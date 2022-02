Perú - Ecuador: un empate increíble por un descuido que hizo enfurecer a Gustavo Alfaro

Fue una jugada que cambió todo. Un instante de quedará marcado como la mayor curiosidad de la fecha de las eliminatorias y que hizo enfurecer al argentino Gustavo Alfaro, director técnico de Ecuador. Es muy probable que su equipo se termine clasificado para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Pero podía haberlo hecho en la noche del martes y una insólita situación lo privó de la victoria: un jugador se olvidó su camiseta, Perú aprovechó el desconcierto en el momento de hacer un cambio, su adversario se quedó con 10 jugadores y fue entonces cuando el equipo de Ricardo Gareca marcó el 1-1 con el que terminó el encuentro.

El gol de Edison Flores para Perú

La increíble situación ocurrió a los 23 minutos del segundo tiempo. Ayrton Preciado cayó lesionado por un golpe con Carlos Zambrano. Gustavo Alfaro, de inmediato, mandó a Diego Palacios a la cancha, pero un detalle no le permitió hacer el cambio. El jugador no tenía su camiseta. En cueros, el mediocampista miraba para un lado y para el otro. Alfaro, enfurecido, le gritaba a sus asistentes para que consiguieran su camiseta. Quería que su equipo no quedara en desventaja. Pero no llegó a tiempo...

Mientras Preciado dejaba la cancha en camilla, el árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio ordenaba reanudar el juego. Alfaro seguía corriendo desesperado, hasta amagó con ir él rumbo al vestuario para conseguir la camiseta.

El equipo ecuatoriano festeja el gol de Michael Estrada, a los dos minutos del primer tiempo Martin Mejia - AP

Pero la desgracia no se había completado todavía. Perú se lanzó al ataque. La pelota derivó sobre el sector derecho, para la trepada de Luis Advíncula. El encargado de marcar al lateral de Boca Juniors era... ¡Preciado! Pero no estaba él ni el designado para ocupar su lugar, Palacios.

Advíncula lanzó el centro que Edinson Flores conecto para marcar el empate en un gol. Ambos equipos conservan muy buenas chances para conseguir la clasificación directa para el Mundial. Sin embargo, los ecuatorianos podrían haber conseguido este mismo martes su pasaje a Qatar, de no haber mediado tan desafortunada situación.

Una rápida ventaja para Ecuador

El buen andar de Ecuador en estas Eliminatorias quedó evidenciado desde el arranque nomás. Un largo pelotazo fue aprovechado por Michael Estrada para conseguir el 1-0 en apenas dos minutos del primer tiempo. Con un remate de derecha venció a Pedro Gallese ante la sorpresa del público peruano, que colmó el estadio Nacional de Lima.

El encuentro fue muy parejo durante todo el partido, pero parecía que Perú no iba a poder encontrar el camino para el empate. Esos tres puntos Ecuador hubiera llegado a los 27, por lo que tendría la clasificación asegurada. Sin embargo, un descuido y el destino quisieron que el conjunto local tuviera su chance. Una que ni siquiera esperaba. Y que Alfaro no olvidará en su vida.

