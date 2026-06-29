La selección argentina vs. Cabo Verde: cuándo se juega el partido de 16vos de final

La selección argentina, una de las de mejor rendimiento en lo que va del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, con puntaje perfecto en la primera ronda, ya diseña el equipo que asumirá el primer reto de eliminación directa, los 16vos de final. Enfrente tendrá a la Cenicienta de esta edición, Cabo Verde, el conjunto africano que hizo pie en el exigente Grupo H que integró con España, Uruguay y Arabia Saudita y desde el cual clasificó segundo. Todos los detalles de este juego, que se puede seguir minuto a minuto, están en canchallena.com.

El cruce, que tendrá lugar en Miami, donde se espera una explosión de argentinos, se disputará este viernes 3 de julio desde las 19 (horario argentino).

Al igual que el resto de los compromisos del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, la TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente.

Después de ganar su zona con puntaje ideal por las victorias ante Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1, la selección argentina ratificó su condición de favorita y equipo aceitado que no deja de ilusionar a los hinchas. Porque además se le “abrió el cuadro”, con hipotéticos rivales por delante que en los papeles son inferiores.

Así quedó el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026, tras la etapa de grupos

El seleccionado africano, que fue uno de los cuatro debutantes de esta edición junto a Jordania, Uzbekistán y Curazao, los tres eliminados, ya se convirtió en la revelación al pasar de ronda. Lo llamativo es que es el único clasificado a esta instancia que no ganó ningún partido: empató todos los que jugó hasta el momento.

Cabo Verde dio la nota en el Grupo H; primero le empató a España y luego se mantuvo firme ante Uruguay y Arabia Saudita David J. Phillip - AP

16avos de final del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponde a la Argentina.

Sudáfrica (2º Grupo A) vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

(2º Grupo A) vs. (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles. Alemania (1º Grupo E) vs. Paraguay (3º Grupo D) – Lunes 29 de junio a las 17.30 en el Gillette Stadium de Boston.

(1º Grupo E) vs. (3º Grupo D) – Lunes 29 de junio a las 17.30 en el Gillette Stadium de Boston. Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio a las 22 en el estadio BBVA de Monterrey.

(1° Grupo F) vs. (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio a las 22 en el estadio BBVA de Monterrey. Brasil (1º Grupo C) vs. Japón (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

(1º Grupo C) vs. (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston. Francia (1º Grupo I) vs. Suecia (3º Grupo F) – Martes 30 de junio a las 18 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

(1º Grupo I) vs. (3º Grupo F) – Martes 30 de junio a las 18 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Costa de Marfil (1° Grupo E) vs. Noruega (2º Grupo I) – Martes 30 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

(1° Grupo E) vs. (2º Grupo I) – Martes 30 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas. México (1º Grupo A) vs. Ecuador (3º Grupo E) – Martes 30 de junio a las 22 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

(1º Grupo A) vs. (3º Grupo E) – Martes 30 de junio a las 22 en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Inglaterra (1º Grupo L) vs. República Democrática del Congo (3º Grupo K) – Miércoles 1° de julio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

(1º Grupo L) vs. (3º Grupo K) – Miércoles 1° de julio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Estados Unidos (1º Grupo D) vs. Bosnia (3º Grupo B) – Miércoles 1° de julio a las 21 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

(1º Grupo D) vs. (3º Grupo B) – Miércoles 1° de julio a las 21 en el Levi’s Stadium de San Francisco. Bélgica (1º Grupo G) vs. Senegal (3º Grupo I) – Miércoles 1° de julio a las 17 en el Lumen Field de Seattle.

(1º Grupo G) vs. (3º Grupo I) – Miércoles 1° de julio a las 17 en el Lumen Field de Seattle. Portugal (2º Grupo K) vs. Croacia (2º Grupo L) – Jueves 2 de julio a las 20 en el BMO Field de Toronto.

(2º Grupo K) vs. (2º Grupo L) – Jueves 2 de julio a las 20 en el BMO Field de Toronto. España (1º Grupo H) vs. Austria (2º Grupo J)– Jueves 2 de julio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

(1º Grupo H) vs. (2º Grupo J)– Jueves 2 de julio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles. Suiza (1º Grupo B) vs. Argelia (3º Grupo J) – Viernes 3 de julio a las 00.00 en el BC Place de Vancouver.

(1º Grupo B) vs. (3º Grupo J) – Viernes 3 de julio a las 00.00 en el BC Place de Vancouver. Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

(1º Grupo J) vs. (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami. Colombia (1º Grupo K) vs. Ghana (3º Grupo L) – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

(1º Grupo K) vs. (3º Grupo L) – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas. Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2º Grupo G) – Viernes 3 de julio a las 15 en el AT&T Stadium de Dallas.

Octavos de final del Mundial 2026