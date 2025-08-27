La lucha de la paraguaya Claudia Martínez, la esperanza del fútbol femenino sudamericano

La paraguaya Claudia Martínez empezó a jugar al fútbol hace apenas tres años, pero debe tener la productividad más alta del mundo. En este tiempo ya fue goleadora del Sudamericano Sub 17 que consagró a su país, fue la más joven en marcar más de un gol en una Copa América en las últimas tres ediciones y fue nominada en el Balón de Oro a los premios Kopa a futbolistas menores de 21 años. Nacida el 15 de enero de 2008, la delantera que tuvo una charla virtual con LA NACION habla bajito y con pocas palabras.

Pero en la cancha, su versión tiene otras características. Se le puede dar play a cualquier video que circula en las redes: es explosiva, veloz, potente, gambeteadora y el arco es su destino fijo en el GPS dentro de la cancha. Ahí aparece su dedo índice para celebrar. Nunca se sabe qué señala: ella tampoco lo dice. Quizá apunte al fútbol: al amor que encontró hace apenas tres temporadas. Su pulsión de vida.

En Capitán Bado, donde nació y donde hoy vive su familia, sólo había handball. Ahí Martínez también se destacaba. Pero el fútbol le gustó desde niña. Timoteo, su papá, la llevaba a sus partidos. Claudia, la cuarta de cinco hermanos, miraba con ganas. Él también era delantero, pero dejó de jugar porque se lesionó la rodilla. Y tenía que trabajar, claro.

La familia Ovando Martínez tiene un origen humilde. Sabina, la mamá, es empleada doméstica. Tuvo su primer hijo a los 28 años y desde entonces decidió ponerles a todos nombres que empiecen con C: Clever (25), Crelian (23), Crislain (21), Claudia (17) y Cleberson (10). Timoteo es peón de campo. Todos vieron el recorrido fugaz de Claudia, que pasó de jugar con sus primos a patear con los varones en la escuela; a encontrar un equipo de fútbol 5; a jugar en Sportivo Ameliano, en Primera, en Asunción, hasta que el año pasado saltó a Olimpia. “El fútbol es un refugio, cuando juego me olvido de todo. Y es también un trabajo para ayudar a mi familia”, dice Martínez, tímida.

Claudia Martinez resultó dominante en el Copa América femenina que se disputó en Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images) Agencia Press South - Getty Images South America

La mudanza desde Capitán Bado, en la frontera con Brasil, y la popularidad incipiente la obligaron a perfeccionar el poco español que hablaba. En su tierra, a 400 kilómetros de la capital paraguaya, se habla guaraní y también portugués. “Al llegar a Asunción vi canchas enormes, de 11. Era un montón, nunca había jugado en una. Fue algo muy nuevo, pero me adapté rápido”, cuenta. Sus oraciones son cortas. En el Zoom usa de nombre su apodo, Claudinha, el mismo que tiene en su cuenta de Instagram: una brasileña le puso así en un torneo en la frontera y le quedó. Le gusta.

Su currículum habla por ella. En Olimpia fue subcampeona el año pasado, consiguió ser titular en tres selecciones nacionales en simultáneo (sub 17, sub 20 y la mayor), el título de campeona y de máxima goleadora en el Sudamericano sub 17, y los seis goles que la dejaron como una de las artilleras de la Copa América (junto a la brasileña Amanda Gutierres, del Palmeiras, una de las nominadas al Balón de Oro). Si se cuentan las tres competencias con Paraguay, Claudinha suma 20 goles con la camiseta de su selección en este tiempo brevísimo.

-Hace sólo tres años que jugás al fútbol. ¿El handball te aportó algo?

-En el handball aprendí muchas cosas. Es un deporte en el que se corre mucho, te da estado físico, es de ida y vuelta. Te ayuda a moverte, a ver los espacios.

-¿Y a qué jugadoras o jugadores admirás?

-Siempre me gustó Lionel Messi. Lo sigo desde chiquita. Tenía su foto en mi pieza, en las redes sociales buscaba todo sobre él. Era fanática.

Martínez, hincha de Cerro Porteño, no tuvo camisetas de fútbol de niña. Cuenta que la plata no alcanzaba para eso y que quizás por la vida austera se siente muy madura desde pequeña. “Botines tampoco teníamos, pero zapatillas sí porque siempre había gente que nos ayudaba”, recuerda. Ahora alguien le regaló una camiseta del Inter de Miami que viste cuando puede. Entre las responsabilidades del club y la selección, encuentra el hueco para terminar la secundaria. Su teléfono por estos días suena bastante. La llaman clubes de Europa, Estados Unidos y Sudamérica porque están interesados en ella.

Desde la casa en la que vive con su representante y con Irma Cuevas, goleadora histórica del fútbol paraguayo con más de 600 goles, sonríe y dice que por ahora tiene contrato con Olimpia hasta 2027. “Mi sueño es salir al extranjero, mejorar profesionalmente y ayudar a mi familia”, dice.

La delantera piensa en su futuro pero también en el de las futbolistas de su país: “Si me va bien tengo un proyecto. Como en Paraguay no hay mucho apoyo, queremos hacer un centro de entrenamiento para apoyar a jugadoras que no tienen dónde quedarse o que puedan contar con un campo donde entrenarse”.

El periodista paraguayo Blas Brítez le dedicó a Claudinha un texto en su newsletter en el diario La Última Hora. “La máquina badeña de hacer goles”, lo tituló. Allí marca la desigualdad de condiciones en su país para el desarrollo de las futbolistas. “Lo que al femenino le falta y al masculino le sobra, finalmente, es inversión, y una mayor atención del Estado”, señaló.

Y siguió: “Se necesita que los clubes atiendan al fútbol femenino a la par que el masculino: como una forma de vida respetable, no como un anexo. Es decir, que el talento de Claudia Martínez valga socialmente igual que el de Julio Enciso. Después de todo, nadie puede nombrar hoy en la primera división masculina un solo delantero joven, ni de cualquier otra edad, como la delantera que es Claudia: una máquina de hacer goles”.

José Lezcano, Presidente del Departamento de Fútbol Femenino de Olimpia: "El club que quiera llevarse a Claudia Martinez, deberá poner alrededor de un millón de dólares. Hace poco renovamos contrato con ella y es una de las mejores pagadas".@radioalcancetv @HechosPelotaD pic.twitter.com/sWi7Sx3AL3 — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) August 7, 2025

Paraguay terminó en el quinto lugar en la Copa América y Claudinha es el nombre del futuro del fútbol sudamericano. La historia de la disciplina en su país es todavía una historia invisibilizada, aunque durante el torneo el sitio Mundo Pelota publicó un dato que da cuenta de la lucha de las mujeres por jugar allí. En Paraguay el fútbol femenino estuvo prohibido. un decreto de la dictadura de Alfredo Stroessner, de 1960, dictaminó que las mujeres tenían prohibida “la práctica de los deportes incompatibles con las condiciones de su naturaleza”. En 1997, ocho años después del fin de la dictadura de Stroessner, la Asociación Paraguaya de Fútbol organizó el primer partido oficial: fue entre Atlético Colegiales y Deportivo Encarnación. Claudia Martínez llegó al mundo once años después. Mira hacia adelante.

-¿Cuáles son tus sueños?

-Darle a mis padres una casa estable donde puedan estar bien, darles un negocio para que trabajen tranquilos. Los extraño, extraño la comida de mi mamá, a mi hermanito.

-¿Y en el fútbol con qué fantaseás?

-Con ganar el Mundial con mi selección. Y conocer a Messi, ojalá lo pueda cumplir.