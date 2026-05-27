La lista de Países Bajos: un candidato al título con viejos conocidos del fútbol argentino e ilustres ausentes

Ronald Koeman, entrenador del seleccionado de Países Bajos, presentó la lista de 26 futbolistas que representarán al país en el próximo Mundial. En la nómina se destacan el incombustible Virgil Van Dijk (defensor y capitán de Liverpool, de Inglaterra), el mediocampista Frenkie De Jong (Barcelona) y los delanteros Memphis Depay (Corinthians) y Wout Weghorst (Ajax). Este último podría tener su revancha personal con Lionel Messi en caso de cruzarse con la selección argentina. El delantero fue protagonista involuntario de una de las frases más recordadas de Qatar 2022: el “Andá pa’ allá, bobo” que le dedicó la Pulga en la zona de vestuarios luego de que la Albiceleste eliminara a la Naranja Mecánica por penales en los cuartos de final del último mundial.

Entre los 26 convocados por Koeman (la mitad de ellos no fueron a la Euro 2024), la sorpresa máxima fue la presencia de Depay, quien acaba de recuperarse de una lesión muscular y jugó apenas 13 partidos en lo que va del año. “Seleccioné a Memphis por lo que todavía es capaz de dar. No veo a nadie más en esa posición que pueda hacer lo que él hace. Sigo pensando que Depay puede aportar, pero tiene que llegar bien al próximo período. Tiene que demostrar su estado físico si quiere ganarse un lugar en el once inicial“, admitió la leyenda del fútbol neerlandés.

Koeman, ex defensor de Barcelona, también fue consultado por la presencia de Marten De Roon, capitán del Atalanta italiano. Con 35 años, la experiencia del mediocampista puede ser fundamental para el combinado Oranje. “Estaba encantado cuando lo llamé. Ya había estado en contacto con él antes, sabía que estaba en la lista preliminar. De hecho, él esperaba quedarse afuera, pero tras la lesión de Schouten empezó a pasar más por mi mente mientras analizaba al resto de mediocampistas y qué tipo de jugadores eran”, dijo Koeman.

Las lesiones de Jerdy Schouten (PSV) y Xavi Simons (Tottenham) obligaron a modificar el perfil del mediocampo del equipo neerlandés. Además de De Roon, Koeman llamó a Guus Til, otro futbolista de PSV. Ante la consulta por su convocatoria, Koeman respondió: “Por su rendimiento en su club, su estado físico, el tipo de jugador. Alguien que también aporta algo diferente a otros números 10″, dijo Koeman.

En la defensa también hay ilustres jugadores neerlandeses que se perderán el Mundial, como los zagueros Stefan De Vrij (Inter de Milán) y Matthijs de Ligt (Bayern Munich), quienes sufrieron molestias físicas y quedaron al margen. Jeremie Frimpong, lateral derecho de Liverpool, de Inglaterra, también verá el Mundial por televisión. En su caso, lo hará porque no pudo adaptarse al cambio desde la Bundesliga alemana -jugaba en el Bayer Leverkusen-.

Los hinchas argentinos, sin embargo, recordarán al gigante Wout Weghorst, de casi dos metros (mide 1,97), y que en los últimos partidos de Países Bajos ingresa desde el banco de suplentes. El 9 que esta temporada convirtió 9 goles y dio cuatro asistencias con la camiseta del Ajax tuvo un recordado encontronazo con Lionel Messi en las entrañas del estadio Lusail, allí donde la Albiceleste consiguió su tercera estrella. Luego de un caldeado partido, y de la definición por penales, el 9 neerlandés quiso saludar al 10 argentino, que estaba dando una nota por televisión. “Andá pa’ allá, bobo”, le espetó el capitán argentino. Y la frase recorrió el mundo. Ahora, y dependiendo de las posiciones que ocupen tanto Argentina (en el grupo J) y Países Bajos (en el grupo F), podrían enfrentarse en semifinales, o incluso en la final. Y podría haber revancha para el 9 y la Pulga.

Los 26 de Países Bajos para el Mundial

Arqueros: Bart Verbruggen (Brighton, de Inglaterra), Mark Flekken (Brentford, de Inglaterra) y Robin Roefs (N.E.C. Nijmegen, de Países Bajos).

Bart Verbruggen (Brighton, de Inglaterra), Mark Flekken (Brentford, de Inglaterra) y Robin Roefs (N.E.C. Nijmegen, de Países Bajos). Defensores: Virgil van Dijk (Liverpool, de Inglaterra), Nathan Aké (Manchester City, de Inglaterra) , Denzel Dumfries (Inter, de Italia), Micky van de Ven (Tottenham, de Inglaterra), Jurriën Timber (Arsenal, de Inglaterra), Jan Paul van Hecke (Brighton, de Inglaterra), Jorrel Hato (Ajax, de Países Bajos).

Virgil van Dijk (Liverpool, de Inglaterra), Nathan Aké (Manchester City, de Inglaterra) , Denzel Dumfries (Inter, de Italia), Micky van de Ven (Tottenham, de Inglaterra), Jurriën Timber (Arsenal, de Inglaterra), Jan Paul van Hecke (Brighton, de Inglaterra), Jorrel Hato (Ajax, de Países Bajos). Mediocampistas: Frenkie de Jong (Barcelona, de España), Teun Koopmeiners (Juventus, de Italia), Ryan Gravenberch (Liverpool, de Inglaterra), Tijjani Reijnders (Manchester City, de Inglaterra), Marten de Roon (Atalanta, de Italia), Quinten Timber (Feyenoord, de Países Bajos), Mats Wieffer (Brighton, de Inglaterra) y Guus Til (PSV, de Países Bajos).

Frenkie de Jong (Barcelona, de España), Teun Koopmeiners (Juventus, de Italia), Ryan Gravenberch (Liverpool, de Inglaterra), Tijjani Reijnders (Manchester City, de Inglaterra), Marten de Roon (Atalanta, de Italia), Quinten Timber (Feyenoord, de Países Bajos), Mats Wieffer (Brighton, de Inglaterra) y Guus Til (PSV, de Países Bajos). Delanteros: Memphis Depay (Corinthians, de Brasil), Cody Gakpo (Liverpool, de Inglaterra), Donyell Malen (Roma), Wout Weghorst (Ajax, de Países Bajos), Brian Brobbey (Ajax, de Países Bajos), Noa Lang (Galatasaray, de Turquía) y Justin Kluivert (Bournemouth, de Inglaterra).

¿Países Bajos será el campeón?

“Cuando el pulpo Paul predijo correctamente todos los resultados de Alemania en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, fue aclamado en todo el mundo como un oráculo”, dice un artículo de BBC Mundo.

Y agrega: “Desde entonces, el economista alemán Joachim Klement ha superado a Paul con un complejo modelo de predicción que ha acertado el ganador de la Copa del Mundo en el 100% de los casos desde 2014. Según el modelo, los Países Bajos se convertirían en el cuarto acierto de la profecía estadística de Klement si levantan el trofeo en julio. Además de los ganadores, su modelo traza el desarrollo del torneo de 48 equipos. Prevé una sorpresiva victoria de Japón sobre Brasil en la segunda ronda y la eliminación de Escocia frente a Corea del Sur en esa misma instancia”.

Países Bajos nunca ganó un Mundial Freepik

“Empezó como un ejercicio para mostrarle al mundo la arrogancia de los economistas que creen que pueden pronosticar cosas sobre las que en realidad no tienen ni idea”, explica Klement en el artículo. Y continúa: “Y ahora se ha convertido en un ejercicio sobre cómo, si tenés la suficiente suerte, la gente termina creyendo que sos un gurú”. Habrá que ver si la infalibilidad del economista continúa en Estados Unidos, México y Canadá.