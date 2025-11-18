Eliminatorias europeas, en vivo

Son cinco las zonas que se definirán este martes en Europa. En la B Suiza, con 13 puntos y +12 de diferencia de gol, recibe a Kosovo, que tiene 10 y +1. Los suizos necesitan de una sola unidad, pero pueden perder hasta por cinco goles de ventaja e igual estarán en el próximo Mundial. Por su parte, los kosovares tienen asegurado disputar el repechaje. En el grupo C Dinamarca recibe a Escocia en lo que será un partidazo. Los daneses tienen 11 puntos. Con un punto o un triunfo, estarán en el mundial, pero los escoceses, que tienen 10, se clasificarán con una victoria. España tiene puntaje ideal (15) en el grupo E y una buena diferencia de gol (+19). Recibe a Turquía, que tiene 12 unidades y +5 de diferencia. Los españoles pueden perder hasta por seis goles de diferencia por lo que están con un pie en Canadá-Estados Unidos y México. La zona H presenta un contexto similar. Austria tiene 18 y recibe a Bosnia - Herzegovina. Un empate y triunfo de los locales será suficiente para conseguir el boleto al mundial. Los bosnios deben ganar sí o sí o disputarán el repechaje. Por último, en la zona J, Bélgica tiene todo a su favor. Líder con 15 puntos juega como local ante el colista Liechtenstein. Mientras tanto Macedonia del Norte, con 13, y Gales, con el mismo puntaje, disputarán un lugar en el repechaje, que por ahora es para los macedonios por la diferencia de gol (+9 a +4).

Los futbolistas de Bélgica durante la entrada en calor NICOLAS TUCAT� - AFP�