Mauricio Pochettino tiene mucho por mejorar en Estados Unidos tras la goleada de Bélgica

Las buenas sensaciones duraron solo un tiempo, después vino un derrumbe que abre un interrogante sobre la selección de Estados Unidos. ¿Las medidas son los triunfos en los tres amistosos anteriores, incluida una goleada 5-1 con varios suplentes sobre Uruguay, o la dura derrota por 5-2 de este sábado contra Bélgica, en Atlanta? Un partido que en las redes sociales dejó muchas críticas de los aficionados, tanto de los presentes en el estadio como los que siguieron las acciones por televisión, por la dificultad para diferenciar ambas camisetas, con tonos claros de fondo.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino carga con la presión y la responsabilidad de estar a la altura en un Mundial al que el presidente Donald Trump hizo suyo. Estados Unidos ganaba por 1-0, con un gol del mediocampista de Juventus Weston McKennie, una de las individualidades de mayor relieve internacional, junto a Christian Pulisic.

Dodi Lukebakio festeja uno de sus dos goles, seguido por Jeremy Doku KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bélgica, que no contó con Romelu Lukaku –se recupera de una lesión–, igualó al final del primer tiempo con un gol del zaguero central Zeno Debast (Sporting Lisboa). En la segunda etapa, las fallas defensivas del local dejaron abierta la puerta para la goleada. Marcaron Amadou Onana (Aston Villa), Charles de Ketelaere (Atalanta) y dos veces el ingresado Dodi Lukébakio (Benfica). Tras una mal control del arquero Senne Lammens (Manchester United), Patrick Agyemang descontó para Estados Unidos a tres minutos del final.

En la formación dirigida por Rudi García fueron titulares Kevin De Bruyne (Napoli) y Jeremy Doku (Manchester City). Bélgica tendrá en el Mundial una zona que lo invita al optimismo: Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

Lo más destacado de Estados Unidos 2 - Bélgica 5

Pochettino expresó que la caída no lo “preocupa” en función de la Copa del Mundo, pero reconoció que fue “dolorosa y difícil de aceptar”. El entrenador argentino, que sigue siendo un candidato para volver a Tottenham después del Mundial, analizó: “Se puede sacar cosas positivas. La primera parte fue muy buena, jugamos mejor que Bélgica. Nos afectó el empate en la última jugada. El segundo tiempo fue difícil: recibimos varios goles en 20 minutos, incluyendo un penal que, en mi opinión, no fue”.

El desafío para Pochettino es elevar la capacidad competitiva de Estados Unidos ante las potencias: “Jugamos contra un muy buen equipo, de jugadores de primer nivel, uno de los mejores del mundo. En los momentos en que igualamos la mentalidad de Bélgica, estuvimos a la par e incluso mejor en algunos momentos, pero es cierto que en otros bajamos la intensidad. Es una buena lección de realidad para nosotros. Necesitamos mejorar, por supuesto, pero fue solo un partido en el que nada estuvo en nuestro favor".

Dodi Lukebakio anota el quinto gol de Bélgica; Estados Unidos acumula malos resultados frente a selecciones europeas. KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La gestión de Pochettino abarca 23 partidos, con 14 victorias, un empate y ocho derrotas. Al margen de los amistosos, en las dos competencias oficiales no cubrió las expectativas. En la Liga de las Naciones de la Concacaf, torneo que aprovechó para probar nuevos jugadores, perdió por 1-0 ante Panamá en las semifinales y por 2-1 contra Canadá por el tercer puesto. En la final de la Copa de Oro de la Concacaf cayó por 2-1 frente a México.

Los tests contra rivales europeos fueron todos adversos: 1-2 vs. Turquía, 0-4 vs. Suiza y 2-5 vs. Bélgica. El martes, también en Atlanta, Estados Unidos afrontará el segundo amistoso frente a Portugal, que no tendrá al lesionado Cristiano Ronaldo. En el Mundial, el conjunto preparado por Pochettino se medirá en la etapa de grupos con Australia, Paraguay y el ganador del repechaje entre Turquía y Kosovo.