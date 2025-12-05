En qué canal pasan el sorteo del Mundial 2026 hoy

Este viernes, desde las 14 (horario argentino), se realiza el sorteo de la etapa de grupos del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El evento, que determinará los rivales de cada participante en la primera ronda, se realiza en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports, ESPN y TyC Sports, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y FIFA+. Además, LA NACION cuenta con un simulador en el que se puede jugar a armar las zonas.

En el sorteo habrá cuatro bombos, aunque esta vez tendrán 12 países por cada uno de ellos, ya que será la primera edición de la historia con 48 participantes. Los cabezas de serie integran el 1 y son la Argentina, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica, Alemania y los tres anfitriones: México -que ya se sabe estará en la zona A por anfitrión-, Canadá -que integrará la B- y Estados Unidos -que formará parte de la D-. El resto se ubicará al azar en las nueve zonas restantes.

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, tiene la tranquilidad de saber que evitará a potencias en la etapa de grupos x.com/Argentina

En el 2 aparecen Croacia -finalista en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022-, Marruecos -semifinalista en la última edición-, Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia. En el 3 están Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Por último, en el 4 se ubican Ghana, Jordania, Cabo Verde, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, más los seis que buscarán clasificarse a través de los repechajes.

Cómo ver el sorteo del Mundial 2026

El sorteo se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre a las 14 (hora argentina) en Washington D.C., Estados Unidos. Se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports, TyC Sports e ESPN, como así también por streaming por intermedio de las plataformas FIFA+ y Disney+ Premium. Además, el sábado a las 13 también se transmitirá en la plataforma de la FIFA el anuncio del fixture completo de la Copa del Mundo con sedes, días y horarios de los 104 partidos.

La FIFA separó a los 48 países que participarán en el Mundial de 2026 en cuatro bombos antes del sorteo

En la primera ronda no pueden darse cruces entre países de la misma confederación, con la excepción de la Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA), que aportará 16 representantes y, en consecuencia, se permite hasta un máximo de dos europeos por grupo. El resto podría cruzarse únicamente en caso de que uno provenga de los playoffs, salvo Europa, que tendrá sus propios repechajes.