus pasos. Nacido en 1986, su padre quería llamarlo Valdano, en honor al delantero argentino Jorge Valdano, pero, al no ser aceptado en el registro civil, optó por otro futbolista de aquel mundial, el brasilero Josimar Higino Pereira. En cambio, su apodo es un homenaje a sus abuelos: vozinha es el diminutivo cariñoso de avó, “abuela” en portugués.

Como sus padres debían trabajar y estudiar, Vozinha fue criado por sus abuelos Instagram (@vozinha1)

Según relató en una entrevista a TNT Sports Brasil, como sus padres eran muy jóvenes cuando nació y debían trabajar, sus abuelos se encargaron de su educación. Su abuelo era un maestro de obras muy querido en su barrio, pero tuvo serios problemas relacionados con el consumo de alcohol. Debido al trauma que le generó la adicción de su abuelo, Vozinha decidió no probar bebidas alcohólicas. Su abuela, por su parte, llegó a empeñar joyas para asegurar que a su nieto nunca le faltara nada. “Ellos fueron el cimiento y el gran apoyo en vida”, resumió.

Empezó a jugar al fútbol desde el jardín de infantes. Inició como defensa central hasta que a los 11 años su entrenador le pidió que eligiera una posición definitiva y escogió ser arquero. Por la falta de entrenadores de porteros con formación técnica en Cabo Verde, aprendió a moverse en el arco en gran parte viendo videos de entrenamientos en YouTube. “Hay cosas técnicas que, una vez que alcanzás cierto nivel, ya no se pueden arreglar; tengo muchos defectos que, si hubiera iniciado en un club profesional, los hubiera corregido”, comentó en una entrevista reciente con el youtuber brasilero Daniel Braune.

Las dudas en el comienzo y su primer contrato a los 26 años

Mientras crecía, pasó por diversos clubes caboverdianos semiprofesionales como Atlântico, Estoril y Batuque. Al comienzo, enfrentó muchas dudas sobre su futuro porque era considerado muy bajo y menudo para ser arquero. “Mi plan B era estudiar arquitectura, algo que siempre me gustó”, reveló a TNT Sports Brasil. Sin embargo, a los 18 años pegó un estirón que le permitió asentarse en la posición y, gracias a eso, ganó varios campeonatos en el Batuque.

Vozinha logró su primer contrato profesional a los 26 años Instagram (@vozinha1)

Desde entonces todo lo que siguió fue en ascenso: en 2011 fue campeón nacional con el Mindelense, elegido mejor portero de Cabo Verde y convocado a la selección nacional. Un año más tarde, a los 26 años, firmó su primer contrato profesional con el Progresso Sambizanga de Angola, donde jugó tres años. Durante este tiempo también realizó varias pretemporadas en Brasil, en clubes como el Cruzeiro, el Atlético Mineiro y el América.

Con el sueño de jugar en el continente europeo, en 2015 se unió al Zimbru de Moldavia. Luego pasó por Gil Vicente (Portugal), donde se destacó por atajar ocho penales en una sola temporada, AEL Limassol (Chipre), Trenčín (Eslovaquia) y finalmente el Chaves, equipo de la segunda Liga de Portugal. Actualmente, está sin club, ya que su contrato con el equipo portugués finalizó hace unos días. “Me gustaría ir a Brasil”, reveló a Daniel Braune.

La selección de Cabo Verde y un debut histórico

“Estamos aquí para demostrar que, aunque venimos de un país pequeño, tenemos un gran corazón y lucharemos por todo”, sentenció el arquero de 40 años en diálogo con el podcast Men in Blazers. El camino de los “tiburones azules” hacia el Mundial estuvo marcado por las complicaciones. En 2014 habían logrado clasificar por primera vez tras derrotar a Túnez, no obstante, fueron eliminados por una sanción de la FIFA. La razón fue que habían incluido en su alineación a Fernando Varela, jugador que había sido amonestado la fecha anterior.

La selección de Cabo Verde logró clasificar al Mundial tras un proyecto de 20 años por parte de su federación INFORPRESS

“En ese entonces jugar en África era mucho más difícil, hemos tenido que pasar 12 horas en aeropuertos esperando conexiones o viajar a Europa para poder llegar a otro país africano”, relató Vozinha. La selección tuvo que esperar más de diez años y la ampliación de cupos para poder disputar finalmente una Copa del Mundo.

Ya en las Eliminatorias Africanas, Cabo Verde pisó fuerte: terminó primero en el grupo D con 23 puntos, siete victorias, dos empates y apenas una derrota. En Estados Unidos, se enfrentó a un grupo nada fácil: España, Uruguay y Arabia Saudita. Sin embargo, tres empates con solo dos goles en contra, le permitieron alcanzar una clasificación que nadie había anticipado.

Vozinha, el arquero de 40 años que sostuvo el histórico empate de Cabo Verde ante España

“Preparé ese partido minuciosamente, en especial intenté prevenir los centros atrasados (cut-backs) –relató el portero en relación al partido contra España que lo volvió famoso–cuando terminó, lloré por mis abuelos, que nunca llegaron a ver a Cabo Verde en un Mundial”.

Ahora, Josimar “Vozinha” Dias se alista para el desafío más grande de su carrera: enfrentar a los actuales campeones del mundo en dieciseisavos. “Somos un país pequeño con un corazón enorme”, sentenció el arquero que intentará seguir haciendo historia.