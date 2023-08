escuchar

Los ecos de una temprana eliminación de la Copa Libertadores ya empiezan a retumbar en los pasillos del Monumental. El inesperado mazazo que recibió River ante Inter, en Porto Alegre, con la derrota por penales que lo marginó en octavos de final del torneo continental, tiene un impacto directo en la planificación de lo que queda de un año que ya no cuenta con objetivos pesados: hoy sólo le quedan por delante entre 14 y 17 partidos de la Copa de la Liga, más el Trofeo de Campeones con el que cerrará el 2023 en diciembre. Tras ganar la Liga Profesional, tendrá cuatro meses para barajar, dar de nuevo, aprender de sus errores y reestructurar un plantel demasiado extenso para un calendario tan corto.

Son 37 futbolistas los que hoy tiene Martín Demichelis a disposición en la plantilla . Un número que está muy por encima del ideal del DT, que busca tener una cifra que oscile entre los 26 y 28 profesionales para trabajar diariamente . Una vez más, tal como ocurrió en 2022 con las llegadas de Miguel Ángel Borja y Pablo Solari y el fallido arribo de Luis Suárez, perder en octavos de final le impedirá aprovechar al máximo a sus incorporaciones del mercado para el vigente calendario: Ramiro Funes Mori aún no jugó, Facundo Colidio tuvo escasos minutos en Porto Alegre, Manuel Lanzini firmó por un año y recién tendrá competencia de elite en 2024 y aún esperan por Pity Martínez, con un acuerdo para sumarse en los próximos días cuando firme la rescisión con Al-Nasr de Arabia Saudita.

El golpe de la eliminación ante Inter de Porto Alegre obliga a Demichelis a hacer una reingeniería NELSON ALMEIDA - AFP

Enfrente, Inter aprovechó para lucir su billetera con Santiago Rochet, Charles Aránguiz y Enner Valencias, figuras de la serie en el Monumental y en el Beira-Rio.

Eliminado en 16vos de final de la Copa Argentina y con el boleto a la Copa Libertadores del próximo año asegurado por ser el campeón local con amplia diferencia, la Copa de la Liga resulta un objetivo demasiado insulso para el plantel más rico y amplio del fútbol argentino, que ahora tendrá que reconstruirse a la espera del desenlace final de un libro de pases que promete tener salidas de peso: De La Cruz se iría a Al-Duhail, de Qatar, y Lucas Beltrán, a Fiorentina, en dos transferencias que a River le permitirán hacer una caja importante, con cifras a confirmar, pero que le dejarán dos huecos difíciles de tapar en el equipo.

“Es cierto que ahora están todos recuperados, no tenemos lesionados salvo Zuculini. Pudimos recuperar. Cuando empecé había seis o siete jugadores en la camilla y ahora tenemos a todos los jugadores a disposición. Hay que replantearnos cosas con los dirigentes, lo cual haremos con mucha calma y no por esta derrota. No hay que apurarse a tomar decisiones. Ya salió Franco Alfonso, a Huracán, y Tomás Castro Ponce, a Atlético Tucumán. Tomaremos decisiones en los próximos días, pero con calma”, sentenció Demichelis en la conferencia de prensa posterior a la derrota.

Llegada de Manuel Lanzini con Jorge Brito, una de las apuestas de River @RiverPlate

Ya sin Alfonso y Castro Ponce, dos juveniles que buscarán rodaje con préstamos hasta diciembre de 2024 sin cargo, sin opción y con cláusulas de repesca, hay una lista de futbolistas que no tiene lugar en el plantel y buscarán destino en este mercado: Tomás Lecanda, Elías López y Agustín Fontana, sin minutos en lo que va del semestre, saldrán; Robert Rojas, Andrés Herrera, Elías Gómez, Agustín Palavecino y José Paradela analizarán su futuro según las propuestas que puedan aparecer; y tanto De La Cruz como Beltrán esperan el desenlace de sus negociaciones vigentes.

Pero no todo termina ahí. Porque hay apellidos de peso que también afrontarán un proceso de autocrítica y reflexión. Enzo Pérez, Jonatan Maidana y Matías Suárez, con contrato hasta diciembre, podrían estar transitando sus últimos meses con la camiseta millonaria; y tanto Emanuel Mammana como Bruno Zuculini deben resolver su situación contractual, ya que su vínculo también concluye a fin de año. Además, Leandro González Pirez aún tiene que sellar su continuidad: tras abonar 1,8 millones de dólares por un préstamo por dos años a Inter Miami, ahora River debe cerrar una económica opción de compra de 200 mil dólares, previa charla con el futbolista que se ha consolidado como la pieza más regular de la defensa millonaria.

Así, dentro de los generales de la vieja guardia, únicamente aparecen Franco Armani –hasta diciembre de 2024–, Milton Casco –hasta diciembre de 2025– e Ignacio Fernández –hasta diciembre de 2025– como referentes de un vestuario que sufrirá pérdidas importantes para el próximo año. A esto también se debe la decisión de la comisión directiva y del cuerpo técnico de incorporar apellidos con espalda e historia en el club como Funes Mori (32 años), Kranevitter (30), Lanzini (30) y Pity Martínez (30), con la intención de ir generando un terreno más firme para una transición lógica por el paso del tiempo. River, que en la Liga Profesional fue el equipo con el tercer mayor promedio de edad (28,5) detrás de Sarmiento (28,9) y Central Córdoba (28,6), sabe que hay piezas de experiencia que, aunque siempre estarán en el póster eterno de una historia dorada, empiezan a cerrar sus ciclos.

Mientras el plantel recién volverá a la actividad el próximo lunes por la tarde en el predio de Ezeiza, en la antesala del debut contra Argentinos, en La Paternal, por la Copa de la Liga, por estas horas comenzarán reuniones importantes entre Demichelis, los secretarios técnicos Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, el presidente Jorge Brito y el vicepresidente Matías Patanian. Frente a un mercado que ya no promete más refuerzos, pero que estima diversas partidas, el Millonario comienza a rearmarse. Reducir su plantel ya es una necesidad.

Matías Suárez, uno de los históricos a los que se les vence el contrato en diciembre Twitter @RiverPlate