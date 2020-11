Jana Maradona, mientras ingresaba a la clínica Crédito: Gerardo Viercovich

Las primeras horas posteriores a la operación a la que fue sometido anoche Diego Maradona por un hematoma subdural en el lateral izquierdo de su cabeza transcurren en calma.

Según pudo averiguar LA NACION, el ídolo pudo descansar bien después de la intervención quirúrgica y desayunó con normalidad.

A las 11.17, el doctor Leopoldo Luque ofreció un nuevo parte de salud. "La evolución de Diego cursa sin ningún tipo de complicación asociada a la cirugía, cursa un excelente post operatorio. Los parámetros de laboratorio incluso mejoraron. Los doctores de la terapia que lo controlan mejoraron la anemia que él tenía y estabilizaron ese aspecto también", dijo el neurocirujano que lo operó anoche.

"Si quisiera irse a recuperar a Cuba, estaríamos de acuerdo porque lo queremos ver bien"

Gabriel Pellegrini, presidente de Gimnasia, le abrió la puerta a una hipotética salida de Maradona como DT del club por cuestiones de salud. "Si él decidiera irse a Cuba a descansar y a recuperarse, desde el club estamos totalmente de acuerdo porque nosotros queremos que Diego esté bien", dijo en declaraciones a TyC Sports. Y agregó: "Quizás esto sirvió como disparador para que de ahora en adelante tenga mayor contención médica. Para mí debería estar rodeado de profesionales. Diego debe estar mucho mejor con sus hijas, con sus familiares, y rodeado de profesionales que estén cerca y lo traten."

De todos modos, evitó hacer sentencias sobre algo que no está confirmado. "Hay que separar un poco. Si los médicos dicen que está apto para ir a la cancha, está perfecto. Si los médicos aconsejan lo contrario, serán ellos los que lo frenen. Porque a veces puede que le haga bien ir a entrenar", dijo.

El dirigente comparó la situación del ídolo con lo que él vivió con su padre. "Más allá de si se puede o no se puede hay que decirle que no. Si realmente lo querés rehabilitar, hay que decirle que no. Quizás es un trabajo para un profesional, y no para gente cercana o familiares. Hay casos particulares que hay que saber tratar. Mi padre tenía depresión y fueron profesionales los que lo trataron. Ese no es un trabajo para un abogado.", dijo, en clara alusión a Matías Morla. Aunque al mismo tiempo, reconoció: "Es dificil decirle que no a Diego. Ayer pasó 12 horas en la clínica y ya se quería ir. Es complicado."

Acerca del famoso entorno que rodea desde siempre a Maradona, Pellegrino reconoció: "Es evidente que no es sencillo llegar a Diego. O que alguien quiera ir a verlo y él jamás se entere que esa persona lo quería ir a ver. No me consta que ocurra, pero puede ser que pase."

"Honestamente no sé por qué fue el viernes a la cancha. A mí no me gustó cómo estaba y hubiera preferido que se quedara en su casa. Él no estaba cómodo. Se le notaba en su rostro y en su manera de caminar. El viernes lo vi mal. Pensamos que no iba a ir. Esa era la idea y tenía el permiso del club para que estuviera tranquilo en su casa, viendo el partido por televisión. Pero apareció", declaró Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia, durante una entrevista con TyC Sports. Y agregó: "Compromisos comerciales con nosotros no tenía. Fuera del club no lo sé."

En relación a lo ocurrido durante toda la jornada de ayer, el dirigente reconoció: "Sufrimos un poco. Lo vimos mal y al no saber qué tenía nos asustamos. Los médicos del club, en contacto con los médicos de Diego nos iban avisando hora a hora cómo iba todo. En La Plata fue una atención muy buena y luego todo mejoró en la Clínica de Olivos. Por suerte la operación salió bien."

Acerca de los últimos días, Pellegrino explicó que desde marzo casi no se vieron: "Lo vemos muy poco cara a cara durante la pandemia, para evitar cualquier riesgo de contagio que pudiera perjudicar su cuadro de salud.

Por último compartió cómo es el vínculo y el día a día de Maradona en el club platense: "Tenemos una adoración y un agradecimiento total. Que es mutua porque él nos dice que Gimnasia le abrió las puertas cuando nadie lo iba a buscar. Diego está muy tranquilo y muy bien en el club, con un cuerpo técnico de lujo. Hay uan relación muy buena y de muchísimo cariño. Desde que llegó faltó muy poco porque disfrutaba mucho de estar en Estancia Chica. Ahora, por esto de la pandemia, fue un día solo. Pero a él tampoco le gusta faltar. Incluso un día se disculpó de no haber ido a una práctica. Me parecía increíble que Maradona me estuviera pidiendo disculpas por no asistir a un entrenamiento. Pero él es así. Al otro día se me apareció en el club y me regaló una camiseta de la selección argentina autografiada. Increíble."

La vigilia de los maradonianos, en la puerta de la Clínica Olivos Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Maradona se quedará internado al menos tres días, pero ese lapso podría extenderse a una semana. Todo dependerá de la evolución del paciente. Como dijo anoche el doctor Luque, "todo es día a día", más allá de que la operación fue "un éxito".

El hecho de tener un constante control médico que le permita lograr su estabilización completa favorecerá su evolución.

A diferencia de anoche, en la puerta de la Clínica sólo hay una treintena de periodistas haciendo la guardia correspondiente. Siguen pegados una decena de carteles y flamean tres banderas. Por respeto a los otros pacientes internados y por el contexto de pandemia por coronavirus que atraviesa nuestro país, se desaconsejan las aglomeraciones de gente en la puerta de la Clínica. Lo mismo aplica para los hinchas de Gimnasia que se autoconvocaron e iniciaron a las 12 una caravana desde La Plata hasta la Clínica Olivos para brindar su apoyo presencial al DT del Lobo.

