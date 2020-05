Según el juez, el seleccionado femenino de fútbol de Estados Unidos había rechazado el convenio colectivo de trabajo del equipo masculino y por eso no puede alegar discriminación salarial. Crédito: Twitter

Las jugadoras del seleccionado estadounidense de fútbol (USWNT) sufrieron una derrota en los tribunales. El juez federal Gary Klausner rechazó su pedido de igualdad de pago con el equipo masculino de ese país. Las mujeres habían entablado la demanda porque pretendían tener los mismos montos de sueldos que sus colegas varones y argumentaron que su convenio colectivo de trabajo era distinto y las discriminaba.

En su veredicto de 32 páginas, el magistrado entendió que la asociación estadounidense (US Soccer) intentó negociar con las jugadoras y les propuso un acuerdo idéntico al del seleccionado masculino, que fue rechazado. Por lo tanto, no dio lugar al reclamo de discriminación salarial, aunque sí someterá a discusión de un tribunal algunos de los privilegios, como vuelos en primera clase, alojamientos y servicios médicos, de los que sí gozan los hombres. La decisión judicial encontró eco en Joe Biden, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, que dio aliento y a la vez una amenaza en Twitter: "Al equipo: no abandonen esta pelea. Esto no se terminó todavía. A la US Soccer: igual pago, ahora. O de otro modo, cuando sea presidente, podrán ir a pedir financiamiento para el Mundial a otro lugar".

"La historia de las negociaciones entre las partes demuestra que la WNT rechazó una oferta para ser remunerada bajo la misma estructura de pago por juego que la MNT [seleccionado masculino]", explicó Klausner en su fallo. "En consecuencia, las demandantes no pueden ahora considerar retroactivamente su CBA [convenio colectivo de trabajo] peor que el CBA del MNT", agrumentó el juez federal. Su fallo fue criticado por las jugadoras y por su representante legal, Molly Levinson. "Confiamos en nuestro caso y estamos firmes en nuestro compromiso de asegurar que las niñas y mujeres no serán menos valoradas por su sexo", declaró Levinson. Y añadió: "Hemos aprendido que existen tremendos obstáculos para el cambio. Sabemos que se necesita valentía y coraje y perseverancia para hacerles frente. Apelaremos y seguiremos adelante".

Históricas militantes de la igualdad de derechos laborales y remunerativos, las integrantes del equipo Megan Rapinoe y Christen Press se sumaron al repudio al fallo judicial. "Nunca dejaremos de luchar por la IGUALDAD", escribió Rapinoe, considerada la mejor futbolista del planeta el año pasado, lo cual le valió el Balón de Oro.

En total, unas 28 jugadoras del equipo femenino de Estados Unidos habían presentado en marzo del año pasado una demanda colectiva. Se sentían discriminadas en sus salarios y reclamaban cerca de 66 millones de dólares en concepto de pago retroactivo de ganancias y dinero que la federación sí les había dado a los integrantes del conjunto masculino. Pero los dirigentes se defendieron en los tribunales y alegaron que entre 2015 y 2019 las mujeres recibieron, de hecho, más dinero que los hombres. La defensa esgrimió que en ese lapso las jugadoras percibieron US$ 24.000.000 (a razón de 220.747 por partido). Los varones, en cambio, cobraron 18.000.000 de dólares, un promedio de 212.639 por encuentro.

US Soccer también alegó que no podía pagar esos 66 millones que le reclamaban en los tribunales. Y recordó que por salir campeón tanto en el mundial de 2015 como en el de 2019 el seleccionado femenino percibió 6.000.000. Debido a que los ingresos comerciales del mundial femenino aún no alcanzan para equiparar al de hombres, los premios siguen siendo inferiores. En contrapartida, Alemania, campeón del mundial masculino Brasil 2014, recibió 35.000.000.