La lesión de Messi: Inter Miami informó la dolencia que sufre el 10 argentino

Fue una de las noticias del fin de semana: Lionel Messi salió lesionado a los pocos minutos de comenzado el partido entre Inter Miami y Necaxa, por la Leagues Cup. El encuentro de este sábado finalizó 2-2 y luego se impuso el equipo de Javier Mascherano por penales por 5-4, pero los focos estaban puestos en el número 10, sobre todo teniendo en cuenta su próxima participación con la selección argentina.

Este domingo, Inter Miami anunció que “Messi se sometió a los exámenes médicos para evaluar la magnitud de las molestias musculares y los testeos médicos de evaluación los resultados confirmaron una lesión muscular menor en la pierna derecha”. No se especificaron los tiempos de recuperación, y sí se consideró que “su alta médica dependerá de la evolución clínica y la respuesta al tratamiento”.

“Leo sintió una molestia en un isquiotibial. Seguramente tiene algo. Quizás no sea tan grande ni grave porque no estaba dolorido. Sí sintió la molestia y por eso salió”, había dicho Javier Mascherano en la conferencia de prensa posterior al partido. En principio, el diagnóstico acompañó las palabras del entrenador de Inter Miami.

EL MOMENTO DE LA LESIÓN: en esta jugada sintió Leo Messi la molestia física que lo obligó a dejar el campo de juego.



📹 @LeaguesCup | #LeaguesCup2025 on Apple pic.twitter.com/hqegiEMeXm — SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2025

¿Cómo fue la lesión de Messi? Iban apenas cuatro minutos del primer tiempo, cuando Inter Miami tuvo la primera llegada tras un pase preciso de Messi, que por arriba de los defensores se conectó en el área con Tadeo Allende. El ex futbolista de Godoy Cruz no logró definir ante el arquero Ezequiel Unsain. En un sprint veloz el 10 condujo la pelota ante tres rivales, antes de caer en la entrada al área, sin que hubiera recibido un golpe. Esperó unos minutos para ver cómo reaccionaba, pero a los 10 pidió el cambio tras una jugada que no parecía tener consecuencias. Se tiró y golpeó el césped, en un evidente gesto de fastidio. Y lo reemplazó Federico Redondo.

Leo rompió una racha de 18 partidos consecutivos jugados completos en Inter Miami, más allá del que no protagonizó por estar suspendido el 0-0 vs. Cincinnati. Y ahora su presencia está condicionada para los partidos que la selección argentina deberá jugar por la ventana FIFA en septiembre. El 4/9 jugará ante Venezuela, en el Monumental, y cinco días más tarde se medirá con Ecuador de visitante. Argentina marcha como cómodo líder de las Eliminatorias y su ausencia en las últimas dos fechas de la competencia no debería ser un problema para Scaloni. No en el corto plazo, pero sí teniendo en cuenta su preparación global con la mira en el Mundial de 2026. El equipo argentino demostró que puede mantener su potencial aún sin Messi, pero -está claro- cuando más partidos pueda contar con él mejor.

Messi con De Paul, ahora compañeros también en Inter Miami Julia Nikhinson - AP

Hasta el puñado de minutos que jugó ante Necaxa, durante 2025 Messi había actuado en Inter Miami en 30 partidos (cuatro cotejos completos del Mundial de Clubes),convirtiendo 24 goles y aportando 10 asistencias, jugando unos 2571 minutos.

Esta situación se da justo en un momento en donde él había dicho que necesitaba continuidad para sentirse pleno.“Al principio estaba un poco pesado. Venía con continuidad, pero el otro día no me dejaron jugar y hoy lo noté, sobre todo en el primer tiempo”, había advertido Messi luego del partido que Inter Miami le ganó a Atlas por 2-1 sobre el final con una asistencia del 10 a Weigandt. Y había agregado pensando en las competencias en los Estados Unidos y también el Mundial 2026: “El no haber jugado el otro día,si a priori parece que es mejor, para mí es peor, porque yo necesito competir. Me siento mejor físicamente a medida que juego partidos, que agarro ritmo".

Y dentro de ese contexto también se hablaba sobre la renovación de Lionel Messi con Inter Miami por tres años, con un vínculo renovado hasta diciembre de 2028 aunque con dos cláusulas pedidas por el 10 para poder rescindir en caso de que lo crea necesario a fines de 2026 y 2027. Si bien esta información nunca se oficializó, todo indica que el argentino encontró su lugar en el mundo en Miami y que continuará su carrera allí.

Lionel Messi antes de lesionarse con Inter Miami en el partido ante Necaxa, marcado por Raúl Sánchez y José Rodríguez, por la Leagues Cup Rebecca Blackwell - AP

Desde hace varias semanas que el club intentó “blindarlo” con decisiones que potencien su continuidad. Está jugando con un grupo de amigos en donde ya estaban Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez, pero en los últimos días logró la transferencia de Rodrigo De Paul, por el que pagaron 15.000.000 de dólares a Atlético de Madrid. De Paul es su amigo más fiel en la selección argentina. El mediocampista argentino ya debutó con la camiseta rosa y empezó a tirar paredes con el 10. “Es un jugador que nos puede dar mucho, estoy contento con su llegada”, había dicho Messi.

Además de seducirlo con un plantel competitivo, como necesita Messi para prepararse para el Mundial 2026 y luego de hacer una buena actuación en el Mundial de Clubes que se disputó en los Estados Unidos, Inter Miami también proyecta la realización de un nuevo estadio, donde subirá la capacidad de entradas de 18.000 a 25.000.