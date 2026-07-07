La segunda atajada con la que el arquero de Egipto le negó el empate a la selección argentina

El arquero de Egipto, Mostafa Shobeir, volvió a sostener la ventaja de su equipo a los 27 minutos del primer tiempo al desviar un cabezazo de Alexis Mac Allister dentro del área. El mediocampista argentino ganó de arriba tras un centro de Rodrigo De Paul y exigió una rápida reacción de Shobeir, que respondió con una intervención decisiva para mantener el 1-0 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La acción confirmó el mejor momento de la selección argentina en el partido. Apenas unos minutos antes, a los 18, el árbitro francés François Letexier había sancionado penal por una infracción de Haissen Hassan sobre Nicolás Tagliafico. Lionel Messi se hizo cargo de la ejecución, buscó el palo derecho con un remate cruzado, pero Shobeir adivinó la intención y rechazó el disparo para conservar la ventaja del conjunto africano.

SHOBEIR SALVÓ A EGIPTO



🧤 Gran respuesta del arquero egipcio ante el cabezazo de Mac Allister. pic.twitter.com/kEbB0nRub5 — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

El capitán argentino volvió a tener una oportunidad clara para igualar el marcador a los 30 minutos. Desde larga distancia, ejecutó un tiro libre directo que superó la barrera y llevaba destino de arco, aunque la pelota terminó estrellándose en el palo izquierdo del arco egipcio, sin que el arquero llegara a intervenir.

La presión del equipo dirigido por Lionel Scaloni continuó y, a los 38 minutos, volvió a encontrarse con Shobeir. La Argentina elaboró una buena jugada colectiva por el sector izquierdo: Nicolás Tagliafico asistió de primera a Julián Álvarez, que definió cruzado apenas recibió dentro del área. Otra vez, el arquero egipcio respondió con una gran atajada y evitó el empate.

ERRÓ MESSI



El arquero de Egipto le contuvo el penal al capitán de la Selección. pic.twitter.com/cye5vg19ZU — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

Con cuatro intervenciones determinantes —el penal atajado a Messi, la respuesta ante Mac Allister, el remate de Julián Álvarez y el tiro libre que dio en el palo—, Shobeir se convirtió en una de las grandes figuras del primer tiempo y en el principal responsable de que Egipto llegara al descanso con la ventaja en el marcador.