La libreta de Gallardo: entre “no hacer locuras” y su mirada sobre cómo hay que mezclar a los “nuevos” con los “viejos”

Marcelo Gallardo afirmó anoche que tras caerse la posibilidad de sumar al delantero mendocino Valentín Castellanos al plantel “por razones económicas”, si no puede llegar “otro jugador que le cambie la ecuación al equipo”, el mercado de pases queda cerrado.

”La idea fue incorporar a Castellanos a partir de la ida de Jorge Carrascal a Rusia, lo que nos daba una semana más para negociar, y estuvimos ilusionados con traerlo desde los Estados Unidos, pero no fue fácil, y aunque el jugador tuvo la voluntad de venir, después se complicó”, explicó Gallardo en la conferencia de prensa posterior a la goleada sobre Patronato por 4 a 1 en el estadio Monumental. ”Por eso, si veo que no hay jugador que nos cambie la ecuación, estamos bien así. No vamos a salir a las apuradas a hacer locuras para traer a alguien. Seguiremos así hasta junio y después veremos”, advirtió.

Justamente en junio Julián Álvarez, que anoche marcó tres tantos, se irá a Manchester City, y sobre este tiempo que deberá convivir el cordobés con la antesala a su desembarco en la Premier League, el Muñeco se manifestó muy tranquilo. ”No debo preocuparme por el comportamiento de Julián, más allá de que le pasaron cosas fuertes en estos últimos tiempos, porque su cabeza, para un chico de 22 años, puede dispersarse, pero es equilibrado y en este partido lo demostró. Pero no en todos hará tres goles, o uno. Pero el chico está bien, porque atravesó procesos que lo llevaron a convertirse en el jugador completo que es ahora”, remarcó.

Posteriormente Gallardo se metió de lleno en analizar a los jugadores que sí llegaron en este mercado de pases, y al respecto ofreció una detallada descripción de lo que puede aportar cada uno de ellos. ”Mi idea es ir haciendo que los jugadores que llegaron se ensamblen. A veces cuesta, pero como son buenos futbolistas irán tomando vuelo. Esta semana jugamos tres partidos de golpe y hay que evaluar cómo terminan. Pero Barco, Quintero y Pochettino sumaron minutos y en ellos vamos observando comportamientos que les permitan irse soltando. Hay recambio pero falta aceitar funcionamiento”, aclaró.

”Tanto Quintero como Barco irán encontrando su mejor forma. El fútbol argentino es distinto. Es cuestión de rodaje y nos darán alegrías cada vez que se sientan mejor, lo mismo que Leandro González Pirez, que al llegar no estuvo disponible y evolucionó en su recorrido. Es un proyecto de cara a los jugadores que se irán en la defensa como (Javier) Pinola y (Jonatan) Maidana, porque necesitamos tener variantes a futuro”, apuntó.

Justamente esos tres recién llegados provienen de la MLS estadounidense, mientras que Marcelo Herrera, de buena actuación anoche, ya está probado en el fútbol argentino porque llega de San Lorenzo. ”Estuvo bien con Patronato, en que fue titular por primera vez, pero ya había actuado unos minutos en buen nivel frente a Unión. Es un jugador que nos dará apertura y profundidad por el lateral derecho y le hará bien al equipo”, apreció Gallardo.

”Y después están los jugadores más experimentados del plantel que nivelan. Por eso me parece muy valorable la extensión de contrato de Franco Armani. Es reasegurar un arquero de primer nivel en un momento donde los jugadores se van por cuestiones económicas. Tenemos una persona que se hizo querer en el club y tiene valor en el plantel”, destacó. ”Algo similar a lo de Enzo Pérez, que trabajó muy bien en la pretemporada. Es verdad que a medida que tiene una edad debo gestionarle los minutos y tengo que ser inteligente para regular los tiempos que tenga en campo”, describió.

Finalmente y tras aclarar que a Nicolás De la Cruz prefirió no arriesgarlo “porque recibió un golpe contra Unión”, expresó que el equipo mejoró anoche respecto de ese partido que River perdió 1 a 0 en Santa Fe, por ejemplo en el sector derecho, lo que dio la oportunidad de dar vuelta el resultado. “Tuvimos una buena media hora en el primer tiempo y aunque nos faltó control de pelota, hubo efectividad. Pero necesitamos más partidos para mejorar. Aunque es bueno para la confianza ganarle a Patronato como lo hicimos pensando en el domingo (visitará a Newell’s desde las 21.30), para funcionar mejor”, completó Gallardo.

