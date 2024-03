Escuchar

El golpe fue certero y no le dio respiro a su rival. Velocidad, precisión y presión resultaron una combinación perfecta para construir la ilusión. El fútbol de Tottenham, la casa del defensor argentino Cristian Romero, se apoyó en esa propuesta y le aplicó una serie de estocadas a Aston Villa que sufrió directamente Emiliano Martínez, que no pudo hacer demasiado ante la furia del adversario. El equipo visitante tuvo claro desde el primer minuto qué pretendía para llevarse todo del estadio Villa Park y aplastó con un categórico 4-0. El voraz conjunto de Angelos Postecoglou sigue alimentando un registro impactante: 39 partidos consecutivos convirtiendo goles, más de un año quemando redes .

El primer capítulo del partido no presentaba una función atractiva, pero lo que produjo Tottenham en la segunda parte pagó cada centavo. Una ráfaga de tres minutos rompió cualquier plan que hubiera podido trazar Unai Emery para que Aston Villa pudiese mostrar autoridad en su casa. Y después, Tottenham aprovechó cada ventaja para enterrar la posibilidad de que su rival reaccionara y para decretar un día negro para Dibu Martínez que se vio sin demasiada posibilidades.

Impacta con la comodidad que se mueve Tottenham cuando puede quebrar la oposición que se le presenta. En tres minutos resolvió la encrucijada de Aston Villa. Primero fue una acción a puro vértigo que terminó con una definición de James Maddison y rápidamente el equipo de Postecoglou fue por más, tanto que presionó alto y consiguió provocar un error en la salida que le permitió quedar mano a mano a Brennan Johnson y le quemó el arco a Martínez con una definición alta.

Tottenham fue una aplanadora después de sus dos primeros goles y demostró por qué marcó tantos en 23 de sus últimos 25 partidos como visitante por Premier League. Y la razón por la que tiene la mejor racha activa de cualquier equipo de primera división inglesa . Porque lejos de quedarse con una ventaja que le daba cierta tranquilidad, fue por más y demolió a Aston Villa, yanto que Cuti Romero casi no tuvo trabajo. En el primer tiempo sufrió algo la velocidad de Ollie Watkins, pero en la segunda etapa prácticamente no entró en acción.

Y con un equipo desesperado por tratar de torcer el rumbo, para Tottenham todo resultó más sencillo. Supo dónde lastimar, cómo hacerlo y no dudó cuando tuvo las oportunidades. Y lógicamente todo se volvió más sencillo porque Aston Villa se quedó con un jugador menos, porque John McGinn perdió la cabeza y fue expulsado, una situación que potenció la pesadilla en Birmingham.

Porque cuando pudo ser profundo le ofreció opciones a Son y el coreano no dudó en sacar un disparo potente que no pudo contener Dibu y un puñado de minutos después una construcción colectiva sin errores le permitió a Timo Werner cambiarle el sentido al balón con un toque de categoría para terminar de hundir a Aston Villa y dejar sin acción al arquero argentino que no pudo evitar una goleada aplastante.

