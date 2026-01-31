La reacción de Robin van Persie al ver a su hijo sufrir una grave lesión

Las imágenes suelen repetirse lamentablemente con frecuencia en los campos de juego de todo el mundo. Un choque duro, una mala caída, el mal movimiento de una pierna... El futbolista derrumbado, la mano sobre el rostro, ya sabe que la cosa es seria. La salida en camilla, entre lágrimas, y muchas veces el aplauso indulgente del público, aunque sea simpatizante del equipo rival. Las lesiones de rodilla siguen afectando a los futbolistas de elite. Esta vez le pasó a Shaqueel van Persie, jugador de Feyenoord, durante el partido que el conjunto neerlandés perdió por 2 a 1 ante Betis, en Sevilla, por la fase de grupos de la Europa League. Pero allí el hecho tuvo un condimento extra: al pie del campo de juego estaba Robin van Persie, leyenda del fútbol de Países Bajos, DT de Feyenoord y padre del futbolista lesionado.

El gesto compuesto pero desolador de Robin Van Persie lo decía todo: a lo lejos, su hijo lloraba mientras era asistido por los médicos. Luego, la camilla y una manta que lo protegía del duro frío europeo, para ser retirado bajo un caluroso aplauso del público bético, mientras colegas se acercaban a consolarlo.

La acción se precipitó luego de que Shaqueel, que había ingresado hacía diez minutos, apoyó de manera inestable la pierna derecha tras disputar la pelota en el aire con Llorente. Tras verificar la situación de la rodilla, los médicos indicaron que debía ser reemplazado. “Es desgarrador. Soy su entrenador, pero también su padre. Me siento terrible por él, por lo que está pasando ahora. Tiene que pasar más pruebas, pero los síntomas iniciales no son nada buenos”, dijo compungido Robin van Persie sobre la lesión de su hijo, no bien concluyó el encuentro ante Betis.

“La lesión que sufrió Shaqueel van Persie en Sevilla se evaluará con más detalle en los próximos días. El club publicará más información cuando esté disponible. Estamos contigo, Shaqueel”, posteó este viernes la cuenta oficial de Feyenoord en X, aunque el panorama no parece ser bueno para el delantero de 19, que había ingresado a los 28 minutos del segundo tiempo.

El rival también tuvo palabras de aliento para el delantero. Desde la cuenta de Betis, le desearon una rápida mejoría: “Ha sido un placer recibiros a vosotros y a vuestros seguidores en nuestro estadio. Nuestros mejores deseos para una pronta recuperación a Shaqueel van Persie. ¡Recupérate pronto!“.

Shaqueel nació en 2006 en Londres, durante la fructífera estadía de su padre en Arsenal, donde jugó 8 temporadas antes de pasar a Manchester United. El chico heredó la pasión por el fútbol y se formó primero en Manchester City y luego en Fenehrbace, de Turquía, otro de los destinos de su padre. Finalmente, completó su ciclo como juvenil en Feyenoord -el equipo que vio crecer a su papá-, donde debutó en primera división el 27 de noviembre pasado, en un encuentro de Europa League frente a Celtic. Desde entonces, lleva disputados minutos en apenas 6 encuentros con la casaca principal del club de Rotterdam, todos bajo la tutela de su papá.

Shaqueel van Persie había asombrado a todos unos días antes, en un partido por la Eredivisie, la primera divisón de Países Bajos, cuando en menos de media hora anotó un doblete para Feyenoord ante Sparta Rotterdam, en el clásico de la ciudad, que su equipo finalmente perdió por 4 a 3.