La selección argentina cambió la hora del choque con Angola y cerrará los ensayos en el club de Bragarnik

La preparación de la selección argentina para el amistoso ante Angola en Luanda ya está en marcha. El equipo al que conduce Lionel Scaloni sorprendió con el lugar que eligió para entrenarse antes de viajar a la capital del país africano, donde sostendrá el encuentro este viernes a las 13, hora de Buenos Aires. El plantel realizará tareas tácticas en el estadio Martínez Valero, la casa de Elche, el club cuyo propietario es el empresario argentino Christian Bragarnik. Como se trata de un sólo amistoso, este jueves el equipo campeón del mundo realizará un entrenamiento a puertas abiertas.

Ésta será la última prueba de la selección argentina en 2025, y Scaloni tomó la decisión de que el plantel no regrese a la ciudad española para continuar entrenándose: los futbolistas quedarán liberados, por lo que habrá apenas cuatro prácticas antes del último compromiso del año.

#SelecciónMayor El equipo de Lionel Scaloni completó hoy su segunda jornada de actividades en #Alicante.



¡Seguimos! 💪🏼

Ante este escenario en el que habrá un período prolongado sin contacto de los campeones del mundo con los hinchas se determinó que la práctica de este jueves comience a las 10.30 (hora de España) y las puertas estén abiertas desde una hora antes para el público en general, que accederá al estadio por orden de llegada. El equipo viajará a Angola ese mismo día, uno antes del partido.

Para la convocatoria para este amistoso Scaloni tuvo mucho trabajo, ya que sufrió varias bajas, como la de Enzo Fernández por un edema óseo en una rodilla y las de Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Alvarez por no haberse aplicado a tiempo las vacunas correspondientes. Por lo tanto, el entrenador sumó algunos otros futbolistas a la delegación, como Kevin Mac Allister, Emiliano Buendía, Valentín Barco, Máximo Perrone y José Manuel López, que pueden tener participación frente a Angola, y otros para que se entrenen con el resto del plantel, como Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni.

#HorarioConfirmado El encuentro amistoso entre Argentina y Angola tendrá lugar el viernes 14 de noviembre a las 13 (hora de Argentina).

La buena noticia de esta citación es que se incorporó Lisandro Martínez, que todavía no volvió a sumar minutos en Manchester United tras la lesión de ligamentos cruzados que sufrió en febrero. Además, Scaloni llamó a Franco Mastantuono, de Real Madrid, que padece de una pubalgia y por eso no integró la lista inicial de convocados.

El único antecedente en Elche

Ésta será la segunda vez que la selección argentina habrá pisado el estadio de Elche. La anterior ocurrió durante un amistoso con Ecuador en 2019, un 6-1 de la albiceleste, en el inicio del ciclo Scaloni. Sin Lionel Messi en el equipo, aquel día convirtieron Lucas Alario, Leandro Paredes, Nicolás Domínguez, Germán Pezzella, Lucas Ocampos y Jhon Espinoza (en contra).