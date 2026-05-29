Video: el insólito lugar en el que Nicolás Paz se enteró que jugará el Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó sus 26 elegidos para representar a la selección argentina en el Mundial 2026 y terminó con el misterio, por lo que las reacciones no tardaron en llegar a las redes sociales. Entre los jugadores, fue convocado Nicolás Paz, quien horas después protagonizó un video viral del momento exacto en el que se confirmó su presencia.

A través de TikTok, el usuario @crhystiankohaing sorprendió al publicar un video donde se pudo observar la reacción de Nico Paz a su convocatoria para el Mundial, quien casualmente estaba en su auto para un viaje como taxi. “Hermano... Literalmente vi cómo convocaban a un jugador al Mundial”, comenzó por escribir. Incluso, se pudo ver el momento en el que el jugador de Como de Italia observaba el teléfono con el video que compartió AFA, con el tema “Tierra zanta” de Trueno.

Tras su sensacional temporada en Como, que ayudó a la clasificación a Champions League, Nico Paz jugará el Mundial con Argentina Massimo Paolone - LaPresse

“Mientras todos se enteran por TV, yo estaba ahí cuando llegó la llamada. Y sí... Fui testigo de un sueño cumplido”, concluyó en el video. Incluso se pudo escuchar que el futbolista estaba rodeado de amigos españoles, por sus acentos, y @crhystiankohaing se animó a expresar un “¡Vamos, Nico!” por la emoción.

Luego, en los comentarios, el chofer del vehículo agregó algunos detalles más. “No sabés lo que era tenerlo dentro mi auto... Crack el pibe, re humilde...”, escribió ante la afirmación que Paz será el heredero de la camiseta 10 de Messi. Además, contó que el video se ve de esta manera porque estaba en plena conducción del vehículo: “Es que lo grabé por partes, no podía grabar tanto porque estaba en pleno Obelisco en el semáforo”. Como detalle, confirmó que lo dejó en la avenida Corrientes.

NICO PAZ y ALAN VARELA vieron la ELIMINACIÓN de Boca en La Bombonera.



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De igual manera, fue un día agridulce para Nico Paz, ya que horas después de la convocatoria estuvo en La Bombonera para ver el partido de Boca Juniors, equipo del cual es hincha, contra la Universidad Católica por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con la derrota por 1-0, el Xeneize quedó eliminado y deberá disputar los playoffs de la Sudamericana ante O’Higgins.