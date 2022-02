La investigación en el “caso de la camiseta” de Ecuador entregó un nuevo detalle que expuso al jugador

En Ecuador todo es alegría. La casi asegurada clasificación para el Mundial de Qatar 2022 está por encima de todo. Y es por eso que el insólito “caso de la camiseta”, que lo privó de tener ya su lugar en la Copa del Mundo, no se convirtió en un escándalo. Sin embargo, la situación no pasó inadvertida para el entrenador Gustavo Alfaro, que admitió el error y le pidió a sus jugadores estar más atentos a los detalles. Pero además, la dirigencia se encargó de indagar por qué el defensor Diego Palacios no tenía su camiseta para ingresar cuando el DT lo dispuso, lo que derivó en el empate de Perú , en el encuentro por la 16a fecha de las eliminatorias sudamericanas.

La increíble situación ocurrió a los 23 minutos del segundo tiempo del encuentro en Lima. Ayrton Preciado cayó lesionado por un golpe con Carlos Zambrano. Alfaro, de inmediato, le pidió a Palacios que ingrese, pero este, con el torso desnudo, abrió los brazos para explicarle que no tenía camiseta. Mientras el cuerpo técnico buscaba desesperadamente la indumentaria, el árbitro reanudó el juego y Perú aprovechó la ventaja numérica para empatar el partido . Si Ecuador hubiera ganado el encuentro, ya estaría clasificado para el Mundial.

Insólito olvido en Perú vs. Ecuador

Aunque el tema no generó grandes repercusiones, sí motivó algunas críticas. El periodista ecuatoriano Andrés Illingworth cuestionó al jugador. En su cuenta de Twitter argumentó: “Comentario impopular: El suplente debe estar preparado desde el minuto 0 para ingresar al terreno de juego. Diego Palacios ayer demoró por no tener su camiseta puesta, insólito. ¿Y el utilero? Capaz tiene su responsabilidad, pero mucho más el jugador que es el que va a ingresar. El futbolista debe estar disponible para el entrenador en el momento que sea llamado, para entrar lo más rápido posible”.

Es sabido que los jugadores que van al banco de los suplentes nunca tienen puesta la camiseta. Por lo general, sólo utilizan los chalecos reglamentarios. La razón es porque prefieren no transpirarla en la entrada en calor y estar “frescos” a la hora entrar a jugar.

El gol de Edison Flores para Perú

En este caso, las consultas de la autoridades del fútbol ecuatoriano llegaron hasta el utilero. Este confirmó que, como siempre, le dio a cada uno de los suplentes su camiseta. Esa que, aunque no lleven puesta, deben tener consigo en el banco de los suplentes.

Pero Palacios no la tenía... ¿Dónde estaba? Según trascendió, el defensor, que juega en Los Angeles FC, en la Major League Soccer, intercambió la camiseta en el entretiempo con un jugador peruano.

"Son detalles que debemos cuidar porque hay mucho en juego", dijo Gustavo Alfaro después del increíble episodio de la camiseta de Diego Palacios Martin Mejia - AP

El mismo Alfaro, en la conferencia de prensa después del partido, se refirió al tema con cierto enojo. “En el momento en que Ayrton Preciado se lesionó, yo quería poner a Chiqui Palacios y desapareció la camiseta. No estaba la camiseta y no pudimos hacer el cambio. Cuando me la trajeron, ya el árbitro había puesto en movimiento la pelota y nos faltaba un jugador. Fue la fatalidad que nos dejó este hecho; son detalles que no podemos cometer porque hay mucho en juego y el equipo había concretado un muy buen partido”.