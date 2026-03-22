La noche en que un pozo hizo un gol en Croacia y generó todo tipo de burlas

No parece real, en especial porque se trata de una acción en una liga profesional. Porque lo que sucedió podría tratarse de una situación en una cancha del fútbol amateur. Sin embargo, sucedióen el Campeonato de Croacia de primera división, en un partido entre NK Istra y NK Varazdin. Se trató de uno de los goles más ridículos que se puedan recordar.

En ese partido, el equipo visitante, Varazdin, comenzó mejor, ya que dominaba el juego y gracias a una conquista del volante central, Aleksa Latkovic, rápidamente se puso en ventaja. Si bien nada hacia pensar que podía torcerse el rumbo del partido, a los 33 minutos del segundo tiempo apareció el defensor Marcel Heister, que marcó el 1-1 para enloquecer a los pocos fanáticos que había en la cancha de NK Istra 1961.

Y un minuto más tarde, llegó la locura total, no sólo porque el conjunto local pasó a ganar el encuentro, sino que la forma en la que se puso en ventaja por 2-1 fue insólita: el NK Istra 1961 presionó en la salida, el volante Josip Radosevic ganó la pelota, trasladó unos metros sin oposición y sacó un disparo de derecha que parecía no iba a representar problemas para el arquero de NK Varazdi; sin embargo, en la trayectoria un pozo en el área generó un extraño pique que cambió de dirección el disparo y superó por encima a Oliver Zelenika, que se estiró pero no pudo detenerlo.

Un gol insólito en Croacia

Resultó tan increíble lo que pasó que al presenciar el momento, los comentaristas oficiales de la transmisión no pudieron evitar reírse porque fue “demasiado surrealista” cómo se dio el gol del 2-1. Además, las cámaras captaron el momento en el que el arquero Zelenika soltó una risa de fastidio porque el terreno de juego le había jugado una mala pasada.

El gol se publicó en las redes sociales y se hizo viral inmediatamente. Algunos criticaron la falta de profesionalismo del Campeonato de Croacia y otros tantos se burlaron de un momento tan extraño. Incluso, algunos usuarios en tono de broma se preguntaban: “¿Este gol es de Radosevic o... del campo de juego?”. Mientras que otros se burlaban con respuestas como: “Pero si el hueco estaba en offside, que m... el VAR“.

Seguir ecuatorianos en el exterior (incluso en ligas random) me ha hecho ver goles extraños, pero nunca había visto un gol como este.



Deberían darle el gol al hueco de la cancha de Istra, que ganó con este tanto. pic.twitter.com/VGiaVWTqhC — Diego Briones (@Diego_Briones13) March 20, 2026

En uno de los videos que se difundieron, hay una toma desde atrás de la jugada en la que se puede ver cómo la pelota se levanta en el momento en que pega contra esa imperfección de la cancha y hasta levanta la tierra, lo que hace cambie por completo la trayectoria el disparo de Josip Radosevic

Con este insólito exito, NK Istra 1961 logró ubicarse, temporalmente, en el quinto puesto con 36 puntos, a 14 puntos del líder Dinamo Zagreb, mientras que Varazdin se mantiene en la cuarta posición con 37 unidades.