Eliminatorias europeas, en vivo
La última fecha concluye los grupos rumbo a la Copa del Mundo y se definen los clasificados directos y los que irán al repechaje
Empató Turquía
Deniz Gül puso el 1 a 1, pero España sigue clasificándose al mundial.
Estira la ventaja
Bélgica derrota 3 a 0 a Liechtenstein. Jérémy Doku, a los 34 y a los 40, marcó los tantos con el que asegura aun más la clasificación de los belgas al Mundial 2026.
Gana Gales y se mete en zona repechaje, pero hay una curiosidad
Como local derrota 2 a 1 a Macedonia del Norte. Con este resultado se ubica segundo en la zona J por lo que estaría disputando el repechaje. Sin embargo, los macedonios que está quedando tercero, también estará en el repechaje, pero por la vía de la Nations League. En el caso de que los galeses no ganen el partido, también jugarán esa instancia de clasificación al mundial.
Bosnia-Herzegovina sorprende
Haris Tabaković puso el 1 a 0 ante Austria como visitante a los 12 minutos y de este modo, los bosnios se están clasificando al Mundial.
ATENCIÓN: ¡Gana Bosnia y se está metiendo en la Copa del Mundo! Tabakovic marcó el 1-0 sobre Austria.
España al frente
Dani Olmo, a los cuatro minutos, le da la ventaja a La Furia ante Turquía: 1 a 0. Además, se está asegurando el pasaje a la copa del mundo.
Un golazo que cambia todo
Escocia derrota a Dinamarca 1 a 0, se trepa a la punta del grupo C y desplaza a los daneses al repechaje. El autor del tanto fue Scott McTominay, con una impresionante chilena. Los escoceses no participan en una copa del mundo desde Francia 98 y pueden hacer historia este martes.
¡ANOTEN UNO MÁS PARA EL PUSKAS! GOLAZO DE CHILENA DE MCTOMINAY PARA EL 1-0 DE ESCOCIA ANTE DINAMARCA.
Desde temprano
Bélgica no quiere ninguna sorpresa y desde los tres minutos derrota 1 a 0 a Liechtenstein. Hans Vanaken marcó el primero de los belgas que están logrando la clasificación al Mundial 2026.
VALE EL PASAJE AL MUNDIAL: en el inicio, Vanaken marcó el 1-0 de Bélgica sobre Liechtenstein y acaricia la clasificación.
En marcha los partidos
Se cierran las eliminatorias europeas con 10 partidos correspondientes a los grupos B, C, E, H y J. España, Bélgica, Austria y Suiza buscarán cerrar rápido sus partidos para tener tranquilidad, mientras que Dinamarca-Escocia juegan una final.
Repechaje: quiénes van y cómo se juega
Jugarán los playoffs los 12 segundos de cada uno de los grupos y 4 equipos que ganaron su boleto en la UEFA Nations League. Los 16 participantes se medirán en duelos de eliminación directa, a un solo partido, que se sortearán el próximo 5 de diciembre. Habrá cuatro caminos y los ganadores de cada uno clasificarán al Mundial. Los equipos de la Nations League serán los 4 mejores ganadores de grupo según la clasificación general. Los clasificados al Mundial y los que lograron llegar al repechaje mediante las eliminatorias quedarán excluidos, por supuesto. Se sortearán cuatro llaves y los cabeza de serie (definidos por ranking FIFA) serán locales. Las semifinales se disputarán el 26 de marzo de 2026 y las finales el 31 del mismo mes. Por ahora, las selecciones que jugarán esta instancia serán: Eslovaquia, Ucrania, Irlanda, Polonia, Italia, Albania y República Checa. Además, Suecia, Irlanda del Norte, Rumania, ya eliminados de todo, también estarán por la vía de la Nations League. Restan definirse los seis que se conocerán este martes.
Así se definen grupos
Son cinco las zonas que se definirán este martes en Europa. En la B Suiza, con 13 puntos y +12 de diferencia de gol, recibe a Kosovo, que tiene 10 y +1. Los suizos necesitan de una sola unidad, pero pueden perder hasta por cinco goles de ventaja e igual estarán en el próximo Mundial. Por su parte, los kosovares tienen asegurado disputar el repechaje. En el grupo C Dinamarca recibe a Escocia en lo que será un partidazo. Los daneses tienen 11 puntos. Con un punto o un triunfo, estarán en el mundial, pero los escoceses, que tienen 10, se clasificarán con una victoria. España tiene puntaje ideal (15) en el grupo E y una buena diferencia de gol (+19). Recibe a Turquía, que tiene 12 unidades y +5 de diferencia. Los españoles pueden perder hasta por seis goles de diferencia por lo que están con un pie en Canadá-Estados Unidos y México. La zona H presenta un contexto similar. Austria tiene 18 y recibe a Bosnia - Herzegovina. Un empate y triunfo de los locales será suficiente para conseguir el boleto al mundial. Los bosnios deben ganar sí o sí o disputarán el repechaje. Por último, en la zona J, Bélgica tiene todo a su favor. Líder con 15 puntos juega como local ante el colista Liechtenstein. Mientras tanto Macedonia del Norte, con 13, y Gales, con el mismo puntaje, disputarán un lugar en el repechaje, que por ahora es para los macedonios por la diferencia de gol (+9 a +4).
Cómo ver online los partidos
Los 10 encuentros comenzarán en simultáneo y se puede seguirlos a través de ESPN, ESPN 2 y la plataforma Disney+; en este caso se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
- 16.45 España vs. Turquía. ESPN
- 16.45 Escocia vs. Dinamarca. ESPN2
- 16.45 Austria vs. Bosnia-Herzegovina. Disney+
- 16.45 Bielorrusia vs. Grecia. Disney+
- 16.45 Bélgica vs. Liechtenstein. Disney+
- 16.45 Bulgaria vs. Georgia. Disney+
- 16.45 Kosovo vs. Suiza. Disney+
- 16.45 Rumania vs. San Marino. Disney+
- 16.45 Suecia vs. Eslovenia. Disney+
- 16.45 Gales vs. Macedonia del Norte. Disney+
Bienvenidos a la cobertura al instante de las eliminatorias europeas
Comenzamos el seguimiento de los últimos 10 partidos de las eliminatorias europeos para el próximo mundial. Varios duelos definirán los boletos para Canadá-Estados Unidos-México 2026. España puede hasta perder por 6 goles contra Turquía para clasificarse; Suiza necesita un empate con Kosovo como visitante, y Austria, lo mismo frente a Bosnia-Herzegovina pero como local. Dinamarca también estará en el mundial si consigue una igualdad, pero afrontará un mano a mano con Escocia, porque los separa tan sólo un punto. Por último, Bélgica está holgado y recibirá a Liechtenstein, un rival accesible.
