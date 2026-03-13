La reacción de Eduardo Coudet con el penal que cobró el árbitro Ramírez en contra de River

Huracán y River se enfrentan en el duelo de la fecha 10 del Torneo Apertura y quien vive el partido con mucha intensidad es Eduardo Coudet. El entrenador está debutando en el banco de suplentes del Millonario y reaccionó con bronca al fallo del árbitro Nicolás Ramírez, que cobró el penal con el que el Globo igualó el partido. Además, su festejo cuando cobraron la pena máxima a favor de su equipo, pero que luego falló Juanfer Quintero.

Se disputaban 43 minutos de la primera parte y River ganaba 1 a 0 por el gol de cabeza de Sebastián Driussi. Sin embargo, llegó la acción que derivó en penal para los locales. Martínez Quarta le hizo un leve agarrón de la camiseta a Jordy Caicedo, que se dejó caer. Ramírez no dudó y cobró la infracción.

PENAL PARA HURACÁN POR LA FALTA DE MARTÍNEZ QUARTA A CAICEDO #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ygDL7ImTst — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 13, 2026

Una vez que sancionó la falta, Coudet pidió una supuesta posición adelantada del atacante del Quemero. Sin embargo, quedó claro que estaba habilitado por Fausto Vera. Una vez que Ramírez finalizó su contacto con el VAR y afirmó su decisión, el DT empezó a mover sus brazos como aspas, en señal de no poder creer lo que cobró. Además, con una sonrisa irónica hizo la seña de que vaya al VAR, caminó de un lado hacia otro y gritó: “Déjense de joder”.

LA REACCIÓN DE COUDET AL PENAL DE HURACÁN 🚨 🗣️ #LPFxTNTSports



Volvió el fútbol argentino. Vivilo por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/pEUMGXKqFw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 13, 2026

Caicedo se hizo cargo de la ejecución, cruzo su remate y estableció el 1 a 1 con el que Huracán empató el partido. Fue el quinto tanto del ecuatoriano en lo que va del campeonato. Una vez que todos los locales celebraban el tanto, el DT del Millonario empezó a alentar a sus futbolistas. De todos modos, un rato más tarde finalizó la primera etapa. De inmediato, se dirigió a la mitad de la cancha a reclamarle al juez sobre el fallo.

Ya en la segunda etapa, a los 20, Ian Subiabre armó una gran jugada individual por la izquierda y fue derribado por Fabio Pereyra. Ramírez, sin dudar, cobró penal para River. Con ese fallo dio una palmada y festejó con un puñito. Juanfer Quintero ingresó para rematar el penal y la indicación de Coudet fue clara: “patealo vos”, le dijo. El colombiano cruzó el remate y se lo tapó Galíndez, que le adivinó la intención.

LO BAJARON A SUBIABRE Y HAY PENAL PARA RIVER ANTE HURACÁN #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/K9TttJWeQE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 13, 2026

promediando la segunda parte, Huracán y River empatan 1 a 1 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, de Parque de los Patricios. Mientras, en uno de los palcos de la cancha está Sebastián Beccacece. El entrenador argentino que dirige la selección de Ecuador fue a seguir a los futbolistas de esa nacionalidad que están disputando el partido: Kendry Páez, en River, y el arquero Hernán Galíndez, que tapó un penal, y el atacante autor del gol Jordy Caicedo, en el Globo.