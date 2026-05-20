El alocado festejo del príncipe William tras la consagración del Aston Villa en la Europa League

El príncipe William fue visto eufórico este miércoles tras la consagración del Aston Villa como campeón de la Europa League. El heredero al trono, que siempre se mostró como un ferviente fanático del equipo inglés, se levantó de su butaca, gritó y alzó sus brazos con locura. Más tarde fue invitado a celebrar con los jugadores que se llevaron el título.

El conjunto de Unai Emery volvió a levantar un trofeo continental al vencer 3 a 0 al Friburgo de Alemania, en Estambul. Se trata de la quinta corona en el segundo torneo en importancia organizado por la UEFA para el DT español de los “Villanos”. Es también el primer título de una competición continental europea para los dos argentinos del equipo de Birmingham, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía.

Jugadores del Aston Villa, incluido el argentino Emiliano "Dibu" Martínez, festejan tras haber salido campeones de la Europa League ANDREJ ISAKOVIC - AFP

El volante se encargó de meter un zurdazo al ángulo superior del arquero alemán Noah Atubolu durante el tiempo extra de la segunda parte. Poco antes, el centrocampista Youri Tielemans abrió el marcador con una volea cruzada. El último tanto llegó de la mano de Morgan Rogers, que metió la puntera en el primer palo para enviar al fondo de la red un centro raso desde el costado izquierdo de Buendía.

Cuando el árbitro dio el pitido final, el príncipe William se levantó extasiado en las gradas del estadio del Besiktas y celebró junto a sus allegados en un cálido abrazo. Más tarde, el capitán del Aston Villa, el escocés John McGinn, lo invitaría a celebrar la victoria con el equipo.

PRINCE WILLIAM ABSOLUTELY LOVES IT 👑 pic.twitter.com/HQyyMyzfJK — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 20, 2026

Antes del encuentro, el príncipe William se había acercado al vestuario para hablar con los jugadores, lo que llevó a McGinn a decirle que se sumara a las celebraciones posteriores al encuentro. “Él es simplemente un tipo normal. Es genial contar con su apoyo y ojalá continúe; y que esta noche pueda tomar unas copas con nosotros y quizá sacar la tarjeta de crédito al final de la noche”, señaló el escocés.

El príncipe se sumó finalmente a los festejos e incluso grabó el momento en el que el capitán del equipo levantó el trofeo. “¡Noche increíble! ¡Enormes felicitaciones a todos los jugadores, al equipo, al personal y a todos los vinculados al club! ¡44 años desde el último sabor de plata europea!”, escribió en sus redes sociales.

El príncipe William durante la final de la Europa League OZAN KOSE - AFP

No es la primera vez que una reacción del miembro de la monarquía inglesa se lleva la atención de las redes sociales. La semana pasada, durante el partido contra el Nottingham Forest por un cupo en la final de la competición, el príncipe tuvo un festejo desaforado tras el gol de Buendía.

En el pasado comentó el momento en el que decidió ser hincha del Aston Villa. “Quería seguir a un club de la parte media de la tabla, que me diera una montaña rusa de emociones. Mirándolo ahora con retrospectiva, puede que fuera una mala idea, habría tenido momentos mucho más fáciles”, explicó.

También recordó que, cuando el equipo descendió a la segunda división en 2016, se volvió todavía más hincha que antes.

Con información de AFP