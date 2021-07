La lista de la selección argentina Sub 23 para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: los 22 convocados por Batista

El sueño de 22 nombres. La lista para los Juegos Olímpicos de Tokio no ofreció demasiadas sorpresas, tampoco margen de maniobra al seleccionador Fernando Batista, que entre la negativa de los clubes, ausencias pactadas y lesiones observó cómo se recortó el proyecto con el que idealizó competir. Con un primer paso por Seúl, donde jugará el martes 13 ante Corea del Sur el último encuentro de preparación. El estreno en los Juegos Olímpicos será frente a Australia, el 22 de julio; el Grupo C lo completan Egipto, con quien se medirá el domingo 25, y España, ante quien cerrará la etapa, el miércoles 28. La tercera medalla de oro es la ilusión que abraza Batista, que sin sus mejores piezas desea repetir el éxito de su hermano Sergio, que en Beijing 2008 obtuvo el oro con Lionel Messi como bandera.

La mitad de los convocados son del medio local, con Lanús como principal exponente al ceder a Pedro De la Vega, Tomás Belmonte y Lautaro Morales; Veléz aportó a Thiago Almada y Francisco Ortega y Banfield a Matías Payero y Agustín Urzi; Argentinos, a Fausto Vera; San Lorenzo, a Marcelo Herrera y Talleres, al arquero Joaquín Blázquez. Del exterior aparecen: Alexis Mac Allister (Brighton), Facundo Medina (Lens), Adolfo Gaich (CSKA Moscú), Jeremías Ledesma (Cádiz), Nehuén Pérez (Atlético de Madrid), Ezequiel Barco (Atlanta United), Santiago Colombatto (León), Leonel Mosevich (Vizela), Claudio Bravo (Portland Timbers), Ezequiel Ponce (Spartak de Moscú), y Fernando Valenzuela (Barracas Central). Hernán De la Fuente, libre después de desvincularse de Vélez, completa el grupo.

La lista de los 22 convocados para Tokio 2020

Arqueros (3): Joaquín Blázquez, Lautaro Morales y Jeremías Ledesma.

Joaquín Blázquez, Lautaro Morales y Jeremías Ledesma. Defensores (7) : Hernán De La Fuente, Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Leonel Mosevich, Facundo Medina, Francisco Ortega y Claudio Bravo.

: Hernán De La Fuente, Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Leonel Mosevich, Facundo Medina, Francisco Ortega y Claudio Bravo. Mediocampocampistas (8): Fausto Vera, Santiago Colombatto, Tomás Belmonte, Martín Payero, Fernando Valenzuela, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Agustín Urzi.

Fausto Vera, Santiago Colombatto, Tomás Belmonte, Martín Payero, Fernando Valenzuela, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Agustín Urzi. Delanteros (4): Ezequiel Barco, Pedro De La Vega, Adolfo Gaich y Ezequiel Ponce.

Las bajas se acumularon en el recorrido y Lucas Alario fue el último; el estudio de imágenes dictaminó una lesión muscular grado 2 en el psoas derecho y una distensión del aductor menor. El destino, caprichoso, lo despojó en semanas de competir en la Copa América -lesión en el tendón del muslo de la pierna derecha- y ahora de los Juegos Olímpicos. Fue el último ajuste que espera sortear Batista, que sufre y lidia con la intransigencia de los clubes: la FIFA autoriza a no desprenderse de los futbolistas porque no se trata del calendario internacional de partidos que está bajo su órbita. La situación no es novedosa, el Bocha batalló con esta problemática para el campeonato Sudamericano y el Mundiales Sub 20 de 2019; los Juegos Panamericano de Lima 2019, el Preolímpico de Colombia 2020 y experimentó la misma situación cuando en 2017 fue ayudante de campo de Claudio Úbeda en la Sub 20.

Pepo de la Vega, delantero de Lanús, en la práctica de este jueves en Ezeiza con el seleccionado Sub 23 @Argentina

Las depuraciones son programadas, pero el achique no siempre es una potestad del seleccionador. El deseo de conformar un plantel de estrellas se chocó con la Copa América y la inflexibilidad de algunos clubes argentinos y del exterior. El primer recorte fue interno, porque la Argentina compite en Brasil con Lautaro Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Exequiel Palacios, Nicolás González, Nicolás Domínguez y Julián Álvarez, todos Sub 23 que podían ser integrantes de la nómina para Tokio.

River y Boca utilizaron la Copa Libertadores como pretexto para no liberar a Enzo Pérez y a Carlos Izquierdoz, respectivamente. Atlético Mineiro –rival de Boca en los octavos de final- negó a Ignacio Fernández y a Matías Zaracho; tampoco se accedió al pedido por Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Marcos Senesi (Feyenoord) y Nicolás Capaldo (Red Bull Salzburgo). Otros nombres que no fueron autorizados fueron Ángel Correa (Atlético de Madrid, ahora en Brasil con la selección) y Sebastián Driussi (Zenit).

