Las luces del estadio Monumental empiezan a apagarse y quedan algunas tenues prendidas. Los jugadores terminan de saludarse y enfilan hacia los vestuarios. Ya casi no queda nadie en el campo de juego. Los hinchas no se mueven de sus asientos, mientras la bronca por la derrota ante San Lorenzo todavía flota en el aire. Pero la sensación desaparece cuando la pantalla gigante del estadio se ilumina para mostrar el inicio de una cuenta regresiva de 16 minutos. Y, de la nada, surge un protagonista inesperado. "¿Me reconocen?", comienza a hablar un hombre con un marcado acento. "Soy la voz del Santiago Bernabéu. Juntos vivimos una noche inolvidable. Estén preparados para todo lo que se viene".

Tras ese primer momento de emoción, comenzó a sonar la música a todo volumen con una letra más que representativa: "Cómo me voy a olvidar" de Los Auténticos Decadentes fue la primera canción de una noche especial e inolvidable para los hinchas de River, que aguardaron hasta las 00.00 del lunes y celebraron el primer aniversario de la histórica conquista de la Copa Libertadores frente a Boca en Madrid el 9 de diciembre de 2018.

Con más de 70 mil almas que empezaron a vivir el clima de algarabía en las calles antes del clásico ante San Lorenzo, ni siquiera la caída por 1-0 pudo impedir el disfrute de una celebración para el recuerdo. "Te ganamos la más importante de la historia" y "Mi mayor alegría, tu peor desgracia", fueron dos de las banderas desplegadas más grandes, con fondo negro y letras blancas, ubicadas en la Sivori Alta. "Dos vueltas olímpicas en tu cara", decía otra, mientras a su lado se pudo ver una bandera de España con la Copa Libertadores en el centro. Previamente, cuando salió el equipo a la cancha, en la tribuna San Martín Alta se realizó un mosaico con cartulinas para formar el mensaje: "9 DIC".

Al mismo tiempo, las canciones conmemorativas retumbaron una y otra vez: "La gente se pregunta, qué pasó con Boca" y "El que no salta murió en Madrid" fueron dos de los hits que más explotaron, junto con la ya clásica reversión de "Lo que quiere la Chola" de Los Palmeras. Con las voces de Luciana Rubinska y Mariano Iúdica, el evento tuvo una marcada particularidad: el conductor fue silbado por los fanáticos cada vez que habló. ¿Qué ocurrió? Al conocerse que iba a participar, el movimiento "River Feminista" repudió la designación por "sus comentarios y actitudes sexistas y misóginas en los medios" y generó un masivo reclamo con diversas críticas que anoche se transformaron en silbidos.

Por fuera de eso, las luces se apagaron por completo a falta de 1 minuto y 45 segundos para la llegada del lunes 9 de diciembre y solo quedaron reflectores rojos y blancos que iluminaban el Monumental. Los últimos 60 segundos se vivieron con imágenes de toda la Copa Libertadores 2018 y relatos de la mayoría de los partidos, hasta que al hacerse las 00.00 comenzó un show impresionante de fuegos de artificio que dio el inicio a una fiesta de alrededor de 40 minutos que tuvo de todo: bombas de estruendo; bombos y platillos con una murga que hizo delirar a la gente; luces de robótica y efectos de sonido; música en vivo con Joaquín Levinton, lider de Turf; sucesivos gritos de gol para recrear los tres celebrados en Madrid; papelitos rojos y blancos por todo el campo; y otro show de fuegos de artificio en el cierre.

"09-12 eterno" fue el slogan que acompañó cada momento, al igual que el hashtag #LaCopaEterna. "La final fue confiar, como cuando somos chicos. que un Muñeco nos podía cumplir un sueño", contaron entre un niño del club y Gonzalo "Pity" Martínez en el primer video que se mostró para revivir el título. Además, se realizó un video mapping (técnica de proyección sobre una superficie para convertir objetos comunes en escenarios dinámicos) en el campo del juego y se proyectó un cortometraje con lo mejor de la Libertadores ganada y las mejores imágenes de los partidos finales ante Boca.

Con Pity y Rodrigo Mora como grandes invitados (tanto Camilo Mayada como Jonatan Maidana no pudieron estar), el plantel y el cuerpo técnico que ganaron la final disfrutaron el show desde el campo de juego y en el final hasta terminaron oficiando de músicos: los jugadores se subieron a cantar con Levinton, se quedaron con los instrumentos y cantaron y saltaron al ritmo de la versión que la tribuna creó con la reconocida canción "Pasos al Costado" de Turf.

Cada vez que los grandes protagonistas de la conquista aparecían en la pantalla, se daba una lluvia de aplausos y ovaciones. "El Pity Martínez qué loco que está", fue uno de los hits que volvió a explotar en las cuatro tribunas del Monumental, al igual que el "Muñeeeco, Muñeeeco". Luego, el entrenador fue el único que tomó la palabra, al acercarse al campo de juego con el presidente Rodolfo D'Onofrio y el capitán Leonardo Ponzio. "Buenas noches", dijo el DT, mientras las luces únicamente lo iluminaban a él, y la gente automáticamente respondió: "Olelé, olalá, Gallardo es de River, de River no se va". A partir de ahí, comenzó uno de los momentos más emotivos: el sentido discurso del técnico.

El discurso de Gallardo: "Me hicieron vivir el año más feliz de mi vida"

"Voy a hablar en representación de las tres partes: el presidente y nuestra directiva y el capitán. Voy a decir unas palabras, no me voy a extender demasiado. Es difícil, queríamos todos que la fiesta sea completa. Ninguna derrota igualmente va a opacar la victoria y la conquista más hermosa del mundo. No la va a opacar en la vida. Seguiremos perdiendo algunos partidos, pero esa no la va a borrar nadie", comenzó Gallardo al tomar la palabra.

Visiblemente emocionado, por momentos se le entrecortó la voz y debió tragar saliva y respirar profundo para poder seguir hablando. "Principalmente quiero agradecer a este grupo de jugadores. Me siento muy orgulloso. Nos han hecho vivir, o por lo menos a mí, me han hecho vivir el año más feliz de mi vida. De todo corazón, les agradezco por compartir esto con nosotros, darnos la alegría más hermosa y seguir trabajando con sacrificio, humildad y dedicación. Mismo perdiendo, como hoy, vamos para adelante aunque no se nos dan las cosas y seguimos insistiendo. Yo me siento identificados con ellos, y sé que ustedes también lo valoran y sienten así. Gracias, muchachos, por el año más lindo que nos hicieron vivir", agregó el Muñeco.

Al hablarle a la gente, el DT volvió a quebrarse y le costó frenar un llanto que ya parecía inevitable. Pero mantuvo la compostura y siguió: "A ustedes... a este gente hermosa que nos acompañó, muchas gracias de todo corazón, por vivir momentos inolvidables y seguir estando, en las buenas, en las malas, en las malas mucho más como dice la canción". Y en ese preciso instante, Gallardo escuchó una canción que hizo vibrar al Monumental y se sumó al cantito: "River, River yo te quiero, yo te llevo adentro, de mi corazón... gracias por esa alegría, de ganarle a Boca, de salir campeón", gritó junto con la gente.

"No quiero aburrirlos más, simplemente disfruten esta fiesta, disfruten el día. Salgamos a la calle orgullosos de este 9 de diciembre, como todos los de nuestra vida. Muchas gracias. Es su día, va a ser eterno cada 9 de diciembre para todos nosotros. Estamos orgullosos de ser esta gran familia. Gracias, River, gracias", sentenció el Muñeco y se retiró del centro del campo de juego abrazado con D'Onofrio y Ponzio.

Al instante regresó la música y la canción fue elegida sutilmente para representar el deseo de todos los hinchas millonarios: "Las horas más lindas las paso contigo. No quiero ni pensar en que me faltes tú".

River celebró su primer aniversario de la mayor conquista de su historia y se retiró entonando las estrofas de su himno, con una frase de bandera para mirar a futuro: "Con lazos triunfadores trataremos de unir el glorioso pasado y el brillante porvenir".