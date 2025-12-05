Todos los partidos que se jugarán en Texas para el Mundial 2026

La Copa Mundial más grande de la historia se llevará a cabo en 2026, con 48 selecciones participantes, tres sedes y 16 recintos para los 104 juegos del torneo internacional de la FIFA. El Dallas Stadium de Arlington y el Houston Stadium tendrán duelos mundialistas en Texas.

Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Texas

En total, Texas será la sede de 16 encuentros de la Copa del Mundo 2026, con partidos en los estadios de Arlington y Houston.

Dallas Stadium en Arlington (AT&T Stadium)

El Dallas Stadium es una de las sedes elegidas para el Mundial 2026 y albergará nueve juegos, de acuerdo con la FIFA, divididos de la siguiente manera:

Cinco partidos de la fase de grupos

Dos partidos de dieciseisavos de final

Una eliminatoria de octavos de final

La primera semifinal

El Dallas Stadium tiene tecnología de vanguardia y dos de las pantallas de alta definición más grandes del mundo (Visit The USA)

El calendario de la federación detalla que el número de partidos, la fecha y la fase correspondiente de cada juego que tendrá lugar en Arlington es:

Domingo 14 de junio de 2026: partido 11 (fase de grupos)

partido 11 (fase de grupos) Miércoles 17 de junio de 2026: partido 22 (fase de grupos)

partido 22 (fase de grupos) Lunes 22 de junio de 2026: partido 43 (fase de grupos)

Jueves 25 de junio de 2026: partido 57 (fase de grupos)

Sábado 27 de junio de 2026: partido 70 (fase de grupos)

Martes 30 de junio de 2026: partido 78 (fase de grupos)

Martes 30 de junio de 2026: partido 78 (dieciseisavos de final)

Viernes 3 de julio de 2026: partido 88 (dieciseisavos de final)

Lunes 6 de julio de 2026: partido 93 (octavos de final)

Martes 14 de julio de 2026: partido 101 (semifinal)

Houston Stadium (NGR Stadium)

La FIFA detalla que el NGR Stadium albergará siete partidos, de los cuales cinco son de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y otro de octavos de final, en las siguientes fechas:

Domingo 14 de junio de 2026: partido 10 (fase de grupos)

Miércoles 17 de junio de 2026: partido 23 (fase de grupos)

Sábado 20 de junio de 2026: partido 35 (fase de grupos)

Martes 23 de junio de 2026: partido 47 (fase de grupos)

Viernes 26 de junio de 2026: partido 65 (fase de grupos)

Lunes 29 de junio de 2026: partido 76 (dieciseisavos de final)

Sábado 4 de julio de 2026: partido 90 (octavos de final)

El NGR Stadium se encuentra en Houston, Texas y albergará siete partidos del Mundial 2026 (Copa América)

Así son los estadios AT&T y NGR donde se jugará la Copa del Mundo

El también llamado AT&T Stadium había sido considerado como una de las posibles sedes de la gran final de la Copa del Mundo 2026, de acuerdo con TUDN.

Aunque no fue elegido por la FIFA para la final, sí es el estadio que más partidos tendrá durante esta justa deportiva que se festejará en el verano de 2026.

El Dallas Stadium albergará la primera semifinal del Mundial 2026 de la FIFA (attstadium.com)

Se trata de uno de los recintos más modernos de Estados Unidos, diseñado por Bryan Trubey del grupo de arquitectos HKS Inc. e inaugurado en 2009.

Dentro de sus cualidades destaca su tecnología, ya que tiene un techo retráctil que abre y cierra en menos de diez minutos, además de pantallas gigantes y capacidad para 94 mil espectadores.

El AT&T Stadium es casa de los Dallas Cowboys de la NFL (attstadium.com)

El Dallas Stadium se ubica en 1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, perteneciente a la zona metropolitana de la ciudad de Texas.

Este emblemático recinto es casa de los Dallas Cowboys, equipo que ha ganado en múltiples ocasiones el Superbowl.

Además, la FIFA detalló que también recibió encuentros de la Copa Oro de la Concacaf y partidos de la Selección Nacional de México, entre otros eventos importantes.

Por otro lado, el NGR Stadium se ubica en Houston, Texas, Estados Unidos, tiene capacidad para 72 mil aficionados y fue inaugurado en el 2002.

El NGR Stadium es casa de los Houston Texans de la NFL (goal.com)

El también llamado NGR Stadium es famoso por organizar el Rodeo de Houston y por la sección Bull Pen, conocida como la más ruidosa de los aficionados de los Texans de la NFL.

El diseño de este recinto fue hecho por la firma de arquitectos de HOK Sport, y su construcción inició en el 2000, dos años antes de su inauguración, de acuerdo con TUDN.

Su ubicación exacta es 1 NRG Park, Houston, TX 77054 y para construirlo se necesitó de una inversión de US$352 millones.

El NGR Stadium en Houston tiene capacidad para 72.000 aficionados (Brian Allen/Voice of America)

Todos los estadios donde se jugará el Mundial en EE.UU.

El Mundial 2026 tendrá un total de 16 estadios, 11 de ellos ubicados en Estados Unidos: